Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 -19,98 253,92 İş Bankası (B) 19.429,90 -16,61 534,92 İş Bankası (C) 5,19 0,19 14,57 İş Bankası (Kur.) 242.000,00 397,92 İş Fin.Kir. 7,86 -0,51 69,76 İş Girişim 2,93 0,00 43,63 İş GMYO 0,96 -1,03 -11,11 İş Y. Men. Değ. 2,67 -2,55 44,57 İş Yat. Ort. 0,84 1,20 13,80 İşbir Holding 202,00 5,21 46,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 3,13 -60,71 İttifak Holding 6,87 8,19 121,61 İz Hayvancılık Tarım 6,50 17,12 -1,37 İzmir Demir Çelik 1,75 0,00 5,42 İzmir Fırça 1,73 -1,14 -16,43 İzocam 19,78 -0,10 -7,66 Jantsa Jant Sanayi 27,66 -0,43 7,16 Kafein Yazılım 6,76 -0,88 -1,86 Kapital Yat. Holding 1,71 0,00 -40,42 Kaplamin 3,22 -0,31 -10,56 Kardemir (A) 2,21 -0,45 21,43 Kardemir (B) 2,17 -0,91 18,58 Kardemir (D) 2,22 -0,45 1,83 Karel Elektronik 6,80 1,80 63,07 Karsan Otomotiv 1,46 0,00 14,06 Karsu Tekstil 1,30 4,84 4,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,54 5,52 49,73 Kartonsan 307,00 -0,32 -3,76 Katmerciler Ekipman 3,92 -1,75 -33,22 Kent Gıda 127,50 -0,47 7,14 Kerevitaş Gıda 1,51 0,00 -16,11 Kervansaray Yat. Holding 0,26 4,00 -25,71 Kiler GMYO 1,95 0,52 11,43 Klimasan Klima 7,13 -0,28 80,05 Koç Holding 16,39 -0,67 18,35 Konfrut Gıda 26,88 0,83 12,56 Konya Çimento 181,70 -0,27 2,08 Kordsa Teknik Tekstil 11,96 1,44 26,41 Koza Altın 41,48 -1,24 -19,14 Koza Madencilik 5,46 0,00 -24,38 Körfez GMYO 1,28 3,23 4,92 Kristal Kola 0,82 -1,20 -21,90 Kron Telekomünikasyon 8,36 1,95 -3,91 Kuştur Kuşadası Turizm 18,80 -0,79 37,13 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,27 2,42 12,39 Kütahya Porselen 4,22 2,18 -7,25 Lider Faktoring 2,18 0,00 -3,11 Link Bilgisayar 12,52 -0,24 50,48 Logo Yazılım 38,04 0,21 40,16 Lokman Hekim Sağlık 4,16 -0,72 -7,56 Lüks Kadife 4,06 1,50 -16,29 Makina Takım 1,31 2,34 -14,94 Mardin Çimento 2,91 -0,34 4,79 Marka Yatırım Holding 0,63 1,61 1,61 Marmaris Altınyunus 18,13 3,60 3,25 Marshall 26,40 0,00 4,68 Martı GMYO 0,65 -1,52 0,00 Martı Otel 0,64 -3,03 10,34 Mavi Giyim 36,34 -3,09 12,79 Mazhar Zorlu Holding 3,54 0,57 -7,09 Mega Polietilen 1,99 -1,00 -2,45 Menderes Tekstil 0,67 0,00 -6,94 Mensa 0,17 -5,56 21,43 Merit Turizm 8,84 4,37 47,58 Merko Gıda 0,67 1,52 -33,66 Metal Gayrimenkul 0,74 -1,33 -14,94 Metemtur Otelcilik 1,02 -0,97 -2,86 Metro Holding 0,79 2,60 3,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 0,88 4,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,33 -0,75 12,71 Migros Ticaret 13,51 -0,59 -9,33 Milpa 1,43 2,14 0,05 Mistral GMYO 1,17 0,86 -23,53 MLP Sağlık 11,39 -2,82 6,45 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,10 0,00 0,00 Mondi Tire Kutsan 1,64 -1,20 -11,83 Net Holding 1,67 -1,18 -14,80 Netaş Telekom. 