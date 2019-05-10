Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 18.499,90 -11,01 504,53 İş Bankası (C) 5,08 0,20 12,14 İş Bankası (Kur.) 110.200,00 -38,44 126,74 İş Fin.Kir. 6,96 0,14 50,32 İş Girişim 2,57 -3,38 25,98 İş GMYO 1,00 2,04 -7,41 İş Y. Men. Değ. 2,86 2,14 54,86 İş Yat. Ort. 0,85 2,41 15,16 İşbir Holding 220,00 0,92 59,42 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 8,33 -53,57 İttifak Holding 6,93 0,58 123,55 İz Hayvancılık Tarım 6,40 13,07 -2,88 İzmir Demir Çelik 1,65 0,00 -0,60 İzmir Fırça 1,64 0,00 -20,77 İzocam 18,80 -0,90 -12,23 Jantsa Jant Sanayi 25,70 -1,31 -0,43 Kafein Yazılım 6,86 -2,56 -0,40 Kapital Yat. Holding 1,90 15,85 -33,80 Kaplamin 3,14 0,64 -12,78 Kardemir (A) 2,09 2,45 14,84 Kardemir (B) 2,11 1,44 15,30 Kardemir (D) 2,14 1,42 -1,83 Karel Elektronik 6,40 -0,16 53,48 Karsan Otomotiv 1,25 -3,85 -2,34 Karsu Tekstil 1,29 3,20 3,20 Karsusan Su Ürünleri San. 5,50 -1,79 48,65 Kartonsan 308,00 0,75 -3,44 Katmerciler Ekipman 3,51 0,29 -40,20 Kent Gıda 137,60 -1,01 15,63 Kerevitaş Gıda 1,59 6,71 -11,67 Kervansaray Yat. Holding 0,26 4,00 -25,71 Kiler GMYO 1,77 0,00 1,14 Klimasan Klima 8,36 9,28 111,11 Koç Holding 15,30 -0,07 10,48 Konfrut Gıda 29,54 -1,86 23,70 Konya Çimento 176,90 0,34 -0,62 Kordsa Teknik Tekstil 12,50 2,97 32,12 Koza Altın 44,36 2,78 -13,53 Koza Madencilik 5,74 5,32 -20,50 Körfez GMYO 1,27 0,00 4,10 Kristal Kola 0,83 3,75 -20,95 Kron Telekomünikasyon 7,98 -0,87 -8,28 Kuştur Kuşadası Turizm 17,80 -3,73 29,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,06 -2,75 -6,19 Kütahya Porselen 4,23 1,44 -7,03 Lider Faktoring 2,09 0,48 -7,11 Link Bilgisayar 11,85 -5,20 42,43 Logo Yazılım 34,30 -3,27 26,38 Lokman Hekim Sağlık 4,09 0,25 -9,11 Lüks Kadife 3,85 -0,26 -20,62 Makina Takım 1,27 0,79 -17,53 Mardin Çimento 2,88 0,00 3,71 Marka Yatırım Holding 0,68 1,49 9,68 Marmaris Altınyunus 16,86 0,96 -3,99 Marshall 27,38 0,07 8,56 Martı GMYO 0,62 -1,59 -4,62 Martı Otel 0,64 -3,03 10,34 Mavi Giyim 35,52 1,49 10,24 Mazhar Zorlu Holding 3,70 -2,63 -2,89 Mega Polietilen 1,71 -2,29 -16,18 Menderes Tekstil 0,67 0,00 -6,94 Mensa 0,23 4,55 64,29 Merit Turizm 7,93 -3,29 32,39 Merko Gıda 0,65 0,00 -35,64 Metal Gayrimenkul 0,79 5,33 -9,20 Metemtur Otelcilik 1,00 4,17 -4,76 Metro Holding 0,79 0,00 3,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,11 1,83 0,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,26 2,44 6,78 Migros Ticaret 12,47 -0,40 -16,31 Milpa 1,35 1,50 -5,55 Mistral GMYO 1,10 -0,90 -28,10 MLP Sağlık 10,12 -0,59 -5,42 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,99 -1,00 -10,00 Mondi Tire Kutsan 1,52 -0,65 -18,28 Net Holding 1,64 0,00 -16,33 Netaş Telekom. 