Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 46.000,00 0,22 İş Bankası (B) 3.896,60 20,00 27,33 İş Bankası (C) 5,31 -1,30 17,22 İş Bankası (Kur.) 102.000,00 20,35 109,87 İş Fin.Kir. 5,95 1,36 28,51 İş Girişim 2,33 -4,12 14,22 İş GMYO 1,05 -0,94 -2,78 İş Y. Men. Değ. 2,50 -1,57 21,36 İş Yat. Ort. 0,99 -1,00 8,79 İşbir Holding 162,20 -18,33 17,54 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 5,08 -26,19 İttifak Holding 3,11 0,65 0,32 İz Hayvancılık Tarım 3,06 0,33 -53,57 İzmir Demir Çelik 1,81 -1,63 9,04 İzmir Fırça 2,33 6,88 12,56 İzocam 22,96 -0,78 7,19 Jantsa Jant Sanayi 27,68 2,90 -0,43 Kafein Yazılım 7,41 0,54 6,47 Kapital Yat. Holding 2,57 0,00 -10,45 Kaplamin 3,43 -0,87 -4,72 Kardemir (A) 2,03 -2,87 11,54 Kardemir (B) 2,03 -2,87 10,93 Kardemir (D) 2,36 -4,07 8,26 Karel Elektronik 5,13 -1,91 23,02 Karsan Otomotiv 1,35 -4,26 5,47 Karsu Tekstil 1,32 0,76 5,60 Karsusan Su Ürünleri San. 3,49 -1,69 -5,68 Kartonsan 377,30 0,21 15,63 Katmerciler Ekipman 6,15 -3,00 4,77 Kent Gıda 121,10 -0,57 1,76 Kerevitaş Gıda 1,75 0,57 -2,78 Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -14,29 Kiler GMYO 1,98 0,00 13,14 Klimasan Klima 4,99 -2,16 26,01 Koç Holding 17,50 1,33 23,24 Konfrut Gıda 25,48 -0,47 6,70 Konya Çimento 185,80 -0,85 4,38 Kordsa Teknik Tekstil 9,10 1,90 -6,95 Koza Altın 51,05 0,59 -0,49 Koza Madencilik 6,07 1,85 -15,93 Körfez GMYO 1,42 0,71 16,39 Kristal Kola 1,03 0,00 -1,90 Kron Telekomünikasyon 8,89 -2,63 2,18 Kuştur Kuşadası Turizm 16,01 -3,44 0,06 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,36 -1,45 20,35 Kütahya Porselen 4,47 0,00 -1,76 Lider Faktoring 2,40 1,27 6,67 Link Bilgisayar 10,85 0,37 30,41 Logo Yazılım 30,80 0,20 13,49 Lokman Hekim Sağlık 4,89 -1,01 8,67 Lüks Kadife 5,29 -1,86 9,07 Makina Takım 1,47 1,38 -4,55 Mardin Çimento 3,53 1,44 8,28 Marka Yatırım Holding 0,68 1,49 9,68 Marmaris Altınyunus 17,58 0,06 0,11 Marshall 24,74 -1,36 -1,90 Martı GMYO 0,65 -2,99 0,00 Martı Otel 0,60 1,69 3,45 Mavi Giyim 40,36 2,28 25,26 Mazhar Zorlu Holding 3,68 -0,54 -3,41 Mega Polietilen 2,50 5,04 22,55 Menderes Tekstil 0,72 -4,00 0,00 Mensa 0,31 3,33 121,43 Merit Turizm 6,06 1,00 1,17 Merko Gıda 0,74 -17,78 -26,73 Metal Gayrimenkul 1,02 0,00 17,24 Metemtur Otelcilik 1,45 0,69 38,10 Metro Holding 0,78 0,00 2,63 Metro Petrol ve Tesisleri 1,33 4,72 20,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,33 -3,62 12,71 Migros Ticaret 16,54 -3,10 11,01 Milpa 1,49 -1,32 0,00 Mistral GMYO 1,47 -0,68 -3,92 MLP Sağlık 12,69 -1,63 18,60 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,93 0,00 -15,45 Mondi Tire Kutsan 1,90 -0,52 2,15 Net Holding 1,77 -1,67 -9,69 Netaş Telekom. 