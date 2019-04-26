Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 203.000,00 342,27 İş Bankası (B) 26.236,80 -20,00 757,36 İş Bankası (C) 5,49 -0,90 21,19 İş Bankası (Kur.) 242.000,00 397,92 İş Fin.Kir. 8,18 -0,24 76,67 İş Girişim 2,91 4,30 42,65 İş GMYO 1,00 0,00 -7,41 İş Y. Men. Değ. 2,39 0,42 29,41 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 8,38 İşbir Holding 205,80 20,00 49,13 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 -3,23 -64,29 İttifak Holding 6,38 10,96 105,81 İz Hayvancılık Tarım 6,71 5,01 1,82 İzmir Demir Çelik 1,72 -0,58 3,61 İzmir Fırça 1,80 -1,10 -13,04 İzocam 20,42 0,49 -4,67 Jantsa Jant Sanayi 28,20 -0,21 1,44 Kafein Yazılım 6,82 0,00 -0,99 Kapital Yat. Holding 1,88 16,77 -34,49 Kaplamin 3,30 -0,30 -8,33 Kardemir (A) 2,30 0,44 26,37 Kardemir (B) 2,28 0,44 24,59 Kardemir (D) 2,29 -0,87 5,05 Karel Elektronik 7,14 0,28 71,22 Karsan Otomotiv 1,49 1,36 16,41 Karsu Tekstil 1,37 0,74 9,60 Karsusan Su Ürünleri San. 5,78 -2,69 56,22 Kartonsan 313,10 -1,23 -1,84 Katmerciler Ekipman 4,02 -4,96 -31,52 Kent Gıda 128,60 0,08 8,07 Kerevitaş Gıda 1,50 -0,66 -16,67 Kervansaray Yat. Holding 0,25 -3,85 -28,57 Kiler GMYO 2,09 0,97 19,43 Klimasan Klima 6,96 0,87 75,76 Koç Holding 16,31 -0,31 17,77 Konfrut Gıda 30,18 7,02 26,38 Konya Çimento 184,80 0,16 3,82 Kordsa Teknik Tekstil 12,05 0,92 27,37 Koza Altın 41,00 0,79 -20,08 Koza Madencilik 5,46 0,37 -24,38 Körfez GMYO 1,21 0,00 -0,82 Kristal Kola 0,83 1,22 -20,95 Kron Telekomünikasyon 7,98 0,13 -8,28 Kuştur Kuşadası Turizm 19,00 1,60 38,59 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,23 -3,15 8,85 Kütahya Porselen 4,11 0,74 -9,67 Lider Faktoring 2,22 -0,89 -1,33 Link Bilgisayar 12,89 1,02 54,93 Logo Yazılım 38,22 0,58 40,83 Lokman Hekim Sağlık 4,22 0,24 -6,22 Lüks Kadife 4,08 0,49 -15,88 Makina Takım 1,34 -3,60 -12,99 Mardin Çimento 3,30 0,00 1,23 Marka Yatırım Holding 0,61 -3,17 -1,61 Marmaris Altınyunus 18,80 5,80 7,06 Marshall 25,36 2,34 0,56 Martı GMYO 0,64 -1,54 -1,54 Martı Otel 0,62 1,64 6,90 Mavi Giyim 37,54 3,02 16,51 Mazhar Zorlu Holding 3,60 -0,83 -5,51 Mega Polietilen 2,06 0,00 0,98 Menderes Tekstil 0,70 -2,78 -2,78 Mensa 0,19 0,00 35,71 Merit Turizm 9,10 8,46 51,92 Merko Gıda 0,66 0,00 -34,65 Metal Gayrimenkul 0,80 2,56 -8,05 Metemtur Otelcilik 1,05 0,96 0,00 Metro Holding 0,81 1,25 6,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,18 0,00 7,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,36 -0,73 15,25 Migros Ticaret 13,55 1,12 -9,06 Milpa 1,43 1,42 0,05 Mistral GMYO 1,17 -0,85 -23,53 MLP Sağlık 12,18 1,58 13,83 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,14 8,57 3,64 Mondi Tire Kutsan 1,98 -5,26 6,45 Net Holding 1,68 0,00 -14,29 Netaş Telekom. 