Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 46.995,00 2,16 2,39 İş Bankası (B) 4.475,00 14,84 46,23 İş Bankası (C) 5,29 -0,38 16,78 İş Bankası (Kur.) 102.000,00 109,87 İş Fin.Kir. 6,04 1,51 30,45 İş Girişim 2,19 -6,01 7,35 İş GMYO 1,07 1,90 -0,93 İş Y. Men. Değ. 2,50 0,00 21,36 İş Yat. Ort. 1,02 3,03 12,09 İşbir Holding 175,50 8,20 27,17 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 0,00 -26,19 İttifak Holding 3,10 -0,32 0,00 İz Hayvancılık Tarım 3,04 -0,65 -53,87 İzmir Demir Çelik 1,82 0,55 9,64 İzmir Fırça 2,18 -6,44 5,31 İzocam 23,00 0,17 7,38 Jantsa Jant Sanayi 27,80 0,43 0,00 Kafein Yazılım 7,24 -2,29 4,02 Kapital Yat. Holding 2,53 -1,56 -11,85 Kaplamin 3,42 -0,29 -5,00 Kardemir (A) 2,08 2,46 14,29 Kardemir (B) 2,09 2,96 14,21 Kardemir (D) 2,38 0,85 9,17 Karel Elektronik 5,11 -0,39 22,54 Karsan Otomotiv 1,36 0,74 6,25 Karsu Tekstil 1,32 0,00 5,60 Karsusan Su Ürünleri San. 3,49 0,00 -5,68 Kartonsan 376,50 -0,21 15,38 Katmerciler Ekipman 5,99 -2,60 2,04 Kent Gıda 121,40 0,25 2,02 Kerevitaş Gıda 1,75 0,00 -2,78 Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -14,29 Kiler GMYO 1,97 -0,51 12,57 Klimasan Klima 4,97 -0,40 25,51 Koç Holding 17,21 -1,66 21,20 Konfrut Gıda 25,24 -0,94 5,70 Konya Çimento 184,20 -0,86 3,48 Kordsa Teknik Tekstil 9,09 -0,11 -7,06 Koza Altın 50,15 -1,76 -2,24 Koza Madencilik 5,95 -1,98 -17,59 Körfez GMYO 1,29 -9,15 5,74 Kristal Kola 1,01 -1,94 -3,81 Kron Telekomünikasyon 9,00 1,24 3,45 Kuştur Kuşadası Turizm 16,01 0,06 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,38 1,47 22,12 Kütahya Porselen 4,44 -0,67 -2,42 Lider Faktoring 2,37 -1,25 5,33 Link Bilgisayar 11,05 1,84 32,81 Logo Yazılım 31,22 1,36 15,03 Lokman Hekim Sağlık 4,83 -1,23 7,33 Lüks Kadife 5,33 0,76 9,90 Makina Takım 1,46 -0,68 -5,19 Mardin Çimento 3,52 -0,28 7,98 Marka Yatırım Holding 0,67 -1,47 8,06 Marmaris Altınyunus 17,59 0,06 0,17 Marshall 24,52 -0,89 -2,78 Martı GMYO 0,64 -1,54 -1,54 Martı Otel 0,60 0,00 3,45 Mavi Giyim 39,76 -1,49 23,40 Mazhar Zorlu Holding 3,68 0,00 -3,41 Mega Polietilen 2,75 10,00 34,80 Menderes Tekstil 0,73 1,39 1,39 Mensa 0,37 19,35 164,29 Merit Turizm 6,75 11,39 12,69 Merko Gıda 0,73 -1,35 -27,72 Metal Gayrimenkul 0,96 -5,88 10,34 Metemtur Otelcilik 1,44 -0,69 37,14 Metro Holding 0,79 1,28 3,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,29 -3,01 17,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,28 -3,76 8,47 Migros Ticaret 16,56 0,12 11,14 Milpa 1,49 0,00 0,00 Mistral GMYO 1,47 0,00 -3,92 MLP Sağlık 12,94 1,97 20,93 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,95 2,15 -13,64 Mondi Tire Kutsan 1,91 0,53 2,69 Net Holding 1,80 1,69 -8,16 Netaş Telekom. 