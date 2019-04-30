Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 203.000,00 342,27 İş Bankası (B) 19.570,00 -6,76 539,50 İş Bankası (C) 5,36 1,52 18,32 İş Bankası (Kur.) 242.000,00 397,92 İş Fin.Kir. 7,91 1,28 70,84 İş Girişim 2,86 -1,72 40,20 İş GMYO 0,98 -1,01 -9,26 İş Y. Men. Değ. 2,42 1,68 31,03 İş Yat. Ort. 0,80 -1,23 8,38 İşbir Holding 181,10 -3,67 31,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,31 0,00 -63,10 İttifak Holding 6,08 -2,25 96,13 İz Hayvancılık Tarım 6,36 -8,23 -3,49 İzmir Demir Çelik 1,74 0,58 4,82 İzmir Fırça 1,75 -0,57 -15,46 İzocam 20,10 -1,37 -6,16 Jantsa Jant Sanayi 29,36 4,41 5,61 Kafein Yazılım 6,90 -1,00 0,18 Kapital Yat. Holding 1,79 -4,79 -37,63 Kaplamin 3,28 0,31 -8,89 Kardemir (A) 2,26 0,44 24,18 Kardemir (B) 2,22 -0,45 21,31 Kardemir (D) 2,26 0,00 3,67 Karel Elektronik 6,89 -1,01 65,23 Karsan Otomotiv 1,49 -0,67 16,41 Karsu Tekstil 1,37 -2,14 9,60 Karsusan Su Ürünleri San. 5,60 -3,11 51,35 Kartonsan 314,10 1,32 -1,53 Katmerciler Ekipman 3,95 0,00 -32,71 Kent Gıda 131,00 2,34 10,08 Kerevitaş Gıda 1,52 0,66 -15,56 Kervansaray Yat. Holding 0,25 0,00 -28,57 Kiler GMYO 2,03 -0,98 16,00 Klimasan Klima 7,04 2,62 77,78 Koç Holding 16,20 0,31 16,98 Konfrut Gıda 28,48 -0,90 19,26 Konya Çimento 185,20 0,43 4,04 Kordsa Teknik Tekstil 11,93 -0,83 26,10 Koza Altın 42,58 5,66 -17,00 Koza Madencilik 5,55 3,54 -23,13 Körfez GMYO 1,21 -1,63 -0,82 Kristal Kola 0,84 -1,18 -20,00 Kron Telekomünikasyon 8,38 4,75 -3,68 Kuştur Kuşadası Turizm 19,15 39,68 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,23 -0,81 8,85 Kütahya Porselen 4,21 0,48 -7,47 Lider Faktoring 2,22 0,00 -1,33 Link Bilgisayar 12,79 -0,78 53,73 Logo Yazılım 38,28 0,53 41,05 Lokman Hekim Sağlık 4,20 -1,41 -6,67 Lüks Kadife 4,07 0,00 -16,08 Makina Takım 1,31 0,00 -14,94 Mardin Çimento 3,02 5,83 8,75 Marka Yatırım Holding 0,65 3,17 4,84 Marmaris Altınyunus 18,29 -5,67 4,16 Marshall 28,00 8,61 11,02 Martı GMYO 0,65 -1,52 0,00 Martı Otel 0,65 3,17 12,07 Mavi Giyim 38,12 2,53 18,31 Mazhar Zorlu Holding 3,59 2,28 -5,77 Mega Polietilen 2,03 -0,98 -0,49 Menderes Tekstil 0,68 0,00 -5,56 Mensa 0,18 -5,26 28,57 Merit Turizm 8,90 -2,20 48,58 Merko Gıda 0,66 0,00 -34,65 Metal Gayrimenkul 0,77 -3,75 -11,49 Metemtur Otelcilik 1,04 0,97 -0,95 Metro Holding 0,79 0,00 3,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,18 0,85 7,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,36 0,74 15,25 Migros Ticaret 13,78 1,62 -7,52 Milpa 1,41 -3,42 -1,35 Mistral GMYO 1,20 2,56 -21,57 MLP Sağlık 11,92 -1,32 11,40 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,10 -2,65 0,00 Mondi Tire Kutsan 1,69 -12,44 -9,14 Net Holding 1,70 1,19 -13,27 Netaş Telekom. 