7,24 -0,82 12,07 Niğbaş Niğde Beton 4,50 -1,53 12,50 Nuh Çimento 7,58 7,06 -2,07 Nurol GMYO 2,30 -2,13 9,52 Odaş Elektrik 2,10 0,96 49,14 Olmuksan-IP 4,52 15,01 34,12 Orge Enerji Elektrik 3,64 4,00 16,67 Orma Orman Mahsulleri 1,05 -0,94 -12,50 Osmanlı Menkul 1,57 0,00 -8,72 Ostim Endüstriyel Yat 1,15 -4,17 6,48 Otokar 106,90 1,23 21,13 Oyak Yat. Ort. 1,26 3,28 -22,70 Oylum Sınai Yatırımlar 1,14 6,54 11,76 Özak GMYO 2,22 0,45 5,21 Özbal Çelik Boru 1,30 0,78 -5,80 Özderici GMYO 0,92 -2,13 -60,85 Özerden Plastik 3,09 -1,59 23,60 Panora GMYO 4,32 -1,59 3,10 Park Elek.Madencilik 2,66 5,56 10,37 Parsan 10,15 -0,20 15,87 Pegasus 29,62 0,34 29,23 Peker GMYO 3,30 3,12 -59,88 Penguen Gıda 1,75 4,17 62,04 Pera GMYO 0,61 -1,61 -20,78 Pergamon Dış Ticaret 9,36 0,54 4,58 Petkim 5,83 0,52 15,67 Petrokent Turizm 64,00 -0,08 -6,84 Pınar Et Ve Un 5,64 -1,05 10,16 Pınar Su 1,28 0,00 2,40 Pınar Süt 6,95 -0,14 4,98 Plastikkart 3,16 -2,47 17,04 Polisan Holding 6,61 0,61 5,76 Politeknik Metal 35,98 -0,06 -0,06 Prizma Press Matbaacılık 1,59 -1,24 2,58 QNB Finans Fin. Kir. 5,90 3,51 -13,24 QNB Finansbank 8,11 -1,10 -9,99 Ral Yatırım Holding 3,35 0,30 82,07 Ray Sigorta 1,53 0,66 10,07 Reysaş GMYO 0,76 -2,56 10,14 Reysaş Lojistik 0,76 -1,30 2,70 Rhea Girişim 0,64 -1,54 -3,03 Rodrigo Tekstil 2,40 -1,23 26,32 Royal Halı 1,33 0,76 34,34 RTA Laboratuvarları 1,62 -1,22 -6,90 Sabancı Holding 9,35 0,00 24,34 Safkar Ege Soğutmacılık 2,41 1,26 22,96 Salix Yatırım Holding 3,21 11,46 -16,62 Sanel Mühendislik 2,40 -0,83 10,09 Sanifoam Sünger 1,52 -3,18 21,60 Sanko Pazarlama 2,25 -1,75 -2,60 Saray Matbaacılık 1,09 1,87 9,00 Sarkuysan 3,45 -0,58 1,17 Sasa Polyester 8,38 -0,24 2,32 Say Reklamcılık 0,96 4,35 2,13 Sekuro Plastik 3,04 -0,33 2,70 Selçuk Ecza Deposu 3,32 -1,78 19,00 Selçuk Gıda 1,18 0,00 -11,28 Senkron Güvenlik 3,48 0,87 248,00 Serve Film Prodüksiyon 1,78 -0,56 -8,72 Servet GMYO 4,01 -1,47 -14,68 Seyitler Kimya 3,60 -0,83 -6,49 Silverline Endüstri 1,44 -2,04 7,46 Sinpaş GMYO 0,39 -4,88 5,41 Soda Sanayii 6,79 3,35 -4,37 Sodaş Sodyum Sanayii 6,94 1,31 10,16 Söktaş 1,17 -0,85 -7,87 Sönmez Filament 4,03 19,94 29,17 Sönmez Pamuklu 3,69 7,89 18,27 Sumaş Suni Tahta 6,79 -3,00 -3,00 Şeker Fin. Kir. 2,78 1,46 -1,42 Şekerbank 1,32 