7,37 -0,54 14,09 Niğbaş Niğde Beton 6,94 0,87 73,50 Nuh Çimento 7,12 0,28 -8,01 Nurol GMYO 2,12 0,95 0,95 Odaş Elektrik 1,53 -0,65 8,66 Olmuksan-IP 3,85 0,79 14,24 Orge Enerji Elektrik 3,08 -1,91 -1,28 Orma Orman Mahsulleri 1,33 -1,48 10,83 Osmanlı Menkul 1,53 -0,65 -11,05 Ostim Endüstriyel Yat 1,11 5,71 2,78 Otokar 115,00 3,42 33,89 Oyak Yat. Ort. 1,12 0,90 -31,29 Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 0,95 3,92 Özak GMYO 2,59 0,78 22,75 Özbal Çelik Boru 1,16 0,87 -15,94 Özderici GMYO 0,78 -1,27 -66,81 Özerden Plastik 3,24 2,21 29,60 Panora GMYO 4,12 0,49 10,23 Park Elek.Madencilik 2,26 -0,44 -6,22 Parsan 10,90 -0,91 24,43 Pegasus 29,32 1,10 27,92 Peker GMYO 4,05 6,30 -50,76 Penguen Gıda 1,50 -1,32 38,89 Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 7,08 -0,14 15,92 Petkim 4,51 0,00 -10,52 Petrokent Turizm 81,60 20,00 18,78 Pınar Et Ve Un 6,98 2,05 36,33 Pınar Su 1,27 0,00 1,60 Pınar Süt 7,03 0,43 6,19 Plastikkart 3,33 -1,48 23,33 Polisan Holding 3,00 -11,50 -1,60 Politeknik Metal 42,44 1,77 21,03 Prizma Press Matbaacılık 1,69 0,00 9,03 QNB Finans Fin. Kir. 4,49 -1,54 -33,97 QNB Finansbank 6,56 0,15 -27,19 Ral Yatırım Holding 4,00 6,67 117,39 Ray Sigorta 1,99 -1,49 43,17 Reysaş GMYO 0,88 0,00 27,54 Reysaş Lojistik 0,73 1,39 -1,35 Rhea Girişim 0,73 0,00 10,61 Rodrigo Tekstil 2,25 -1,75 18,42 Royal Halı 1,40 -1,41 41,41 RTA Laboratuvarları 1,37 0,00 -21,26 Sabancı Holding 7,65 -0,65 5,77 Safkar Ege Soğutmacılık 1,71 -2,84 10,31 Salix Yatırım Holding 2,79 2,20 -27,53 Sanel Mühendislik 2,87 1,77 31,65 Sanifoam Sünger 1,81 0,56 44,80 Sanko Pazarlama 2,13 -3,18 -7,79 Saray Matbaacılık 1,10 0,92 10,00 Sarkuysan 3,26 0,00 -4,40 Sasa Polyester 8,13 0,62 -0,73 Say Reklamcılık 0,88 -1,12 -6,38 Sekuro Plastik 2,88 0,70 -2,70 Selçuk Ecza Deposu 4,00 2,56 47,14 Selçuk Gıda 1,49 0,00 12,03 Senkron Güvenlik 6,25 -5,30 525,00 Serve Film Prodüksiyon 2,38 0,42 22,05 Servet GMYO 4,00 -0,74 -14,89 Seyitler Kimya 3,69 -3,40 -4,16 Silverline Endüstri 1,21 3,42 -9,70 Sinpaş GMYO 0,41 5,13 10,81 Soda Sanayii 7,33 -2,79 3,24 Sodaş Sodyum Sanayii 7,10 0,00 27,96 Söktaş 1,48 0,00 16,54 Sönmez Filament 3,34 1,21 7,05 Sönmez Pamuklu 3,24 0,62 3,85 Sumaş Suni Tahta 7,10 -1,93 