Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 72.041,70 56,95 İş Bankası (B) 5.299,90 17,77 73,19 İş Bankası (C) 5,78 -1,70 27,59 İş Bankası (Kur.) 98.000,00 101,64 İş Fin.Kir. 7,75 1,44 67,39 İş Girişim 3,01 -0,99 47,55 İş GMYO 0,95 -1,04 -12,04 İş Y. Men. Değ. 2,42 -0,41 31,03 İş Yat. Ort. 0,79 0,00 7,03 İşbir Holding 162,50 -1,46 17,75 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,00 -64,29 İttifak Holding 4,37 2,10 40,97 İz Hayvancılık Tarım 4,91 -1,21 -25,49 İzmir Demir Çelik 1,71 -1,16 3,01 İzmir Fırça 1,73 -2,26 -16,43 İzocam 20,58 -0,77 -3,92 Jantsa Jant Sanayi 28,00 -0,28 0,72 Kafein Yazılım 6,81 -1,30 -1,13 Kapital Yat. Holding 1,94 -3,00 -32,40 Kaplamin 3,34 -1,18 -7,22 Kardemir (A) 2,38 -3,25 30,77 Kardemir (B) 2,35 -2,89 28,42 Kardemir (D) 2,44 -4,31 11,93 Karel Elektronik 6,69 -1,91 60,43 Karsan Otomotiv 1,49 -3,87 16,41 Karsu Tekstil 1,26 0,80 0,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,25 0,00 41,89 Kartonsan 329,80 0,49 3,39 Katmerciler Ekipman 4,77 -1,45 -18,74 Kent Gıda 123,30 0,24 3,61 Kerevitaş Gıda 1,59 -4,79 -11,67 Kervansaray Yat. Holding 0,28 0,00 -20,00 Kiler GMYO 2,05 -1,91 17,14 Klimasan Klima 7,13 1,86 80,05 Koç Holding 16,75 -2,16 20,95 Konfrut Gıda 25,54 1,43 6,95 Konya Çimento 185,00 1,43 3,93 Kordsa Teknik Tekstil 11,11 -1,86 17,43 Koza Altın 43,76 -0,14 -14,70 Koza Madencilik 5,74 0,17 -20,50 Körfez GMYO 1,24 1,64 1,64 Kristal Kola 0,82 0,00 -21,90 Kron Telekomünikasyon 7,92 -1,61 -8,97 Kuştur Kuşadası Turizm 19,97 5,11 24,81 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,40 -7,89 23,89 Kütahya Porselen 4,17 -0,71 -8,35 Lider Faktoring 2,21 0,45 -1,78 Link Bilgisayar 13,43 -0,96 61,42 Logo Yazılım 38,30 -0,67 41,12 Lokman Hekim Sağlık 4,36 -1,13 -3,11 Lüks Kadife 4,35 -1,36 -10,31 Makina Takım 1,33 -1,48 -13,64 Mardin Çimento 3,31 -0,30 1,53 Marka Yatırım Holding 0,61 1,67 -1,61 Marmaris Altınyunus 16,20 -0,37 -7,74 Marshall 23,54 -0,76 -6,66 Martı GMYO 0,67 0,00 3,08 Martı Otel 0,62 3,33 6,90 Mavi Giyim 36,44 -4,11 13,10 Mazhar Zorlu Holding 3,72 -0,80 -2,36 Mega Polietilen 2,09 -1,88 2,45 Menderes Tekstil 0,69 1,47 -4,17 Mensa 0,24 0,00 71,43 Merit Turizm 9,00 0,33 50,25 Merko Gıda 0,66 -1,49 -34,65 Metal Gayrimenkul 0,92 -1,08 5,75 Metemtur Otelcilik 1,06 0,95 0,95 Metro Holding 0,79 -2,47 3,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,18 -2,48 7,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,35 -2,88 14,41 Migros Ticaret 14,07 -1,05 -5,57 Milpa 1,42 -2,74 -0,65 Mistral GMYO 1,21 1,68 -20,92 MLP Sağlık 12,66 0,88 18,32 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,08 14,89 -1,82 Mondi Tire Kutsan 1,97 -2,48 5,91 Net Holding 1,69 -1,74 -13,78 Netaş Telekom. 