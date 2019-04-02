Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 50.029,00 9,00 İş Bankası (B) 4.375,00 -0,09 42,96 İş Bankası (C) 5,56 -2,11 22,74 İş Bankası (Kur.) 98.550,00 21,67 102,77 İş Fin.Kir. 7,28 5,05 57,24 İş Girişim 3,01 -5,05 47,55 İş GMYO 0,93 -1,06 -13,89 İş Y. Men. Değ. 2,28 2,24 23,45 İş Yat. Ort. 0,79 0,00 7,03 İşbir Holding 167,30 -0,06 21,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,00 -65,48 İttifak Holding 4,09 2,25 31,94 İz Hayvancılık Tarım 4,61 12,44 -30,05 İzmir Demir Çelik 1,65 -0,60 -0,60 İzmir Fırça 1,85 6,94 -10,63 İzocam 20,28 1,00 -5,32 Jantsa Jant Sanayi 27,56 0,73 -0,86 Kafein Yazılım 7,21 -0,61 4,68 Kapital Yat. Holding 2,22 1,83 -22,65 Kaplamin 3,13 -1,26 -13,06 Kardemir (A) 2,38 -2,46 30,77 Kardemir (B) 2,36 -2,48 28,96 Kardemir (D) 2,44 -3,17 11,93 Karel Elektronik 7,05 -2,62 69,06 Karsan Otomotiv 1,56 4,70 21,88 Karsu Tekstil 1,20 -2,44 -4,00 Karsusan Su Ürünleri San. 4,79 -14,77 29,46 Kartonsan 330,00 -0,42 3,45 Katmerciler Ekipman 6,04 -1,63 2,90 Kent Gıda 119,80 0,76 0,67 Kerevitaş Gıda 1,50 0,00 -16,67 Kervansaray Yat. Holding 0,26 0,00 -25,71 Kiler GMYO 2,06 -1,90 17,71 Klimasan Klima 6,82 2,87 72,22 Koç Holding 16,36 1,93 18,13 Konfrut Gıda 25,30 5,77 5,95 Konya Çimento 181,20 0,17 1,80 Kordsa Teknik Tekstil 11,10 4,72 17,32 Koza Altın 41,08 -1,82 -19,92 Koza Madencilik 5,64 -2,08 -21,88 Körfez GMYO 1,17 1,74 -4,10 Kristal Kola 0,81 0,00 -22,86 Kron Telekomünikasyon 8,10 -0,25 -6,90 Kuştur Kuşadası Turizm 19,47 -2,21 21,69 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,71 -1,72 51,33 Kütahya Porselen 4,18 -0,48 -8,13 Lider Faktoring 2,27 -1,73 0,89 Link Bilgisayar 13,29 -4,87 59,74 Logo Yazılım 39,50 0,97 45,54 Lokman Hekim Sağlık 4,58 -1,08 1,78 Lüks Kadife 4,60 -0,65 -5,15 Makina Takım 1,30 0,78 -15,58 Mardin Çimento 3,28 -0,91 0,61 Marka Yatırım Holding 0,58 1,75 -6,45 Marmaris Altınyunus 15,90 -1,24 -9,45 Marshall 23,44 0,51 -7,06 Martı GMYO 0,61 0,00 -6,15 Martı Otel 0,57 0,00 -1,72 Mavi Giyim 38,40 -0,36 19,18 Mazhar Zorlu Holding 3,84 2,40 0,79 Mega Polietilen 2,12 -1,85 3,92 Menderes Tekstil 0,68 0,00 -5,56 Mensa 0,24 0,00 71,43 Merit Turizm 7,55 2,03 26,04 Merko Gıda 0,66 0,00 -34,65 Metal Gayrimenkul 0,90 -1,10 3,45 Metemtur Otelcilik 1,04 -0,95 -0,95 Metro Holding 0,80 3,90 5,26 Metro Petrol ve Tesisleri 1,14 0,00 3,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,35 0,00 14,41 Migros Ticaret 13,74 -0,58 -7,79 Milpa 1,50 -3,23 4,94 Mistral GMYO 1,20 -0,83 -21,57 MLP Sağlık 13,05 0,15 21,96 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,02 -2,86 -7,27 Mondi Tire Kutsan 2,03 -0,98 9,14 Net Holding 1,76 2,92 -10,20 Netaş Telekom. 