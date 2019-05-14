Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 17.502,90 -3,30 471,95 İş Bankası (C) 5,14 3,84 13,47 İş Bankası (Kur.) 148.000,00 0,00 204,51 İş Fin.Kir. 6,09 -8,83 31,53 İş Girişim 2,49 3,32 22,06 İş GMYO 0,96 1,05 -11,11 İş Y. Men. Değ. 2,82 -0,35 52,69 İş Yat. Ort. 0,88 0,00 19,22 İşbir Holding 233,00 8,42 68,84 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 2,56 -52,38 İttifak Holding 6,20 -6,77 100,00 İz Hayvancılık Tarım 6,34 2,26 -3,79 İzmir Demir Çelik 1,64 1,23 -1,20 İzmir Fırça 1,64 0,61 -20,77 İzocam 21,60 20,00 0,84 Jantsa Jant Sanayi 25,00 1,05 -3,14 Kafein Yazılım 6,84 -1,01 -0,70 Kapital Yat. Holding 1,76 7,98 -38,68 Kaplamin 3,19 1,92 -11,39 Kardemir (A) 2,05 1,49 12,64 Kardemir (B) 2,05 1,99 12,02 Kardemir (D) 2,08 1,96 -4,59 Karel Elektronik 6,12 2,86 46,76 Karsan Otomotiv 1,12 2,75 -12,50 Karsu Tekstil 1,24 -6,77 -0,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,60 0,00 51,35 Kartonsan 299,90 -0,17 -5,98 Katmerciler Ekipman 3,32 1,53 -43,44 Kent Gıda 130,40 0,23 9,58 Kerevitaş Gıda 1,53 2,00 -15,00 Kervansaray Yat. Holding 0,25 0,00 -28,57 Kiler GMYO 1,68 1,20 -4,00 Klimasan Klima 9,00 4,29 127,27 Koç Holding 15,45 2,86 11,56 Konfrut Gıda 28,30 -1,46 18,51 Konya Çimento 174,70 0,40 -1,85 Kordsa Teknik Tekstil 12,53 2,29 32,44 Koza Altın 44,02 4,51 -14,19 Koza Madencilik 5,87 5,77 -18,70 Körfez GMYO 1,29 3,20 5,74 Kristal Kola 0,83 0,00 -20,95 Kron Telekomünikasyon 8,09 3,98 -7,01 Kuştur Kuşadası Turizm 17,00 0,00 24,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,08 6,93 -4,42 Kütahya Porselen 4,23 0,71 -7,03 Lider Faktoring 2,27 4,13 0,89 Link Bilgisayar 11,99 2,13 44,11 Logo Yazılım 32,20 -1,17 18,64 Lokman Hekim Sağlık 3,99 2,05 -11,33 Lüks Kadife 3,93 4,24 -18,97 Makina Takım 1,27 2,42 -17,53 Mardin Çimento 2,90 0,69 4,43 Marka Yatırım Holding 0,68 9,68 Marmaris Altınyunus 17,00 0,35 -3,19 Marshall 26,54 -1,19 5,23 Martı GMYO 0,57 1,79 -12,31 Martı Otel 0,61 0,00 5,17 Mavi Giyim 35,58 1,77 10,43 Mazhar Zorlu Holding 3,56 -6,07 -6,56 Mega Polietilen 1,68 5,00 -17,65 Menderes Tekstil 0,63 0,00 -12,50 Mensa 0,20 5,26 42,86 Merit Turizm 7,93 0,00 32,39 Merko Gıda 0,64 0,00 -36,63 Metal Gayrimenkul 0,79 0,00 -9,20 Metemtur Otelcilik 0,99 1,02 -5,71 Metro Holding 0,78 2,63 2,63 Metro Petrol ve Tesisleri 1,07 1,90 -2,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 1,67 3,39 Migros Ticaret 11,95 0,76 -19,80 Milpa 1,36 5,43 -4,85 Mistral GMYO 1,07 0,94 -30,07 MLP Sağlık 10,20 0,20 -4,67 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,99 -10,00 Mondi Tire Kutsan 1,46 1,39 -21,51 Net Holding 1,61 0,63 -17,86 Netaş Telekom. 