7,75 -2,02 19,97 Niğbaş Niğde Beton 6,76 -0,59 69,00 Nuh Çimento 7,12 0,00 -8,01 Nurol GMYO 2,10 -0,94 0,00 Odaş Elektrik 1,63 1,87 15,76 Olmuksan-IP 3,90 -2,50 15,73 Orge Enerji Elektrik 3,17 -2,16 1,60 Orma Orman Mahsulleri 1,25 4,17 4,17 Osmanlı Menkul 1,58 -1,25 -8,14 Ostim Endüstriyel Yat 1,08 -0,92 0,00 Otokar 103,90 -1,98 20,97 Oyak Yat. Ort. 1,13 -0,88 -30,67 Oylum Sınai Yatırımlar 1,08 0,93 5,88 Özak GMYO 2,65 7,29 25,59 Özbal Çelik Boru 1,15 -0,86 -16,67 Özderici GMYO 0,82 0,00 -65,11 Özerden Plastik 2,90 -1,02 16,00 Panora GMYO 4,32 0,23 14,29 Park Elek.Madencilik 2,27 -1,30 -5,81 Parsan 9,72 0,21 10,96 Pegasus 28,94 1,12 26,27 Peker GMYO 3,70 -2,12 -55,01 Penguen Gıda 1,41 -2,76 30,56 Pera GMYO 0,50 -1,96 -35,06 Pergamon Dış Ticaret 7,13 13,57 16,74 Petkim 4,60 -0,86 -8,73 Petrokent Turizm 69,95 1,38 1,82 Pınar Et Ve Un 7,06 0,86 37,89 Pınar Su 1,45 13,28 16,00 Pınar Süt 7,17 1,99 8,31 Plastikkart 3,51 -10,23 30,00 Polisan Holding 3,20 -1,23 4,96 Politeknik Metal 41,48 0,24 18,29 Prizma Press Matbaacılık 1,73 -0,57 11,61 QNB Finans Fin. Kir. 4,77 -2,45 -29,85 QNB Finansbank 6,61 -0,30 -26,64 Ral Yatırım Holding 3,33 -5,13 80,98 Ray Sigorta 2,24 -0,44 61,15 Reysaş GMYO 0,91 -1,09 31,88 Reysaş Lojistik 0,72 0,00 -2,70 Rhea Girişim 0,74 -1,33 12,12 Rodrigo Tekstil 2,83 0,00 48,95 Royal Halı 1,36 1,49 37,37 RTA Laboratuvarları 1,39 -1,42 -20,11 Sabancı Holding 8,10 -2,06 11,99 Safkar Ege Soğutmacılık 2,13 2,04 14,01 Salix Yatırım Holding 2,23 -15,21 -42,08 Sanel Mühendislik 2,50 -1,96 14,68 Sanifoam Sünger 1,98 -4,35 58,40 Sanko Pazarlama 2,14 -0,93 -7,36 Saray Matbaacılık 1,06 0,00 6,00 Sarkuysan 3,35 -0,30 -1,76 Sasa Polyester 8,26 0,49 0,85 Say Reklamcılık 0,84 -1,18 -10,64 Sekuro Plastik 3,07 -0,32 3,72 Selçuk Ecza Deposu 3,88 0,00 39,07 Selçuk Gıda 1,45 0,00 9,02 Senkron Güvenlik 4,80 3,90 380,00 Serve Film Prodüksiyon 2,29 0,88 17,44 Servet GMYO 4,12 -3,51 -12,34 Seyitler Kimya 3,79 1,07 -1,56 Silverline Endüstri 1,17 -0,85 -12,69 Sinpaş GMYO 0,39 -2,50 5,41 Soda Sanayii 7,21 0,70 1,55 Sodaş Sodyum Sanayii 7,70 0,26 22,22 Söktaş 1,55 -0,64 22,05 Sönmez Filament 3,38 0,90 8,33 Sönmez Pamuklu 3,18 -0,31 1,92 Sumaş Suni Tahta 