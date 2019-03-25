Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 52.000,90 1,96 13,29 İş Bankası (B) 4.248,00 4,89 38,81 İş Bankası (C) 5,77 -2,70 27,37 İş Bankası (Kur.) 81.000,10 66,66 İş Fin.Kir. 6,65 1,22 43,63 İş Girişim 2,94 5,38 44,12 İş GMYO 0,94 -4,08 -12,96 İş Y. Men. Değ. 2,46 0,82 19,42 İş Yat. Ort. 0,79 -1,62 7,03 İşbir Holding 187,20 3,37 35,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 -58,33 İttifak Holding 3,85 0,00 24,19 İz Hayvancılık Tarım 3,50 0,29 -46,89 İzmir Demir Çelik 1,69 -0,59 1,81 İzmir Fırça 1,76 -2,76 -14,98 İzocam 20,40 -1,92 -4,76 Jantsa Jant Sanayi 26,48 -1,34 -4,75 Kafein Yazılım 7,45 -0,80 7,04 Kapital Yat. Holding 2,27 -5,42 -20,91 Kaplamin 3,25 -4,13 -9,72 Kardemir (A) 2,39 0,00 31,32 Kardemir (B) 2,39 0,84 30,60 Kardemir (D) 2,52 1,20 15,60 Karel Elektronik 7,56 0,27 81,29 Karsan Otomotiv 1,48 -2,63 15,62 Karsu Tekstil 1,23 0,82 -1,60 Karsusan Su Ürünleri San. 3,44 2,38 -7,03 Kartonsan 357,90 -1,13 9,68 Katmerciler Ekipman 5,90 -1,83 0,51 Kent Gıda 121,20 0,17 1,85 Kerevitaş Gıda 1,55 -3,73 -13,89 Kervansaray Yat. Holding 0,29 3,57 -17,14 Kiler GMYO 2,37 5,33 35,43 Klimasan Klima 6,83 4,12 72,47 Koç Holding 17,67 -0,95 24,44 Konfrut Gıda 22,84 -0,95 -4,36 Konya Çimento 194,20 -3,38 9,10 Kordsa Teknik Tekstil 10,86 4,62 14,79 Koza Altın 43,82 2,14 -14,58 Koza Madencilik 5,61 -1,23 -22,30 Körfez GMYO 1,26 0,80 3,28 Kristal Kola 0,85 -3,41 -19,05 Kron Telekomünikasyon 8,44 0,48 -2,99 Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 5,26 25,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,99 -4,78 76,11 Kütahya Porselen 4,43 -3,28 -2,64 Lider Faktoring 2,43 0,41 8,00 Link Bilgisayar 10,57 -2,13 27,04 Logo Yazılım 41,34 -1,67 52,32 Lokman Hekim Sağlık 4,52 -2,16 0,44 Lüks Kadife 4,78 -0,21 -1,44 Makina Takım 1,34 -1,47 -12,99 Mardin Çimento 3,41 -0,87 4,60 Marka Yatırım Holding 0,59 -4,84 -4,84 Marmaris Altınyunus 16,85 -0,88 -4,04 Marshall 24,06 0,50 -4,60 Martı GMYO 0,66 -1,49 1,54 Martı Otel 0,58 -1,69 0,00 Mavi Giyim 39,00 0,26 21,04 Mazhar Zorlu Holding 3,97 3,93 4,20 Mega Polietilen 2,41 -2,03 18,14 Menderes Tekstil 0,71 -2,74 -1,39 Mensa 0,25 -3,85 78,57 Merit Turizm 7,10 1,28 18,53 Merko Gıda 0,66 -2,94 -34,65 Metal Gayrimenkul 0,93 -2,11 6,90 Metemtur Otelcilik 1,05 -0,94 0,00 Metro Holding 0,73 -1,35 -3,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 -3,36 4,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,57 -4,27 33,05 Migros Ticaret 14,20 -0,35 -4,70 Milpa 1,41 0,71 -1,35 Mistral GMYO 1,22 -1,61 -20,26 MLP Sağlık 12,65 -4,31 18,22 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,05 -2,78 -4,55 Mondi Tire Kutsan 2,02 -0,49 8,60 Net Holding 1,79 -2,72 -8,67 Netaş Telekom. 