6,35 -2,31 -1,70 Niğbaş Niğde Beton 7,02 2,18 75,50 Nuh Çimento 6,94 -0,29 -10,34 Nurol GMYO 2,05 0,00 -2,38 Odaş Elektrik 1,40 2,19 -0,57 Olmuksan-IP 3,80 0,53 12,76 Orge Enerji Elektrik 2,90 -0,68 -7,05 Orma Orman Mahsulleri 1,19 1,71 -0,83 Osmanlı Menkul 1,48 0,00 -13,95 Ostim Endüstriyel Yat 0,98 3,16 -9,26 Otokar 106,10 -2,12 23,53 Oyak Yat. Ort. 1,06 -1,85 -34,97 Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 -4,55 2,94 Özak GMYO 2,48 0,81 17,54 Özbal Çelik Boru 1,10 1,85 -20,29 Özderici GMYO 0,76 0,00 -67,66 Özerden Plastik 3,03 0,33 21,20 Panora GMYO 4,09 -0,49 9,43 Park Elek.Madencilik 2,05 -0,49 -14,94 Parsan 11,60 0,61 32,42 Pegasus 28,50 -1,59 24,35 Peker GMYO 3,63 1,68 -55,86 Penguen Gıda 1,38 4,55 27,78 Pera GMYO 0,50 2,04 -35,06 Pergamon Dış Ticaret 6,32 -0,47 3,48 Petkim 4,80 5,03 -4,76 Petrokent Turizm 66,60 0,91 -3,06 Pınar Et Ve Un 5,40 0,00 21,71 Pınar Su 1,20 0,00 -4,00 Pınar Süt 6,30 0,80 1,34 Plastikkart 3,08 -1,60 14,07 Polisan Holding 3,21 -0,62 6,47 Politeknik Metal 46,80 6,65 33,46 Prizma Press Matbaacılık 1,70 0,59 9,68 QNB Finans Fin. Kir. 4,01 -1,72 -41,03 QNB Finansbank 5,90 -0,51 -34,52 Ral Yatırım Holding 4,10 -2,15 122,83 Ray Sigorta 2,42 -0,41 74,10 Reysaş GMYO 0,73 -1,35 5,80 Reysaş Lojistik 0,69 0,00 -6,76 Rhea Girişim 0,71 2,90 7,58 Rodrigo Tekstil 1,84 -1,60 -3,16 Royal Halı 1,23 6,96 24,24 RTA Laboratuvarları 1,34 3,88 -22,99 Sabancı Holding 7,12 0,14 -1,56 Safkar Ege Soğutmacılık 1,51 -3,82 -2,59 Salix Yatırım Holding 3,78 8,00 -1,82 Sanel Mühendislik 2,83 1,43 29,82 Sanifoam Sünger 1,74 1,16 39,20 Sanko Pazarlama 2,19 -0,90 -5,19 Saray Matbaacılık 1,05 -1,87 5,00 Sarkuysan 3,15 0,96 -7,62 Sasa Polyester 5,48 -1,97 -8,20 Say Reklamcılık 0,82 1,23 -12,77 Sekuro Plastik 2,65 3,11 -10,47 Selçuk Ecza Deposu 3,90 0,00 43,46 Selçuk Gıda 1,52 0,66 14,29 Senkron Güvenlik 5,60 -2,44 460,00 Serve Film Prodüksiyon 3,00 6,76 53,85 Servet GMYO 3,82 -1,55 -18,72 Seyitler Kimya 3,62 0,00 -5,97 Silverline Endüstri 1,11 -0,89 -17,16 Sinpaş GMYO 0,39 -2,50 5,41 Soda Sanayii 7,98 -1,60 12,39 Sodaş Sodyum Sanayii 6,64 0,00 19,67 Söktaş 1,48 4,96 16,54 Sönmez Filament 3,23 -1,52 3,53 Sönmez Pamuklu 3,32 0,30 6,41 Sumaş Suni Tahta 7,07 -0,14 1,00 Şeker Fin. Kir. 3,16 2,60 12,06 Şekerbank 0,92 -1,08 -16,36 Şişe Cam 5,73 -1,21 1,06 Şok Marketler 8,25 -3,40 -23,26 T. Halk Bankası 5,36 -0,74 -23,65 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 14,02 -2,57 -17,53 T.S.K.B. 0,71 -1,39 -12,35 T.Tuborg 8,54 1,43 7,64 Taç Tarım Ürünleri 4,96 6,67 -1,98 Tat Gıda 4,20 1,69 9,95 TAV Havalimanları 23,48 -3,93 6,77 Taze Kuru Gıda 5,66 0,53 -16,76 Tek-Art Turizm 0,70 1,45 -17,65 Tekfen Holding 25,30 -0,78 28,88 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,15 -0,92 -27,61 Temapol Polimer Plastik 2,89 4,33 -5,56 TGS Dış Ticaret 3,06 1,32 30,21 Tofaş Oto. Fab. 17,02 -2,74 9,73 Torunlar GMYO 2,08 1,96 37,75 Trabzon Liman 8,80 -2,65 4,89 Trabzonspor Sportif 0,98 0,00 -28,78 Trakya Cam 3,10 -0,32 2,31 Trend GMYO 1,25 1,63 -1,57 TSKB GMYO 0,71 0,00 -13,41 Tuğçelik 2,05 1,99 -3,76 Tukaş 3,80 -1,30 128,92 Turcas Petrol 1,29 0,00 -8,51 Turkcell 11,70 2,36 -3,86 Tümosan Motor ve Traktör 4,23 0,24 -6,00 Tüpraş 115,10 -1,71 10,32 Türk Hava Yolları 12,15 -2,49 -24,58 Türk Prysmian Kablo 1,76 1,15 2,05 Türk Telekom 4,32 1,65 10,77 Türk Traktör 26,84 -1,40 -23,09 Türker Proje Gayrimenkul 24,30 -1,94 -24,39 Ufuk Yatırım 1,07 0,00 -6,14 Ulaşlar Turizm Yat. 1,19 -0,83 4,39 Ulusoy Elektrik 21,34 -2,65 33,71 Ulusoy Un Sanayi 2,34 5,88 12,50 Umpaş Holding 0,41 2,50 -25,45 Uşak Seramik 1,00 1,01 -9,91 Utopya Turizm 2,72 -1,81 -33,66 Uzertaş Boya 0,90 -10,00 50,00 Ülker Bisküvi 19,00 0,69 29,52 Ünye Çimento 2,72 -2,51 -21,61 Vakıf Fin. Kir. 1,28 0,00 -28,09 Vakıf GMYO 1,66 0,00 -16,58 Vakıf Yat. Ort. 1,15 0,00 -24,34 Vakıflar Bankası 3,68 -2,13 -5,64 Vakko Tekstil 3,00 1,69 15,01 Vanet Gıda 1,63 -1,21 25,38 Verusa Holding 18,20 0,00 9,64 Verusaturk Girisim 2,94 1,03 -11,18 Vestel 10,25 -2,29 84,68 Vestel Beyaz Eşya 15,36 2,13 27,79 Viking Kağıt 1,06 0,95 -3,64 Yapı Kredi Koray GMYO 1,38 0,00 -19,77 Yapı ve Kredi Bank. 1,97 0,00 23,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,49 0,40 -10,75 Yataş 4,23 0,95 -5,37 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,76 0,00 -19,15 Yeni Gimat GMYO 7,85 1,95 9,32 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 8,02 -1,11 -16,72 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.600,10 -4,80 18,24 Yonga Mobilya 5,81 5,44 -11,97 Yünsa 3,58 -1,10 -14,25 Zorlu Enerji 1,17 -0,85 -4,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