7,37 1,38 14,09 Niğbaş Niğde Beton 6,81 -2,71 70,25 Nuh Çimento 7,14 0,71 -7,75 Nurol GMYO 2,12 0,47 0,95 Odaş Elektrik 1,53 -1,29 8,66 Olmuksan-IP 3,87 0,78 14,84 Orge Enerji Elektrik 3,03 -0,33 -2,88 Orma Orman Mahsulleri 1,33 0,00 10,83 Osmanlı Menkul 1,49 -1,97 -13,37 Ostim Endüstriyel Yat 1,09 0,00 0,93 Otokar 112,00 -0,97 30,40 Oyak Yat. Ort. 1,10 -1,79 -32,52 Oylum Sınai Yatırımlar 1,12 3,70 9,80 Özak GMYO 2,64 1,93 25,12 Özbal Çelik Boru 1,13 -1,74 -18,12 Özderici GMYO 0,84 6,33 -64,26 Özerden Plastik 3,30 -1,79 32,00 Panora GMYO 4,11 0,00 9,97 Park Elek.Madencilik 2,27 0,89 -5,81 Parsan 11,61 5,35 32,53 Pegasus 30,92 2,59 34,90 Peker GMYO 3,95 -17,88 -51,97 Penguen Gıda 1,46 -0,68 35,19 Pera GMYO 0,54 0,00 -29,87 Pergamon Dış Ticaret 6,93 -1,98 13,47 Petkim 4,47 -0,22 -11,31 Petrokent Turizm 70,50 -11,82 2,62 Pınar Et Ve Un 6,19 2,48 39,51 Pınar Su 1,28 0,79 2,40 Pınar Süt 6,61 0,84 6,32 Plastikkart 3,48 4,82 28,89 Polisan Holding 2,93 0,10 -2,81 Politeknik Metal 43,00 1,27 22,62 Prizma Press Matbaacılık 1,70 1,19 9,68 QNB Finans Fin. Kir. 4,50 -1,96 -33,82 QNB Finansbank 6,60 1,38 -26,75 Ral Yatırım Holding 4,26 2,65 131,52 Ray Sigorta 2,12 9,28 52,52 Reysaş GMYO 0,88 0,00 27,54 Reysaş Lojistik 0,73 0,00 -1,35 Rhea Girişim 0,76 5,56 15,15 Rodrigo Tekstil 2,29 2,23 20,53 Royal Halı 1,44 2,86 45,45 RTA Laboratuvarları 1,35 -1,46 -22,41 Sabancı Holding 7,70 1,05 6,46 Safkar Ege Soğutmacılık 1,68 0,60 8,37 Salix Yatırım Holding 3,00 2,04 -22,08 Sanel Mühendislik 2,85 -4,04 30,73 Sanifoam Sünger 1,81 1,12 44,80 Sanko Pazarlama 2,18 2,83 -5,63 Saray Matbaacılık 1,20 7,14 20,00 Sarkuysan 3,24 -0,31 -4,99 Sasa Polyester 6,07 0,57 1,68 Say Reklamcılık 0,85 -2,30 -9,57 Sekuro Plastik 2,84 -0,35 -4,05 Selçuk Ecza Deposu 4,01 0,25 47,51 Selçuk Gıda 1,49 0,00 12,03 Senkron Güvenlik 6,40 2,24 540,00 Serve Film Prodüksiyon 2,61 1,95 33,85 Servet GMYO 3,86 0,00 -17,87 Seyitler Kimya 3,70 -0,54 -3,90 Silverline Endüstri 1,17 -1,68 -12,69 Sinpaş GMYO 0,40 -2,44 8,11 Soda Sanayii 7,76 -0,51 9,30 Sodaş Sodyum Sanayii 6,84 -1,58 23,28 Söktaş 1,46 1,39 14,96 Sönmez Filament 3,29 0,30 5,45 Sönmez Pamuklu 3,28 1,55 5,13 Sumaş Suni Tahta 