1,43 Şeker Fin. Kir. 3,20 -0,62 13,48 Şekerbank 1,02 0,99 -7,27 Şişe Cam 5,77 0,35 1,76 Şok Marketler 9,35 3,89 -13,02 T. Halk Bankası 5,91 0,51 -15,81 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 17,03 -6,02 0,18 T.S.K.B. 0,75 0,00 -7,41 T.Tuborg 8,62 -0,23 8,64 Taç Tarım Ürünleri 4,80 8,60 -5,14 Tat Gıda 4,11 0,49 7,59 TAV Havalimanları 24,36 2,10 10,77 Taze Kuru Gıda 5,89 -0,17 -13,38 Tek-Art Turizm 0,71 0,00 -16,47 Tekfen Holding 25,06 -0,95 27,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,49 -0,80 -16,16 Temapol Polimer Plastik 2,88 1,41 -5,88 TGS Dış Ticaret 2,82 0,71 20,00 Tofaş Oto. Fab. 16,73 -1,12 7,86 Torunlar GMYO 2,17 -0,91 43,71 Trabzon Liman 9,28 0,87 10,61 Trabzonspor Sportif 0,96 0,00 -30,24 Trakya Cam 3,13 0,32 3,30 Trend GMYO 1,35 0,75 6,30 TSKB GMYO 0,75 -1,32 -8,54 Tuğçelik 2,15 1,90 0,94 Tukaş 3,86 0,26 132,53 Turcas Petrol 1,40 0,72 -0,71 Turkcell 12,50 0,00 2,71 Tümosan Motor ve Traktör 4,36 -1,13 -3,11 Tüpraş 127,20 0,71 21,91 Türk Hava Yolları 13,92 1,38 -13,59 Türk Prysmian Kablo 1,94 -0,51 12,49 Türk Telekom 4,24 1,19 8,72 Türk Traktör 29,40 -0,68 -15,76 Türker Proje Gayrimenkul 27,02 0,30 -15,93 Ufuk Yatırım 1,11 -0,89 -2,63 Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 0,74 20,18 Ulusoy Elektrik 20,64 1,28 29,32 Ulusoy Un Sanayi 2,35 1,29 12,98 Umpaş Holding 0,41 0,00 -25,45 Uşak Seramik 1,01 1,00 -9,01 Utopya Turizm 3,41 -1,45 -16,83 Uzertaş Boya 0,98 -2,00 63,33 Ülker Bisküvi 18,83 -0,16 28,36 Ünye Çimento 3,05 -0,97 -12,10 Vakıf Fin. Kir. 1,42 0,71 -20,22 Vakıf GMYO 1,79 0,00 -10,05 Vakıf Yat. Ort. 1,17 0,86 -23,03 Vakıflar Bankası 4,09 0,25 4,87 Vakko Tekstil 2,91 1,39 11,56 Vanet Gıda 1,89 -0,53 45,38 Verusa Holding 19,00 -4,95 14,46 Verusaturk Girisim 3,03 0,00 -8,46 Vestel 12,24 -8,45 120,54 Vestel Beyaz Eşya 18,67 1,58 55,32 Viking Kağıt 1,14 1,79 3,64 Yapı Kredi Koray GMYO 1,52 2,01 -11,63 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 0,00 32,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -3,10 -10,39 Yataş 4,59 1,10 2,68 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,82 0,00 -12,77 Yeni Gimat GMYO 7,72 0,39 7,51 Yeşil GMYO 0,25 0,00 -7,41 Yeşil Yapı 0,25 0,00 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 8,69 1,16 -9,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.528,00 20,00 60,44 Yonga Mobilya 6,12 0,16 -7,27 Yünsa 4,33 0,23 3,72 Zorlu Enerji 1,25 -1,57 1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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