7,22 0,28 11,76 Niğbaş Niğde Beton 7,18 1,56 79,50 Nuh Çimento 7,07 0,57 -8,66 Nurol GMYO 2,09 0,00 -0,48 Odaş Elektrik 1,48 -1,33 5,11 Olmuksan-IP 3,84 -0,26 13,95 Orge Enerji Elektrik 3,13 0,97 0,32 Orma Orman Mahsulleri 1,22 -3,94 1,67 Osmanlı Menkul 1,56 6,12 -9,30 Ostim Endüstriyel Yat 1,07 0,00 -0,93 Otokar 111,90 0,45 30,29 Oyak Yat. Ort. 1,10 -2,65 -32,52 Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 -1,85 3,92 Özak GMYO 2,60 -3,35 23,22 Özbal Çelik Boru 1,13 0,89 -18,12 Özderici GMYO 0,81 -1,22 -65,53 Özerden Plastik 3,29 -1,79 31,60 Panora GMYO 4,09 -0,49 9,43 Park Elek.Madencilik 2,22 -0,45 -7,88 Parsan 11,71 0,17 33,68 Pegasus 30,74 1,18 34,12 Peker GMYO 3,69 -0,81 -55,13 Penguen Gıda 1,44 0,00 33,33 Pera GMYO 0,52 -3,70 -32,47 Pergamon Dış Ticaret 6,80 -0,73 11,34 Petkim 4,50 1,58 -10,71 Petrokent Turizm 66,90 -2,76 -2,62 Pınar Et Ve Un 5,64 -0,18 27,12 Pınar Su 1,26 0,80 0,80 Pınar Süt 6,30 -0,32 1,34 Plastikkart 3,28 -1,80 21,48 Polisan Holding 3,06 1,32 1,50 Politeknik Metal 42,70 -0,37 21,77 Prizma Press Matbaacılık 1,67 -0,60 7,74 QNB Finans Fin. Kir. 4,40 -2,22 -35,29 QNB Finansbank 6,50 -0,46 -27,86 Ral Yatırım Holding 4,34 0,93 135,87 Ray Sigorta 2,03 -3,33 46,04 Reysaş GMYO 0,83 -1,19 20,29 Reysaş Lojistik 0,74 0,00 0,00 Rhea Girişim 0,73 -1,35 10,61 Rodrigo Tekstil 2,25 -1,75 18,42 Royal Halı 1,45 0,69 46,46 RTA Laboratuvarları 1,34 -0,74 -22,99 Sabancı Holding 7,58 1,07 4,80 Safkar Ege Soğutmacılık 1,67 0,00 7,73 Salix Yatırım Holding 2,91 3,56 -24,42 Sanel Mühendislik 2,83 -0,70 29,82 Sanifoam Sünger 1,78 -1,66 42,40 Sanko Pazarlama 2,23 -1,33 -3,46 Saray Matbaacılık 1,06 -2,75 6,00 Sarkuysan 3,21 0,63 -5,87 Sasa Polyester 6,05 0,17 1,34 Say Reklamcılık 0,85 1,19 -9,57 Sekuro Plastik 2,82 -0,35 -4,73 Selçuk Ecza Deposu 3,90 -2,50 43,46 Selçuk Gıda 1,50 0,67 12,78 Senkron Güvenlik 5,78 -6,77 478,00 Serve Film Prodüksiyon 2,65 4,33 35,90 Servet GMYO 3,94 2,60 -16,17 Seyitler Kimya 3,65 -0,54 -5,19 Silverline Endüstri 1,15 0,00 -14,18 Sinpaş GMYO 0,39 -2,50 5,41 Soda Sanayii 7,96 1,53 12,11 Sodaş Sodyum Sanayii 6,83 -0,29 23,10 Söktaş 1,46 -1,35 14,96 Sönmez Filament 3,30 0,30 5,77 Sönmez Pamuklu 3,33 