7,22 -0,28 11,76 Niğbaş Niğde Beton 4,69 4,22 17,25 Nuh Çimento 7,15 -5,67 -7,62 Nurol GMYO 2,31 0,43 10,00 Odaş Elektrik 2,01 -4,29 42,75 Olmuksan-IP 4,18 -7,52 24,04 Orge Enerji Elektrik 3,58 -1,65 14,74 Orma Orman Mahsulleri 1,09 3,81 -9,17 Osmanlı Menkul 1,57 0,00 -8,72 Ostim Endüstriyel Yat 1,16 0,87 7,41 Otokar 106,50 -0,37 20,68 Oyak Yat. Ort. 1,26 0,00 -22,70 Oylum Sınai Yatırımlar 1,07 -6,14 4,90 Özak GMYO 2,25 1,35 6,64 Özbal Çelik Boru 1,28 -1,54 -7,25 Özderici GMYO 1,01 9,78 -57,02 Özerden Plastik 3,12 0,97 24,80 Panora GMYO 4,35 0,69 3,82 Park Elek.Madencilik 2,59 -2,63 7,47 Parsan 10,95 7,88 25,00 Pegasus 29,64 0,07 29,32 Peker GMYO 3,42 3,64 -58,42 Penguen Gıda 1,69 -3,43 56,48 Pera GMYO 0,60 -1,64 -22,08 Pergamon Dış Ticaret 9,30 -0,64 3,91 Petkim 5,76 -1,20 14,29 Petrokent Turizm 65,00 1,56 -5,39 Pınar Et Ve Un 5,69 0,89 11,13 Pınar Su 1,27 -0,78 1,60 Pınar Süt 6,85 -1,44 3,47 Plastikkart 3,13 -0,95 15,93 Polisan Holding 6,62 0,15 5,92 Politeknik Metal 35,90 -0,22 -0,28 Prizma Press Matbaacılık 1,59 0,00 2,58 QNB Finans Fin. Kir. 5,84 -1,02 -14,12 QNB Finansbank 8,04 -0,86 -10,77 Ral Yatırım Holding 3,48 3,88 89,13 Ray Sigorta 1,54 0,65 10,79 Reysaş GMYO 0,75 -1,32 8,70 Reysaş Lojistik 0,75 -1,32 1,35 Rhea Girişim 0,65 1,56 -1,52 Rodrigo Tekstil 2,39 -0,42 25,79 Royal Halı 1,33 0,00 34,34 RTA Laboratuvarları 1,65 1,85 -5,17 Sabancı Holding 9,29 -0,64 23,54 Safkar Ege Soğutmacılık 2,37 -1,66 20,92 Salix Yatırım Holding 3,39 5,61 -11,95 Sanel Mühendislik 2,36 -1,67 8,26 Sanifoam Sünger 1,49 -1,97 19,20 Sanko Pazarlama 2,25 0,00 -2,60 Saray Matbaacılık 1,09 0,00 9,00 Sarkuysan 3,46 0,29 1,47 Sasa Polyester 8,43 0,60 2,93 Say Reklamcılık 0,93 -3,12 -1,06 Sekuro Plastik 3,00 -1,32 1,35 Selçuk Ecza Deposu 3,34 0,60 19,71 Selçuk Gıda 1,17 -0,85 -12,03 Senkron Güvenlik 3,40 -2,30 240,00 Serve Film Prodüksiyon 1,86 4,49 -4,62 Servet GMYO 3,99 -0,50 -15,11 Seyitler Kimya 3,62 0,56 -5,97 Silverline Endüstri 1,43 -0,69 6,72 Sinpaş GMYO 0,38 -2,56 2,70 Soda Sanayii 6,84 0,74 -3,66 Sodaş Sodyum Sanayii 6,85 -1,30 8,73 Söktaş 1,19 1,71 -6,30 Sönmez Filament 3,69 -8,44 18,27 Sönmez Pamuklu 3,49 -5,42 11,86 