6,09 1,84 -5,73 Niğbaş Niğde Beton 7,07 1,29 76,75 Nuh Çimento 6,86 0,88 -11,37 Nurol GMYO 2,06 1,98 -1,90 Odaş Elektrik 1,32 1,54 -6,25 Olmuksan-IP 3,46 1,17 2,67 Orge Enerji Elektrik 2,86 2,14 -8,33 Orma Orman Mahsulleri 1,18 -0,84 -1,67 Osmanlı Menkul 1,44 -2,04 -16,28 Ostim Endüstriyel Yat 0,99 4,21 -8,33 Otokar 102,60 -0,39 19,46 Oyak Yat. Ort. 1,03 -6,36 -36,81 Oylum Sınai Yatırımlar 1,04 0,97 1,96 Özak GMYO 2,41 2,12 14,22 Özbal Çelik Boru 1,06 0,00 -23,19 Özderici GMYO 0,73 2,82 -68,94 Özerden Plastik 3,01 -0,33 20,40 Panora GMYO 4,09 2,00 9,43 Park Elek.Madencilik 1,98 1,54 -17,84 Parsan 11,60 0,35 32,42 Pegasus 29,66 0,20 29,41 Peker GMYO 3,70 1,93 -55,01 Penguen Gıda 1,39 0,00 28,70 Pera GMYO 0,50 2,04 -35,06 Pergamon Dış Ticaret 5,96 -0,83 -2,41 Petkim 4,87 4,06 -3,37 Petrokent Turizm 66,50 0,00 -3,20 Pınar Et Ve Un 5,51 1,85 24,19 Pınar Su 1,19 0,85 -4,80 Pınar Süt 6,26 3,47 0,69 Plastikkart 3,04 3,75 12,59 Polisan Holding 2,59 -8,80 -14,09 Politeknik Metal 55,90 2,47 59,41 Prizma Press Matbaacılık 1,69 3,05 9,03 QNB Finans Fin. Kir. 3,88 -3,24 -42,94 QNB Finansbank 5,96 2,05 -33,85 Ral Yatırım Holding 4,28 6,47 132,61 Ray Sigorta 2,39 -2,45 71,94 Reysaş GMYO 0,72 1,41 4,35 Reysaş Lojistik 0,68 1,49 -8,11 Rhea Girişim 0,70 0,00 6,06 Rodrigo Tekstil 1,83 -0,54 -3,68 Royal Halı 0,90 -9,09 -9,09 RTA Laboratuvarları 1,35 3,05 -22,41 Sabancı Holding 7,28 4,15 0,66 Safkar Ege Soğutmacılık 1,46 2,10 -5,82 Salix Yatırım Holding 3,10 -1,59 -19,48 Sanel Mühendislik 2,89 2,85 32,57 Sanifoam Sünger 1,77 3,51 41,60 Sanko Pazarlama 2,19 1,86 -5,19 Saray Matbaacılık 1,03 0,98 3,00 Sarkuysan 3,20 0,63 -6,16 Sasa Polyester 5,31 0,19 -11,05 Say Reklamcılık 0,84 3,70 -10,64 Sekuro Plastik 2,53 -0,78 -14,53 Selçuk Ecza Deposu 4,06 2,78 49,35 Selçuk Gıda 1,51 0,67 13,53 Senkron Güvenlik 5,54 1,47 454,00 Serve Film Prodüksiyon 2,99 -5,97 53,33 Servet GMYO 3,70 0,00 -21,28 Seyitler Kimya 3,83 2,68 -0,52 Silverline Endüstri 1,06 -0,93 -20,90 Sinpaş GMYO 0,41 2,50 10,81 Soda Sanayii 7,88 -0,76 10,99 Sodaş Sodyum Sanayii 6,64 2,15 19,67 Söktaş 1,42 -2,07 11,81 Sönmez Filament 3,24 1,57 3,85 