8,22 0,37 27,24 Niğbaş Niğde Beton 6,60 4,60 65,00 Nuh Çimento 6,98 -0,99 -9,82 Nurol GMYO 2,20 3,77 4,76 Odaş Elektrik 1,56 2,63 10,79 Olmuksan-IP 3,96 -1,74 17,51 Orge Enerji Elektrik 3,35 -1,76 7,37 Orma Orman Mahsulleri 0,98 -1,01 -18,33 Osmanlı Menkul 1,48 -2,63 -13,95 Ostim Endüstriyel Yat 1,11 -2,63 2,78 Otokar 109,30 0,18 27,26 Oyak Yat. Ort. 1,17 -1,68 -28,22 Oylum Sınai Yatırımlar 1,25 5,04 22,55 Özak GMYO 2,22 -2,63 5,21 Özbal Çelik Boru 1,11 -4,31 -19,57 Özderici GMYO 0,90 2,27 -61,70 Özerden Plastik 2,85 0,71 14,00 Panora GMYO 4,27 2,40 12,97 Park Elek.Madencilik 2,47 1,65 2,49 Parsan 9,45 -3,57 7,88 Pegasus 28,54 3,03 24,52 Peker GMYO 3,82 -0,26 -53,55 Penguen Gıda 2,10 -4,55 94,44 Pera GMYO 0,53 -1,85 -31,17 Pergamon Dış Ticaret 9,31 -0,53 4,02 Petkim 4,65 0,65 -7,74 Petrokent Turizm 66,00 0,00 -3,93 Pınar Et Ve Un 6,70 -4,29 30,86 Pınar Su 1,29 -2,27 3,20 Pınar Süt 6,72 -2,75 1,51 Plastikkart 2,81 1,08 4,07 Polisan Holding 3,26 -4,68 6,93 Politeknik Metal 36,60 0,27 4,37 Prizma Press Matbaacılık 1,68 4,35 8,39 QNB Finans Fin. Kir. 5,01 -0,79 -26,32 QNB Finansbank 7,05 -2,62 -21,75 Ral Yatırım Holding 3,94 17,61 114,13 Ray Sigorta 2,18 -5,22 56,83 Reysaş GMYO 0,88 -3,30 27,54 Reysaş Lojistik 0,71 -2,74 -4,05 Rhea Girişim 0,70 -2,78 6,06 Rodrigo Tekstil 2,56 -0,39 34,74 Royal Halı 1,30 -0,76 31,31 RTA Laboratuvarları 1,51 -1,95 -13,22 Sabancı Holding 8,19 -3,08 8,91 Safkar Ege Soğutmacılık 2,21 -1,78 12,76 Salix Yatırım Holding 1,77 -7,81 -54,03 Sanel Mühendislik 2,22 0,45 1,83 Sanifoam Sünger 1,94 -1,02 55,20 Sanko Pazarlama 2,08 -3,26 -9,96 Saray Matbaacılık 1,02 -1,92 2,00 Sarkuysan 3,28 -0,30 -3,81 Sasa Polyester 8,20 -0,61 0,12 Say Reklamcılık 0,89 2,30 -5,32 Sekuro Plastik 2,99 -1,32 1,01 Selçuk Ecza Deposu 3,86 -0,26 38,35 Selçuk Gıda 1,31 0,77 -1,50 Senkron Güvenlik 3,02 1,00 202,00 Serve Film Prodüksiyon 2,41 -3,60 23,59 Servet GMYO 4,46 -1,55 -5,11 Seyitler Kimya 4,20 6,06 9,09 Silverline Endüstri 1,23 -1,60 -8,21 Sinpaş GMYO 0,39 0,00 5,41 Soda Sanayii 7,78 -0,26 9,58 Sodaş Sodyum Sanayii 7,47 1,22 18,57 Söktaş 1,58 1,28 24,41 Sönmez Filament 3,27 -1,80 4,81 Sönmez Pamuklu 3,17 0,00 1,60 Sumaş