Sumaş Suni Tahta 6,80 0,15 -2,86 Şeker Fin. Kir. 2,82 1,44 0,00 Şekerbank 1,27 -3,79 15,45 Şişe Cam 6,39 1,27 12,70 Şok Marketler 11,46 -0,69 6,60 T. Halk Bankası 7,44 0,00 5,98 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,90 -0,75 -14,64 T.S.K.B. 0,85 -1,16 4,94 T.Tuborg 9,22 0,00 -2,23 Taç Tarım Ürünleri 3,66 -2,66 -27,67 Tat Gıda 4,40 -0,68 15,18 TAV Havalimanları 28,00 -2,17 17,06 Taze Kuru Gıda 6,20 -5,34 -8,82 Tek-Art Turizm 0,81 1,25 -4,71 Tekfen Holding 25,50 2,41 23,07 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,08 -0,32 3,70 Temapol Polimer Plastik 2,90 0,69 -5,23 TGS Dış Ticaret 2,54 -0,78 8,09 Tofaş Oto. Fab. 20,10 0,70 18,93 Torunlar GMYO 1,70 -0,58 12,58 Trabzon Liman 8,85 1,49 5,48 Trabzonspor Sportif 1,21 0,00 -21,43 Trakya Cam 3,38 1,81 11,55 Trend GMYO 1,37 2,24 7,87 TSKB GMYO 0,80 1,27 -2,44 Tuğçelik 2,18 0,46 2,35 Tukaş 3,34 2,77 101,20 Turcas Petrol 1,51 -0,66 7,09 Turkcell 14,44 0,14 18,65 Tümosan Motor ve Traktör 4,61 0,44 2,44 Tüpraş 141,00 0,71 20,82 Türk Hava Yolları 14,65 -1,35 -9,06 Türk Prysmian Kablo 1,86 0,00 5,68 Türk Telekom 5,01 2,66 28,46 Türk Traktör 36,42 0,17 4,36 Türker Proje Gayrimenkul 31,54 0,45 -1,87 Ufuk Yatırım 1,15 1,77 0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,22 0,00 7,02 Ulusoy Elektrik 15,70 0,45 -1,63 Ulusoy Un Sanayi 2,31 -2,12 11,06 Umpaş Holding 0,43 4,88 -21,82 Uşak Seramik 1,08 3,85 -2,70 Utopya Turizm 4,40 -0,23 7,32 Uzertaş Boya 1,10 10,00 83,33 Ülker Bisküvi 19,63 -1,36 33,81 Ünye Çimento 3,55 -1,93 2,31 Vakıf Fin. Kir. 1,76 4,76 -1,12 Vakıf GMYO 2,23 4,69 12,06 Vakıf Yat. Ort. 1,22 0,00 -19,74 Vakıflar Bankası 4,71 0,43 20,77 Vakko Tekstil 2,99 2,75 9,12 Vanet Gıda 1,60 0,00 23,08 Verusa Holding 18,10 1,23 9,04 Verusaturk Girisim 3,26 -0,91 -1,51 Vestel 6,40 -0,16 15,32 Vestel Beyaz Eşya 14,82 3,71 23,29 Viking Kağıt 1,12 0,90 1,82 Yapı Kredi Koray GMYO 1,60 0,63 -6,98 Yapı ve Kredi Bank. 2,02 1,00 26,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,56 0,39 -8,24 Yataş 4,97 1,22 11,19 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,91 2,25 -3,19 Yeni Gimat GMYO 8,85 1,37 10,21 Yeşil GMYO 0,28 -3,45 3,70 Yeşil Yapı 0,28 0,00 7,69 Yeşil Yatırım Holding 10,00 -1,28 3,84 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.150,00 1,42 -2,23 Yonga Mobilya 6,70 3,08 1,52 Yünsa 4,92 0,41 12,84 Zorlu Enerji 1,34 1,52 8,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