0,30 6,73 Sumaş Suni Tahta 7,20 0,00 2,86 Şeker Fin. Kir. 3,18 0,00 12,77 Şekerbank 1,00 1,01 -9,09 Şişe Cam 6,03 1,34 6,35 Şok Marketler 9,08 -0,44 -15,53 T. Halk Bankası 5,80 0,69 -17,38 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 15,73 0,96 -7,47 T.S.K.B. 0,75 1,35 -7,41 T.Tuborg 8,60 2,99 8,39 Taç Tarım Ürünleri 5,16 10,49 1,98 Tat Gıda 4,07 -1,21 6,54 TAV Havalimanları 24,66 -1,36 12,14 Taze Kuru Gıda 5,91 1,03 -13,09 Tek-Art Turizm 0,69 0,00 -18,82 Tekfen Holding 25,90 1,25 31,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,32 2,20 -21,89 Temapol Polimer Plastik 2,80 -1,41 -8,50 TGS Dış Ticaret 3,08 -0,96 31,06 Tofaş Oto. Fab. 18,70 0,16 20,56 Torunlar GMYO 2,18 -2,24 44,37 Trabzon Liman 9,16 0,99 9,18 Trabzonspor Sportif 0,99 3,13 -28,06 Trakya Cam 3,08 -1,60 1,65 Trend GMYO 1,29 0,78 1,57 TSKB GMYO 0,76 1,33 -7,32 Tuğçelik 2,10 -0,47 -1,41 Tukaş 3,90 4,56 134,94 Turcas Petrol 1,39 0,72 -1,42 Turkcell 12,20 0,25 0,25 Tümosan Motor ve Traktör 4,44 0,68 -1,33 Tüpraş 124,00 -1,35 18,85 Türk Hava Yolları 13,90 -1,21 -13,72 Türk Prysmian Kablo 1,86 1,09 7,85 Türk Telekom 4,15 -1,89 6,41 Türk Traktör 27,48 0,81 -21,26 Türker Proje Gayrimenkul 26,46 0,76 -17,67 Ufuk Yatırım 1,10 -1,79 -3,51 Ulaşlar Turizm Yat. 1,27 -2,31 11,40 Ulusoy Elektrik 20,66 -0,29 29,45 Ulusoy Un Sanayi 2,29 -0,43 10,10 Umpaş Holding 0,40 -2,44 -27,27 Uşak Seramik 1,00 -0,99 -9,91 Utopya Turizm 3,27 -1,80 -20,24 Uzertaş Boya 1,03 6,19 71,67 Ülker Bisküvi 18,72 -1,99 27,61 Ünye Çimento 3,02 -0,33 -12,97 Vakıf Fin. Kir. 1,35 0,75 -24,16 Vakıf GMYO 1,81 -1,09 -9,05 Vakıf Yat. Ort. 1,17 0,86 -23,03 Vakıflar Bankası 3,97 0,51 1,79 Vakko Tekstil 2,99 -2,92 14,63 Vanet Gıda 1,65 2,48 26,92 Verusa Holding 18,19 1,17 9,58 Verusaturk Girisim 3,00 0,00 -9,37 Vestel 11,39 -4,37 105,23 Vestel Beyaz Eşya 16,30 -6,05 35,61 Viking Kağıt 1,07 -0,93 -2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 0,69 -15,70 Yapı ve Kredi Bank. 2,05 0,49 28,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,60 -1,52 -6,81 Yataş 4,26 -1,84 -4,70 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,80 0,00 -14,89 Yeni Gimat GMYO 7,82 0,51 8,91 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 8,60 -0,58 -10,70 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.800,00 -1,71 27,33 Yonga Mobilya 6,11 -4,83 -7,42 Yünsa 4,19 0,24 0,36 Zorlu Enerji 1,24 0,81 0,81





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)