8,15 0,00 26,16 Niğbaş Niğde Beton 7,00 -2,10 75,00 Nuh Çimento 6,97 0,00 -9,95 Nurol GMYO 2,13 -0,47 1,43 Odaş Elektrik 1,59 3,92 12,92 Olmuksan-IP 4,01 1,52 18,99 Orge Enerji Elektrik 3,25 -2,69 4,17 Orma Orman Mahsulleri 1,06 1,92 -11,67 Osmanlı Menkul 1,59 -0,63 -7,56 Ostim Endüstriyel Yat 1,08 0,00 0,00 Otokar 106,10 1,24 23,53 Oyak Yat. Ort. 1,18 0,85 -27,61 Oylum Sınai Yatırımlar 1,09 0,93 6,86 Özak GMYO 2,17 1,40 2,84 Özbal Çelik Boru 1,11 0,00 -19,57 Özderici GMYO 0,82 0,00 -65,11 Özerden Plastik 2,89 0,35 15,60 Panora GMYO 4,29 1,42 13,49 Park Elek.Madencilik 2,28 0,44 -5,39 Parsan 9,19 1,21 4,91 Pegasus 28,50 0,92 24,35 Peker GMYO 3,65 0,27 -55,62 Penguen Gıda 1,64 -3,53 51,85 Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 8,94 -0,67 -0,11 Petkim 4,57 -1,30 -9,33 Petrokent Turizm 65,95 3,86 -4,00 Pınar Et Ve Un 6,66 -1,04 30,08 Pınar Su 1,28 0,00 2,40 Pınar Süt 6,63 -0,60 0,15 Plastikkart 3,43 19,93 27,04 Polisan Holding 3,21 0,63 5,29 Politeknik Metal 40,32 -7,48 14,98 Prizma Press Matbaacılık 1,68 1,20 8,39 QNB Finans Fin. Kir. 4,82 0,00 -29,12 QNB Finansbank 6,66 0,30 -26,08 Ral Yatırım Holding 3,80 -1,81 106,52 Ray Sigorta 2,27 11,82 63,31 Reysaş GMYO 0,88 -1,12 27,54 Reysaş Lojistik 0,73 -1,35 -1,35 Rhea Girişim 0,68 0,00 3,03 Rodrigo Tekstil 2,75 0,00 44,74 Royal Halı 1,35 3,85 36,36 RTA Laboratuvarları 1,40 0,00 -19,54 Sabancı Holding 7,85 -0,13 4,39 Safkar Ege Soğutmacılık 2,06 0,00 5,10 Salix Yatırım Holding 1,75 -0,57 -54,55 Sanel Mühendislik 2,33 3,10 6,88 Sanifoam Sünger 1,77 1,14 41,60 Sanko Pazarlama 2,11 0,00 -8,66 Saray Matbaacılık 1,00 2,04 0,00 Sarkuysan 3,18 -0,63 -6,74 Sasa Polyester 8,17 -0,61 -0,24 Say Reklamcılık 0,87 0,00 -7,45 Sekuro Plastik 3,05 4,10 3,04 Selçuk Ecza Deposu 3,81 -0,52 36,56 Selçuk Gıda 1,32 3,94 -0,75 Senkron Güvenlik 3,74 19,87 274,00 Serve Film Prodüksiyon 2,31 -4,15 18,46 Servet GMYO 4,29 -4,24 -8,72 Seyitler Kimya 4,30 6,70 11,69 Silverline Endüstri 1,16 -1,69 -13,43 Sinpaş GMYO 0,39 0,00 5,41 Soda Sanayii 7,46 0,54 5,07 Sodaş Sodyum Sanayii 7,25 -2,55 15,08 Söktaş 1,48 -4,52 16,54 Sönmez Filament 3,27 -0,61 4,81 Sönmez Pamuklu 3,07 -0,65 -1,60 Sumaş Suni Tahta 7,59 -0,13 8,43 Şeker Fin. Kir. 3,10 -0,96 9,93 Şekerbank 1,05 -1,87 -4,55 Şişe Cam 5,65 -3,09 -0,35 Şok Marketler 9,45 0,53 -12,09 T. Halk Bankası 5,93 -3,89 -15,53 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,76 -0,95 -25,86 T.S.K.B. 0,76 -1,30 -6,17 T.Tuborg 8,92 1,07 12,43 Taç Tarım Ürünleri 4,20 11,70 -17,00 Tat Gıda 4,43 0,45 15,97 TAV Havalimanları 24,96 1,05 13,50 Taze Kuru Gıda 6,06 -0,98 -10,88 Tek-Art Turizm 0,71 0,00 -16,47 Tekfen Holding 21,14 3,02 7,69 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,66 -0,75 -10,44 Temapol Polimer Plastik 2,83 0,00 -7,52 TGS Dış Ticaret 2,69 1,51 14,47 Tofaş Oto. Fab. 17,02 0,47 9,73 Torunlar GMYO 2,28 0,44 50,99 Trabzon Liman 9,06 0,11 7,99 Trabzonspor Sportif 0,91 -1,09 -33,87 Trakya Cam 3,27 -1,21 7,92 Trend GMYO 1,40 2,94 10,24 TSKB GMYO 0,74 0,00 -9,76 Tuğçelik 2,26 -0,88 6,10 Tukaş 4,16 2,72 150,60 Turcas Petrol 1,39 0,00 -1,42 Turkcell 11,99 0,42 -1,48 Tümosan Motor ve Traktör 4,30 -1,15 -4,44 Tüpraş 132,60 0,53 27,09 Türk Hava Yolları 12,97 -0,23 -19,49 Türk Prysmian Kablo 1,99 -0,50 13,07 Türk Telekom 4,44 -1,11 13,85 Türk Traktör 30,94 -1,15 -11,35 Türker Proje Gayrimenkul 27,10 0,37 -15,68 Ufuk Yatırım 1,10 0,00 -3,51 Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 -0,72 21,05 Ulusoy Elektrik 18,30 1,55 14,66 Ulusoy Un Sanayi 2,31 -1,70 11,06 Umpaş Holding 0,42 2,44 -23,64 Uşak Seramik 1,02 0,00 -8,11 Utopya Turizm 6,41 0,16 56,34 Uzertaş Boya 1,11 -1,77 85,00 Ülker Bisküvi 17,90 1,42 22,02 Ünye Çimento 2,98 -0,67 -14,12 Vakıf Fin. Kir. 1,42 -0,70 -20,22 Vakıf GMYO 1,83 1,67 -8,04 Vakıf Yat. Ort. 1,13 5,61 -25,66 Vakıflar Bankası 4,35 -2,03 11,54 Vakko Tekstil 2,81 -1,40 2,55 Vanet Gıda 1,35 0,00 3,85 Verusa Holding 22,34 0,99 34,58 Verusaturk Girisim 3,21 0,94 -3,02 Vestel 13,69 0,74 146,67 Vestel Beyaz Eşya 16,67 -0,71 38,69 Viking Kağıt 1,02 2,00 -7,27 Yapı Kredi Koray GMYO 1,44 -1,37 -16,28 Yapı ve Kredi Bank. 2,10 -0,47 31,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,55 0,00 -8,60 Yataş 5,00 -1,57 11,86 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,83 1,22 -11,70 Yeni Gimat GMYO 8,89 0,57 10,71 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 4,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 8,66 0,12 -10,07 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.090,90 0,06 -4,92 Yonga Mobilya 6,00 1,18 -9,09 Yünsa 4,45 -1,33 6,59 Zorlu Enerji 1,25 0,00 1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