7,18 -0,69 2,57 Şeker Fin. Kir. 3,12 -2,50 10,64 Şekerbank 1,05 -1,87 -4,55 Şişe Cam 6,07 1,85 7,05 Şok Marketler 9,26 -0,96 -13,86 T. Halk Bankası 6,38 0,31 -9,12 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,32 0,09 -23,86 T.S.K.B. 0,78 0,00 -3,70 T.Tuborg 8,69 -1,47 9,53 Taç Tarım Ürünleri 3,99 -4,55 -21,15 Tat Gıda 4,29 -0,92 12,30 TAV Havalimanları 24,38 -4,17 10,86 Taze Kuru Gıda 6,00 0,00 -11,76 Tek-Art Turizm 0,72 0,00 -15,29 Tekfen Holding 23,88 0,08 21,65 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,66 -1,85 -10,44 Temapol Polimer Plastik 2,92 0,69 -4,58 TGS Dış Ticaret 2,75 -2,83 17,02 Tofaş Oto. Fab. 19,35 1,57 24,75 Torunlar GMYO 2,24 -2,18 48,34 Trabzon Liman 9,22 -0,86 9,89 Trabzonspor Sportif 0,92 0,00 -33,14 Trakya Cam 3,33 0,30 9,90 Trend GMYO 1,39 -0,71 9,45 TSKB GMYO 0,72 0,00 -12,20 Tuğçelik 2,71 -3,90 27,23 Tukaş 3,95 0,00 137,95 Turcas Petrol 1,41 -1,40 0,00 Turkcell 12,61 0,72 3,62 Tümosan Motor ve Traktör 4,43 -1,56 -1,56 Tüpraş 131,00 -1,13 25,56 Türk Hava Yolları 13,97 -3,39 -13,28 Türk Prysmian Kablo 1,97 -1,01 11,93 Türk Telekom 4,41 -0,45 13,08 Türk Traktör 32,28 0,25 -7,51 Türker Proje Gayrimenkul 27,00 0,45 -15,99 Ufuk Yatırım 1,14 2,70 0,00 Ulaşlar Turizm Yat. 1,39 -1,42 21,93 Ulusoy Elektrik 18,54 0,11 16,17 Ulusoy Un Sanayi 2,50 4,17 20,19 Umpaş Holding 0,40 -4,76 -27,27 Uşak Seramik 1,01 -0,98 -9,01 Utopya Turizm 6,92 -0,43 68,78 Uzertaş Boya 1,05 -2,78 75,00 Ülker Bisküvi 18,94 -1,56 29,11 Ünye Çimento 3,04 -1,30 -12,39 Vakıf Fin. Kir. 1,46 0,00 -17,98 Vakıf GMYO 1,92 -1,03 -3,52 Vakıf Yat. Ort. 1,14 -0,87 -25,00 Vakıflar Bankası 4,39 -2,01 12,56 Vakko Tekstil 3,13 -1,88 14,23 Vanet Gıda 1,50 -5,06 15,38 Verusa Holding 22,04 1,10 32,77 Verusaturk Girisim 3,15 -0,94 -4,83 Vestel 12,89 -1,60 132,25 Vestel Beyaz Eşya 17,63 -3,34 46,67 Viking Kağıt 1,03 0,00 -6,36 Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 -1,36 -15,70 Yapı ve Kredi Bank. 2,14 -0,47 33,75 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 0,00 -7,53 Yataş 4,95 -5,17 10,74 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,81 -1,22 -13,83 Yeni Gimat GMYO 8,90 1,02 10,83 Yeşil GMYO 0,27 3,85 0,00 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 8,92 0,34 -7,37 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.245,00 2,32 2,09 Yonga Mobilya 6,26 3,64 -5,15 Yünsa 4,37 -1,58 4,67 Zorlu Enerji 1,28 -1,54 4,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

