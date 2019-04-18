Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 119.998,40 20,00 161,43 İş Bankası (B) 15.816,00 20,00 416,83 İş Bankası (C) 5,98 -1,81 32,01 İş Bankası (Kur.) 150.000,10 50,00 208,63 İş Fin.Kir. 7,88 0,25 70,19 İş Girişim 3,07 -2,85 50,49 İş GMYO 1,01 1,00 -6,48 İş Y. Men. Değ. 2,40 -0,41 29,95 İş Yat. Ort. 0,78 0,00 5,68 İşbir Holding 165,90 -0,06 20,22 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,00 -65,48 İttifak Holding 5,04 -0,59 62,58 İz Hayvancılık Tarım 5,19 10,90 -21,24 İzmir Demir Çelik 1,73 -1,70 4,22 İzmir Fırça 1,77 1,72 -14,49 İzocam 20,86 1,26 -2,61 Jantsa Jant Sanayi 28,00 -0,14 0,72 Kafein Yazılım 6,68 -2,48 -3,02 Kapital Yat. Holding 1,80 -1,10 -37,28 Kaplamin 3,36 -1,18 -6,67 Kardemir (A) 2,39 -0,83 31,32 Kardemir (B) 2,34 -1,27 27,87 Kardemir (D) 2,38 -1,24 9,17 Karel Elektronik 6,61 -2,36 58,51 Karsan Otomotiv 1,51 -1,95 17,97 Karsu Tekstil 1,35 0,75 8,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,90 -1,67 59,46 Kartonsan 319,10 -0,47 0,04 Katmerciler Ekipman 4,57 2,01 -22,15 Kent Gıda 132,60 -0,97 11,43 Kerevitaş Gıda 1,51 -1,95 -16,11 Kervansaray Yat. Holding 0,27 0,00 -22,86 Kiler GMYO 2,09 0,00 19,43 Klimasan Klima 6,97 1,60 76,01 Koç Holding 16,85 -1,00 21,67 Konfrut Gıda 28,68 3,91 20,10 Konya Çimento 185,20 -4,04 4,04 Kordsa Teknik Tekstil 11,41 1,06 20,60 Koza Altın 42,04 -0,85 -18,05 Koza Madencilik 5,66 -0,88 -21,61 Körfez GMYO 1,24 -1,59 1,64 Kristal Kola 0,82 -1,20 -21,90 Kron Telekomünikasyon 8,04 -0,62 -7,59 Kuştur Kuşadası Turizm 18,00 -4,76 31,29 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,41 0,00 24,78 Kütahya Porselen 4,22 -2,09 -7,25 Lider Faktoring 2,19 -0,90 -2,67 Link Bilgisayar 13,23 1,30 59,01 Logo Yazılım 38,70 -0,31 42,59 Lokman Hekim Sağlık 4,39 -0,45 -2,44 Lüks Kadife 4,04 -0,74 -16,70 Makina Takım 1,33 -0,75 -13,64 Mardin Çimento 3,29 -0,60 0,92 Marka Yatırım Holding 0,62 -3,13 0,00 Marmaris Altınyunus 16,64 1,40 -5,24 Marshall 23,96 0,59 -5,00 Martı GMYO 0,65 -1,52 0,00 Martı Otel 0,60 -1,64 3,45 Mavi Giyim 37,80 -0,89 17,32 Mazhar Zorlu Holding 3,58 -3,24 -6,04 Mega Polietilen 2,04 2,00 0,00 Menderes Tekstil 0,68 -1,45 -5,56 Mensa 0,21 5,00 50,00 Merit Turizm 8,75 -1,13 46,08 Merko Gıda 0,66 -1,49 -34,65 Metal Gayrimenkul 0,81 -1,22 -6,90 Metemtur Otelcilik 1,07 0,00 1,90 Metro Holding 0,78 1,30 2,63 Metro Petrol ve Tesisleri 1,21 3,42 10,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,34 -0,74 13,56 Migros Ticaret 13,71 -1,58 -7,99 Milpa 1,47 2,08 2,85 Mistral GMYO 1,22 0,83 -20,26 MLP Sağlık 12,46 -0,24 16,45 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,12 4,67 1,82 Mondi Tire Kutsan 2,01 1,01 8,06 Net Holding 1,69 -0,59 -13,78 Netaş Telekom. 