Sönmez Pamuklu 3,31 0,91 6,09 Sumaş Suni Tahta 6,96 -0,14 -0,57 Şeker Fin. Kir. 3,20 4,58 13,48 Şekerbank 0,89 3,49 -19,09 Şişe Cam 5,55 0,54 -2,12 Şok Marketler 8,17 6,80 -24,00 T. Halk Bankası 5,04 -1,37 -28,21 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 13,54 3,75 -20,35 T.S.K.B. 0,69 1,47 -14,81 T.Tuborg 7,58 -3,44 -4,46 Taç Tarım Ürünleri 4,71 -0,63 -6,92 Tat Gıda 4,21 0,24 10,21 TAV Havalimanları 23,90 1,27 8,68 Taze Kuru Gıda 5,72 2,69 -15,88 Tek-Art Turizm 0,68 1,49 -20,00 Tekfen Holding 24,52 -0,33 24,91 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,05 0,00 -30,98 Temapol Polimer Plastik 2,80 1,45 -8,50 TGS Dış Ticaret 3,15 2,61 34,04 Tofaş Oto. Fab. 16,58 -0,30 6,89 Torunlar GMYO 2,02 0,50 33,77 Trabzon Liman 8,87 4,11 5,72 Trabzonspor Sportif 0,91 0,00 -33,87 Trakya Cam 3,06 2,00 0,99 Trend GMYO 1,25 2,46 -1,57 TSKB GMYO 0,69 1,47 -15,85 Tuğçelik 2,00 1,01 -6,10 Tukaş 3,73 0,27 124,70 Turcas Petrol 1,25 1,63 -11,35 Turkcell 11,32 -0,70 -6,98 Tümosan Motor ve Traktör 4,10 2,50 -8,89 Tüpraş 118,50 1,54 13,58 Türk Hava Yolları 12,50 1,13 -22,41 Türk Prysmian Kablo 1,73 1,76 0,31 Türk Telekom 4,43 6,75 13,59 Türk Traktör 26,46 0,08 -24,18 Türker Proje Gayrimenkul 23,12 0,17 -28,06 Ufuk Yatırım 1,09 2,83 -4,39 Ulaşlar Turizm Yat. 1,19 2,59 4,39 Ulusoy Elektrik 21,18 -0,56 32,71 Ulusoy Un Sanayi 2,19 0,92 5,29 Umpaş Holding 0,38 0,00 -30,91 Uşak Seramik 1,02 0,99 -8,11 Utopya Turizm 2,85 -4,68 -30,49 Uzertaş Boya 0,85 0,00 41,67 Ülker Bisküvi 18,43 -2,49 25,63 Ünye Çimento 2,68 1,90 -22,77 Vakıf Fin. Kir. 1,24 1,64 -30,34 Vakıf GMYO 1,60 0,63 -19,60 Vakıf Yat. Ort. 1,15 -0,86 -24,34 Vakıflar Bankası 3,65 2,82 -6,41 Vakko Tekstil 2,91 1,39 11,56 Vanet Gıda 1,56 0,00 20,00 Verusa Holding 18,03 -1,15 8,61 Verusaturk Girisim 2,85 -0,35 -13,90 Vestel 9,45 -0,42 70,27 Vestel Beyaz Eşya 15,92 3,65 32,45 Viking Kağıt 1,06 2,91 -3,64 Yapı Kredi Koray GMYO 1,33 0,76 -22,67 Yapı ve Kredi Bank. 1,96 2,62 22,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,57 4,90 -7,89 Yataş 3,90 0,00 -12,75 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,74 0,00 -21,28 Yeni Gimat GMYO 7,90 1,67 10,02 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 7,69 -0,77 -20,15 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.550,00 -1,92 15,96 Yonga Mobilya 5,96 10,58 -9,70 Yünsa 3,68 8,88 -11,85 Zorlu Enerji 1,21 1,68 -1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