7,32 20,00 Şişe Cam 6,31 0,96 11,29 Şok Marketler 11,54 0,87 7,35 T. Halk Bankası 7,44 -1,85 5,98 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,08 0,75 -14,00 T.S.K.B. 0,86 0,00 6,17 T.Tuborg 9,22 0,22 -2,23 Taç Tarım Ürünleri 3,76 -1,05 -25,69 Tat Gıda 4,43 0,23 15,97 TAV Havalimanları 28,62 0,92 19,65 Taze Kuru Gıda 6,55 -9,41 -3,68 Tek-Art Turizm 0,80 -1,23 -5,88 Tekfen Holding 24,90 1,97 20,17 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,09 -1,28 4,04 Temapol Polimer Plastik 2,88 0,00 -5,88 TGS Dış Ticaret 2,56 -2,29 8,94 Tofaş Oto. Fab. 19,96 0,45 18,11 Torunlar GMYO 1,71 0,00 13,25 Trabzon Liman 8,72 -1,02 3,93 Trabzonspor Sportif 1,21 -1,63 -21,43 Trakya Cam 3,32 1,53 9,57 Trend GMYO 1,34 -1,47 5,51 TSKB GMYO 0,79 2,60 -3,66 Tuğçelik 2,17 0,00 1,88 Tukaş 3,25 -0,91 95,78 Turcas Petrol 1,52 -0,65 7,80 Turkcell 14,42 -0,14 18,49 Tümosan Motor ve Traktör 4,59 -0,65 2,00 Tüpraş 140,00 2,12 19,97 Türk Hava Yolları 14,85 2,34 -7,82 Türk Prysmian Kablo 1,86 -1,59 5,68 Türk Telekom 4,88 -3,94 25,13 Türk Traktör 36,36 0,28 4,18 Türker Proje Gayrimenkul 31,40 0,58 -2,30 Ufuk Yatırım 1,13 -1,74 -0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,22 -1,61 7,02 Ulusoy Elektrik 15,63 -0,06 -2,07 Ulusoy Un Sanayi 2,36 -2,88 13,46 Umpaş Holding 0,41 0,00 -25,45 Uşak Seramik 1,04 0,00 -6,31 Utopya Turizm 4,41 -0,45 7,56 Uzertaş Boya 1,00 -8,26 66,67 Ülker Bisküvi 19,90 3,38 35,65 Ünye Çimento 3,62 0,28 4,32 Vakıf Fin. Kir. 1,68 0,00 -5,62 Vakıf GMYO 2,13 2,40 7,04 Vakıf Yat. Ort. 1,22 2,52 -19,74 Vakıflar Bankası 4,69 -0,64 20,26 Vakko Tekstil 2,91 0,00 6,20 Vanet Gıda 1,60 0,00 23,08 Verusa Holding 17,88 1,02 7,71 Verusaturk Girisim 3,29 -0,30 -0,60 Vestel 6,41 -3,75 15,50 Vestel Beyaz Eşya 14,29 2,95 18,89 Viking Kağıt 1,11 -1,77 0,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,59 -2,45 -7,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,00 1,52 25,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,55 -0,78 -8,60 Yataş 4,91 -1,80 9,84 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,89 -1,11 -5,32 Yeni Gimat GMYO 8,73 0,11 8,72 Yeşil GMYO 0,29 3,57 7,41 Yeşil Yapı 0,28 -3,45 7,69 Yeşil Yatırım Holding 10,13 -0,49 5,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.120,00 -0,24 -3,59 Yonga Mobilya 6,50 0,00 -1,52 Yünsa 4,90 -1,61 12,39 Zorlu Enerji 1,32 -7,69 7,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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