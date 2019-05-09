Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 20.789,70 -3,70 579,36 İş Bankası (C) 5,07 -2,87 11,92 İş Bankası (Kur.) 179.000,00 268,30 İş Fin.Kir. 6,95 1,61 50,11 İş Girişim 2,66 -2,56 30,39 İş GMYO 0,98 0,00 -9,26 İş Y. Men. Değ. 2,80 -1,41 51,61 İş Yat. Ort. 0,83 -1,19 12,45 İşbir Holding 218,00 -4,39 57,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 -18,18 -57,14 İttifak Holding 6,89 -1,01 122,26 İz Hayvancılık Tarım 5,66 -5,98 -14,11 İzmir Demir Çelik 1,65 -1,79 -0,60 İzmir Fırça 1,64 -2,38 -20,77 İzocam 18,97 -2,97 -11,44 Jantsa Jant Sanayi 26,04 -3,84 0,88 Kafein Yazılım 7,04 3,23 2,21 Kapital Yat. Holding 1,64 -0,61 -42,86 Kaplamin 3,12 -1,58 -13,33 Kardemir (A) 2,04 -3,77 12,09 Kardemir (B) 2,08 -1,42 13,66 Kardemir (D) 2,11 -1,86 -3,21 Karel Elektronik 6,41 -7,10 53,72 Karsan Otomotiv 1,30 -1,52 1,56 Karsu Tekstil 1,25 0,00 0,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,60 -0,36 51,35 Kartonsan 305,70 -1,04 -4,16 Katmerciler Ekipman 3,50 -3,85 -40,37 Kent Gıda 139,00 3,96 16,81 Kerevitaş Gıda 1,49 0,00 -17,22 Kervansaray Yat. Holding 0,25 -3,85 -28,57 Kiler GMYO 1,77 -5,35 1,14 Klimasan Klima 7,65 -1,67 93,18 Koç Holding 15,31 0,07 10,55 Konfrut Gıda 30,10 1,83 26,05 Konya Çimento 176,30 -0,96 -0,96 Kordsa Teknik Tekstil 12,14 0,33 28,32 Koza Altın 43,16 -1,19 -15,87 Koza Madencilik 5,45 -1,80 -24,52 Körfez GMYO 1,27 0,79 4,10 Kristal Kola 0,80 1,27 -23,81 Kron Telekomünikasyon 8,05 -2,07 -7,47 Kuştur Kuşadası Turizm 18,49 -0,05 34,87 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,09 -3,54 -3,54 Kütahya Porselen 4,17 -1,18 -8,35 Lider Faktoring 2,08 -3,26 -7,56 Link Bilgisayar 12,50 -1,96 50,24 Logo Yazılım 35,46 -4,16 30,66 Lokman Hekim Sağlık 4,08 -1,45 -9,33 Lüks Kadife 3,86 -2,28 -20,41 Makina Takım 1,26 -1,56 -18,18 Mardin Çimento 2,88 -0,69 3,71 Marka Yatırım Holding 0,67 4,69 8,06 Marmaris Altınyunus 16,70 -3,30 -4,90 Marshall 27,36 1,33 8,49 Martı GMYO 0,63 -1,56 -3,08 Martı Otel 0,66 -2,94 13,79 Mavi Giyim 35,00 2,70 8,63 Mazhar Zorlu Holding 3,80 -8,43 -0,26 Mega Polietilen 1,75 -5,41 -14,22 Menderes Tekstil 0,67 3,08 -6,94 Mensa 0,22 15,79 57,14 Merit Turizm 8,20 -1,09 36,89 Merko Gıda 0,65 0,00 -35,64 Metal Gayrimenkul 0,75 0,00 -13,79 Metemtur Otelcilik 0,96 -3,03 -8,57 Metro Holding 0,79 -2,47 3,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,09 -1,80 -0,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 -2,38 4,24 Migros Ticaret 12,52 -3,62 -15,97 Milpa 1,33 -1,48 -6,95 Mistral GMYO 1,11 -1,77 -27,45 MLP Sağlık 10,18 -1,93 -4,86 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 0,00 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,53 -2,55 -17,74 Net Holding 1,64 -0,61 -16,33 Netaş Telekom. 