7,24 1,26 3,43 Şeker Fin. Kir. 3,18 -2,45 12,77 Şekerbank 1,01 0,00 -8,18 Şişe Cam 6,10 1,33 7,58 Şok Marketler 9,24 1,09 -14,05 T. Halk Bankası 5,85 -0,17 -16,67 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 14,69 -8,76 -13,59 T.S.K.B. 0,75 0,00 -7,41 T.Tuborg 8,35 -0,83 5,24 Taç Tarım Ürünleri 5,05 -2,13 -0,20 Tat Gıda 4,15 1,22 8,64 TAV Havalimanları 25,30 2,35 15,05 Taze Kuru Gıda 5,94 1,19 -12,65 Tek-Art Turizm 0,70 -1,41 -17,65 Tekfen Holding 26,62 3,90 35,61 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,39 -0,42 -19,53 Temapol Polimer Plastik 2,83 -0,35 -7,52 TGS Dış Ticaret 3,00 0,00 27,66 Tofaş Oto. Fab. 17,93 4,30 15,59 Torunlar GMYO 2,26 4,15 49,67 Trabzon Liman 9,31 0,32 10,97 Trabzonspor Sportif 0,99 -1,98 -28,06 Trakya Cam 3,17 1,60 4,62 Trend GMYO 1,29 -1,53 1,57 TSKB GMYO 0,76 1,33 -7,32 Tuğçelik 2,15 -0,46 0,94 Tukaş 3,78 -1,31 127,71 Turcas Petrol 1,39 0,72 -1,42 Turkcell 12,50 -0,56 2,71 Tümosan Motor ve Traktör 4,45 1,83 -1,11 Tüpraş 123,30 -0,56 18,18 Türk Hava Yolları 14,31 0,63 -11,17 Türk Prysmian Kablo 1,89 0,00 9,59 Türk Telekom 4,26 1,91 9,23 Türk Traktör 27,76 -1,70 -20,46 Türker Proje Gayrimenkul 27,56 1,85 -14,25 Ufuk Yatırım 1,10 -0,90 -3,51 Ulaşlar Turizm Yat. 1,35 0,00 18,42 Ulusoy Elektrik 20,66 -0,29 29,45 Ulusoy Un Sanayi 2,35 0,43 12,98 Umpaş Holding 0,41 0,00 -25,45 Uşak Seramik 1,00 -0,99 -9,91 Utopya Turizm 3,44 -1,71 -16,10 Uzertaş Boya 0,99 -1,00 65,00 Ülker Bisküvi 19,02 -1,40 29,65 Ünye Çimento 3,05 -0,65 -12,10 Vakıf Fin. Kir. 1,36 -0,73 -23,60 Vakıf GMYO 1,76 -0,56 -11,56 Vakıf Yat. Ort. 1,17 0,00 -23,03 Vakıflar Bankası 4,04 1,76 3,59 Vakko Tekstil 3,42 13,62 31,12 Vanet Gıda 1,76 -0,56 35,38 Verusa Holding 17,00 -5,03 2,41 Verusaturk Girisim 3,01 -1,31 -9,06 Vestel 11,97 -0,58 115,68 Vestel Beyaz Eşya 18,77 -2,29 56,16 Viking Kağıt 1,09 -2,68 -0,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 -3,95 -15,12 Yapı ve Kredi Bank. 2,07 0,98 29,37 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,97 16,47 6,45 Yataş 4,43 -1,56 -0,89 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,80 -1,23 -14,89 Yeni Gimat GMYO 7,84 1,82 9,19 Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 4,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 8,67 0,35 -9,97 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.783,10 -2,35 26,56 Yonga Mobilya 6,50 1,56 -1,52 Yünsa 4,25 0,00 1,80 Zorlu Enerji 1,25 0,00 1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