Suni Tahta 7,46 -1,84 6,57 Şeker Fin. Kir. 3,15 7,51 11,70 Şekerbank 1,14 -1,72 3,64 Şişe Cam 6,29 3,62 10,93 Şok Marketler 9,05 1,80 -15,81 T. Halk Bankası 6,81 -2,58 -2,99 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,82 -0,91 -22,07 T.S.K.B. 0,81 -2,41 0,00 T.Tuborg 10,15 0,10 7,64 Taç Tarım Ürünleri 3,39 -1,17 -33,00 Tat Gıda 4,40 -1,35 15,18 TAV Havalimanları 24,86 4,72 13,05 Taze Kuru Gıda 6,16 0,82 -9,41 Tek-Art Turizm 0,73 -1,35 -14,12 Tekfen Holding 25,16 -3,01 21,43 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,79 -3,12 -6,06 Temapol Polimer Plastik 2,82 -4,08 -7,84 TGS Dış Ticaret 2,59 -2,63 10,21 Tofaş Oto. Fab. 18,28 1,67 17,85 Torunlar GMYO 2,40 0,00 58,94 Trabzon Liman 9,03 -3,42 7,63 Trabzonspor Sportif 0,92 -1,08 -33,14 Trakya Cam 3,47 -1,14 14,52 Trend GMYO 1,35 0,75 6,30 TSKB GMYO 0,78 -1,27 -4,88 Tuğçelik 2,31 0,43 8,45 Tukaş 4,19 -4,77 152,41 Turcas Petrol 1,42 -3,40 0,71 Turkcell 12,90 -1,98 6,00 Tümosan Motor ve Traktör 4,52 -0,22 0,44 Tüpraş 151,90 2,50 30,16 Türk Hava Yolları 14,06 4,23 -12,73 Türk Prysmian Kablo 1,99 0,00 13,07 Türk Telekom 4,56 -4,80 16,92 Türk Traktör 31,50 0,83 -9,74 Türker Proje Gayrimenkul 26,94 1,35 -16,18 Ufuk Yatırım 1,09 -0,91 -4,39 Ulaşlar Turizm Yat. 1,52 -1,94 33,33 Ulusoy Elektrik 17,78 0,45 11,40 Ulusoy Un Sanayi 2,27 -0,87 9,13 Umpaş Holding 0,40 0,00 -27,27 Uşak Seramik 1,06 -3,64 -4,50 Utopya Turizm 6,24 5,94 52,20 Uzertaş Boya 1,14 6,54 90,00 Ülker Bisküvi 17,88 -0,39 21,88 Ünye Çimento 3,16 -1,86 -8,93 Vakıf Fin. Kir. 1,49 -1,97 -16,29 Vakıf GMYO 1,97 -1,01 -1,01 Vakıf Yat. Ort. 1,11 0,00 -26,97 Vakıflar Bankası 4,95 -4,07 26,92 Vakko Tekstil 2,96 -2,63 8,03 Vanet Gıda 1,40 -4,11 7,69 Verusa Holding 21,20 0,86 27,71 Verusaturk Girisim 3,08 -1,28 -6,95 Vestel 14,50 5,92 161,26 Vestel Beyaz Eşya 18,36 3,03 52,75 Viking Kağıt 1,07 0,00 -2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,53 -3,16 -11,05 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 -3,18 33,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,51 1,21 -10,04 Yataş 5,15 -3,74 15,21 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,86 -1,15 -8,51 Yeni Gimat GMYO 8,86 -1,56 10,34 Yeşil GMYO 0,28 0,00 3,70 Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,04 -1,31 -6,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.097,80 -0,05 -4,60 Yonga Mobilya 6,17 -1,44 -6,52 Yünsa 4,85 -2,22 11,24 Zorlu Enerji 1,31 -0,76 6,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