7,67 -0,65 18,73 Niğbaş Niğde Beton 6,93 -0,43 73,25 Nuh Çimento 7,10 -0,28 -8,27 Nurol GMYO 2,15 -0,46 2,38 Odaş Elektrik 1,52 -1,94 7,95 Olmuksan-IP 3,90 0,78 15,73 Orge Enerji Elektrik 3,24 -2,11 3,85 Orma Orman Mahsulleri 1,28 1,59 6,67 Osmanlı Menkul 1,56 0,00 -9,30 Ostim Endüstriyel Yat 1,08 -0,92 0,00 Otokar 111,30 0,82 29,59 Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 -31,29 Oylum Sınai Yatırımlar 1,07 -2,73 4,90 Özak GMYO 2,55 -0,78 20,85 Özbal Çelik Boru 1,20 -1,64 -13,04 Özderici GMYO 0,82 0,00 -65,11 Özerden Plastik 2,97 0,68 18,80 Panora GMYO 4,07 0,39 8,90 Park Elek.Madencilik 2,30 -2,54 -4,56 Parsan 10,06 -0,30 14,84 Pegasus 30,10 -0,79 31,33 Peker GMYO 3,90 4,28 -52,58 Penguen Gıda 1,44 -2,04 33,33 Pera GMYO 0,50 0,00 -35,06 Pergamon Dış Ticaret 6,83 -1,01 11,83 Petkim 4,74 0,21 -5,95 Petrokent Turizm 67,85 -0,22 -1,24 Pınar Et Ve Un 7,13 -0,28 39,26 Pınar Su 1,32 -0,75 5,60 Pınar Süt 7,38 1,51 11,48 Plastikkart 3,59 -2,45 32,96 Polisan Holding 3,28 0,92 7,58 Politeknik Metal 42,50 -0,89 21,20 Prizma Press Matbaacılık 1,70 -1,16 9,68 QNB Finans Fin. Kir. 4,56 -4,00 -32,94 QNB Finansbank 6,62 -1,34 -26,53 Ral Yatırım Holding 3,35 1,21 82,07 Ray Sigorta 2,15 -0,92 54,68 Reysaş GMYO 0,93 -3,12 34,78 Reysaş Lojistik 0,74 1,37 0,00 Rhea Girişim 0,73 0,00 10,61 Rodrigo Tekstil 2,70 0,00 42,11 Royal Halı 1,38 0,73 39,39 RTA Laboratuvarları 1,40 -1,41 -19,54 Sabancı Holding 7,93 -3,06 9,64 Safkar Ege Soğutmacılık 2,17 -0,46 16,15 Salix Yatırım Holding 2,58 1,18 -32,99 Sanel Mühendislik 2,61 2,76 19,72 Sanifoam Sünger 1,95 -1,52 56,00 Sanko Pazarlama 2,23 -1,33 -3,46 Saray Matbaacılık 1,12 3,70 12,00 Sarkuysan 3,29 -0,60 -3,52 Sasa Polyester 8,19 -0,12 0,00 Say Reklamcılık 0,85 0,00 -9,57 Sekuro Plastik 2,94 -0,68 -0,68 Selçuk Ecza Deposu 3,90 0,52 39,78 Selçuk Gıda 1,52 -1,30 14,29 Senkron Güvenlik 5,02 -1,76 402,00 Serve Film Prodüksiyon 2,38 -2,06 22,05 Servet GMYO 4,11 2,75 -12,55 Seyitler Kimya 3,68 1,66 -4,42 Silverline Endüstri 1,19 1,71 -11,19 Sinpaş GMYO 0,42 0,00 13,51 Soda Sanayii 7,22 -0,69 1,69 Sodaş Sodyum Sanayii 7,10 -1,25 27,96 Söktaş 1,55 -1,27 22,05 Sönmez Filament 3,35 -0,59 7,37 Sönmez Pamuklu 3,20 0,63 2,56 Sumaş Suni Tahta 7,20 -1,10 2,86 Şeker Fin. Kir. 3,12 -1,58 10,64 Şekerbank 1,01 -5,61 -8,18 Şişe Cam 5,90 -0,84 4,06 Şok Marketler 9,18 0,55 -14,60 T. Halk Bankası 6,17 -3,14 -12,11 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,70 -0,46 -22,50 T.S.K.B. 0,76 -1,30 -6,17 T.Tuborg 8,53 -1,27 7,51 Taç Tarım Ürünleri 4,12 4,30 -18,58 Tat Gıda 4,13 -1,67 8,12 TAV Havalimanları 24,10 -0,58 9,59 Taze Kuru Gıda 5,92 -1,66 -12,94 Tek-Art Turizm 0,72 -4,00 -15,29 Tekfen Holding 24,44 -0,81 24,50 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,57 -0,77 -13,47 Temapol Polimer Plastik 2,87 -1,37 -6,21 TGS Dış Ticaret 2,73 -0,73 16,17 Tofaş Oto. Fab. 18,33 1,10 18,17 Torunlar GMYO 2,34 0,00 54,97 Trabzon Liman 9,40 1,18 12,04 Trabzonspor Sportif 0,92 -1,08 -33,14 Trakya Cam 3,28 -1,80 8,25 Trend GMYO 1,37 -1,44 7,87 TSKB GMYO 0,77 1,32 -6,10 Tuğçelik 2,16 -0,46 1,41 Tukaş 3,90 0,00 134,94 Turcas Petrol 1,41 -1,40 0,00 Turkcell 12,77 -2,52 4,93 Tümosan Motor ve Traktör 4,50 2,27 0,00 Tüpraş 129,00 -2,20 23,64 Türk Hava Yolları 14,33 -0,14 -11,05 Türk Prysmian Kablo 2,00 1,54 15,97 Türk Telekom 4,44 -3,48 13,85 Türk Traktör 30,90 -1,59 -11,46 Türker Proje Gayrimenkul 26,38 -0,38 -17,92 Ufuk Yatırım 1,14 0,00 0,00 Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 -1,43 21,05 Ulusoy Elektrik 20,02 0,60 25,44 Ulusoy Un Sanayi 2,41 -1,63 15,87 Umpaş Holding 0,42 2,44 -23,64 Uşak Seramik 1,03 0,00 -7,21 Utopya Turizm 5,60 -20,00 36,59 Uzertaş Boya 1,05 75,00 Ülker Bisküvi 18,36 -2,50 25,15 Ünye Çimento 3,14 -0,95 -9,51 Vakıf Fin. Kir. 1,46 0,69 -17,98 Vakıf GMYO 1,86 -1,59 -6,53 Vakıf Yat. Ort. 1,17 -1,68 -23,03 Vakıflar Bankası 4,27 -3,17 9,49 Vakko Tekstil 3,01 -1,63 15,40 Vanet Gıda 1,46 -2,67 12,31 Verusa Holding 20,10 -0,89 21,08 Verusaturk Girisim 3,12 -0,95 -5,74 Vestel 12,77 -3,26 130,09 Vestel Beyaz Eşya 18,13 3,60 50,83 Viking Kağıt 1,29 4,88 17,27 Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 -1,36 -15,70 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 -1,82 35,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 -1,53 -7,53 Yataş 4,85 1,04 8,50 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,83 -1,19 -11,70 Yeni Gimat GMYO 8,80 -0,34 9,59 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,26 -3,70 0,00 Yeşil Yatırım Holding 8,68 -0,91 -9,87 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.198,00 3,62 -0,05 Yonga Mobilya 6,15 0,16 -6,82 Yünsa 4,46 -0,22 6,83 Zorlu Enerji 1,26 -1,56 2,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