6,50 -3,42 0,62 Niğbaş Niğde Beton 6,87 0,29 71,75 Nuh Çimento 6,96 -0,14 -10,08 Nurol GMYO 2,05 -0,49 -2,38 Odaş Elektrik 1,37 -2,84 -2,70 Olmuksan-IP 3,78 -1,05 12,17 Orge Enerji Elektrik 2,92 -2,01 -6,41 Orma Orman Mahsulleri 1,17 -2,50 -2,50 Osmanlı Menkul 1,48 0,00 -13,95 Ostim Endüstriyel Yat 0,95 -5,94 -12,04 Otokar 108,40 -2,78 26,21 Oyak Yat. Ort. 1,08 1,89 -33,74 Oylum Sınai Yatırımlar 1,10 4,76 7,84 Özak GMYO 2,46 -3,15 16,59 Özbal Çelik Boru 1,08 -2,70 -21,74 Özderici GMYO 0,76 -2,56 -67,66 Özerden Plastik 3,02 -4,43 20,80 Panora GMYO 4,11 0,24 9,97 Park Elek.Madencilik 2,06 -1,90 -14,52 Parsan 11,53 -1,37 31,62 Pegasus 28,96 -0,07 26,35 Peker GMYO 3,57 -2,19 -56,59 Penguen Gıda 1,32 -1,49 22,22 Pera GMYO 0,49 -5,77 -36,36 Pergamon Dış Ticaret 6,35 -2,31 3,97 Petkim 4,57 1,11 -9,33 Petrokent Turizm 66,00 -1,49 -3,93 Pınar Et Ve Un 5,40 -0,74 21,71 Pınar Su 1,20 -4,00 -4,00 Pınar Süt 6,25 -2,34 0,53 Plastikkart 3,13 -1,88 15,93 Polisan Holding 3,23 2,54 7,14 Politeknik Metal 43,88 4,23 25,13 Prizma Press Matbaacılık 1,69 -0,59 9,03 QNB Finans Fin. Kir. 4,08 -1,92 -40,00 QNB Finansbank 5,93 -3,58 -34,18 Ral Yatırım Holding 4,19 -2,33 127,72 Ray Sigorta 2,43 6,11 74,82 Reysaş GMYO 0,74 -2,63 7,25 Reysaş Lojistik 0,69 -1,43 -6,76 Rhea Girişim 0,69 0,00 4,55 Rodrigo Tekstil 1,87 3,89 -1,58 Royal Halı 1,15 -18,44 16,16 RTA Laboratuvarları 1,29 -0,77 -25,86 Sabancı Holding 7,11 -1,52 -1,70 Safkar Ege Soğutmacılık 1,57 -1,26 1,28 Salix Yatırım Holding 3,50 15,51 -9,09 Sanel Mühendislik 2,79 0,72 27,98 Sanifoam Sünger 1,72 -2,27 37,60 Sanko Pazarlama 2,21 0,45 -4,33 Saray Matbaacılık 1,07 0,94 7,00 Sarkuysan 3,12 -0,64 -8,50 Sasa Polyester 5,59 -3,79 -6,36 Say Reklamcılık 0,81 -2,41 -13,83 Sekuro Plastik 2,57 -3,38 -13,18 Selçuk Ecza Deposu 3,90 0,78 43,46 Selçuk Gıda 1,51 0,67 13,53 Senkron Güvenlik 5,74 6,30 474,00 Serve Film Prodüksiyon 2,81 -1,40 44,10 Servet GMYO 3,88 -0,51 -17,45 Seyitler Kimya 3,62 0,56 -5,97 Silverline Endüstri 1,12 -0,88 -16,42 Sinpaş GMYO 0,40 0,00 8,11 Soda Sanayii 8,11 0,50 14,23 Sodaş Sodyum Sanayii 6,64 -0,30 19,67 Söktaş 1,41 -0,70 11,02 Sönmez Filament 3,28 -1,20 5,13 Sönmez Pamuklu 3,31 0,61 6,09 Sumaş Suni Tahta 7,08 -0,28 1,14 Şeker Fin. Kir. 3,08 -1,60 9,22 Şekerbank 0,93 -2,11 -15,45 Şişe Cam 5,80 -2,03 2,29 Şok Marketler 8,54 -0,70 -20,56 T. Halk Bankası 5,40 -2,70 -23,08 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 14,39 -2,77 -15,35 T.S.K.B. 0,72 0,00 -11,11 T.Tuborg 8,42 1,57 6,12 Taç Tarım Ürünleri 4,65 -4,71 -8,10 Tat Gıda 4,13 -0,48 8,12 TAV Havalimanları 24,44 0,91 11,14 Taze Kuru Gıda 5,63 1,08 -17,21 Tek-Art Turizm 0,69 -1,43 -18,82 Tekfen Holding 25,50 -1,77 29,90 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,17 -2,69 -26,94 Temapol Polimer Plastik 2,77 0,00 -9,48 TGS Dış Ticaret 3,02 -2,89 28,51 Tofaş Oto. Fab. 17,50 -0,57 12,82 Torunlar GMYO 2,04 -1,45 35,10 Trabzon Liman 9,04 1,01 7,75 Trabzonspor Sportif 0,98 -2,00 -28,78 Trakya Cam 3,11 -0,96 2,64 Trend GMYO 1,23 -1,60 -3,15 TSKB GMYO 0,71 -4,05 -13,41 Tuğçelik 2,01 -0,99 -5,63 Tukaş 3,85 -1,79 131,93 Turcas Petrol 1,29 -2,27 -8,51 Turkcell 11,43 -1,97 -6,08 Tümosan Motor ve Traktör 4,22 -1,17 -6,22 Tüpraş 117,10 -4,56 12,23 Türk Hava Yolları 12,46 -3,86 -22,66 Türk Prysmian Kablo 1,74 -2,25 0,89 Türk Telekom 4,25 -1,39 8,97 Türk Traktör 27,22 -0,66 -22,01 Türker Proje Gayrimenkul 24,78 -1,74 -22,90 Ufuk Yatırım 1,07 -0,93 -6,14 Ulaşlar Turizm Yat. 1,20 -4,00 5,26 Ulusoy Elektrik 21,92 0,92 37,34 Ulusoy Un Sanayi 2,21 -1,34 6,25 Umpaş Holding 0,40 0,00 -27,27 Uşak Seramik 0,99 1,02 -10,81 Utopya Turizm 2,77 -4,81 -32,44 Uzertaş Boya 1,00 5,26 66,67 Ülker Bisküvi 18,87 4,83 28,63 Ünye Çimento 2,79 -4,12 -19,60 Vakıf Fin. Kir. 1,28 -0,78 -28,09 Vakıf GMYO 1,66 -1,78 -16,58 Vakıf Yat. Ort. 1,15 1,77 -24,34 Vakıflar Bankası 3,76 -4,08 -3,59 Vakko Tekstil 2,95 -1,99 13,10 Vanet Gıda 1,65 1,23 26,92 Verusa Holding 18,20 -1,09 9,64 Verusaturk Girisim 2,91 -1,02 -12,08 Vestel 10,49 -7,66 89,01 Vestel Beyaz Eşya 15,04 -2,02 25,12 Viking Kağıt 1,05 0,00 -4,55 Yapı Kredi Koray GMYO 1,38 -0,72 -19,77 Yapı ve Kredi Bank. 1,97 -0,51 23,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,48 -3,13 -11,11 Yataş 4,19 -0,24 -6,26 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,76 -2,56 -19,15 Yeni Gimat GMYO 7,70 -0,13 7,24 Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 8,11 -1,70 -15,78 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.731,20 -4,17 24,20 Yonga Mobilya 5,51 -7,86 -16,52 Yünsa 3,62 -3,21 -13,29 Zorlu Enerji 1,18 -0,84 -4,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

