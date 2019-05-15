Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 17.990,00 2,78 487,87 İş Bankası (C) 5,04 -1,95 11,26 İş Bankası (Kur.) 148.000,00 204,51 İş Fin.Kir. 5,20 -14,61 12,31 İş Girişim 2,48 -0,40 21,57 İş GMYO 0,96 0,00 -11,11 İş Y. Men. Değ. 2,80 -0,71 51,61 İş Yat. Ort. 0,88 0,00 19,22 İşbir Holding 230,00 -1,29 66,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 -2,50 -53,57 İttifak Holding 6,22 0,32 100,65 İz Hayvancılık Tarım 5,96 -5,99 -9,56 İzmir Demir Çelik 1,62 -1,22 -2,41 İzmir Fırça 1,62 -1,22 -21,74 İzocam 23,56 9,07 9,99 Jantsa Jant Sanayi 25,12 0,48 -2,68 Kafein Yazılım 7,05 3,07 2,35 Kapital Yat. Holding 1,70 -3,41 -40,77 Kaplamin 3,17 -0,63 -11,94 Kardemir (A) 2,01 -1,95 10,44 Kardemir (B) 2,02 -1,46 10,38 Kardemir (D) 2,03 -2,40 -6,88 Karel Elektronik 5,87 -4,08 40,77 Karsan Otomotiv 1,09 -2,68 -14,84 Karsu Tekstil 1,19 -4,03 -4,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,36 -4,29 44,86 Kartonsan 295,30 -1,53 -7,42 Katmerciler Ekipman 3,39 2,11 -42,25 Kent Gıda 130,20 -0,15 9,41 Kerevitaş Gıda 1,52 -0,65 -15,56 Kervansaray Yat. Holding 0,24 -4,00 -31,43 Kiler GMYO 1,64 -2,38 -6,29 Klimasan Klima 8,82 -2,00 122,73 Koç Holding 15,32 -0,84 10,62 Konfrut Gıda 28,64 1,20 19,93 Konya Çimento 172,40 -1,32 -3,15 Kordsa Teknik Tekstil 12,57 0,32 32,86 Koza Altın 44,94 2,09 -12,40 Koza Madencilik 6,17 5,11 -14,54 Körfez GMYO 1,30 0,78 6,56 Kristal Kola 0,82 -1,20 -21,90 Kron Telekomünikasyon 8,03 -0,74 -7,70 Kuştur Kuşadası Turizm 17,00 0,00 24,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,11 2,78 -1,77 Kütahya Porselen 4,27 0,95 -6,15 Lider Faktoring 2,23 -1,76 -0,89 Link Bilgisayar 11,76 -1,92 41,35 Logo Yazılım 32,24 0,12 18,79 Lokman Hekim Sağlık 3,94 -1,25 -12,44 Lüks Kadife 3,94 0,25 -18,76 Makina Takım 1,25 -1,57 -18,83 Mardin Çimento 2,83 -2,41 1,91 Marka Yatırım Holding 0,68 9,68 Marmaris Altınyunus 16,85 -0,88 -4,04 Marshall 26,70 0,60 5,87 Martı GMYO 0,57 0,00 -12,31 Martı Otel 0,61 0,00 5,17 Mavi Giyim 34,50 -3,04 7,08 Mazhar Zorlu Holding 3,58 0,56 -6,04 Mega Polietilen 1,76 4,76 -13,73 Menderes Tekstil 0,63 0,00 -12,50 Mensa 0,20 0,00 42,86 Merit Turizm 7,90 -0,38 31,89 Merko Gıda 0,62 -3,13 -38,61 Metal Gayrimenkul 0,79 -9,20 Metemtur Otelcilik 0,97 -2,02 -7,62 Metro Holding 0,77 -1,28 1,32 Metro Petrol ve Tesisleri 1,06 -0,93 -3,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,19 -2,46 0,85 Migros Ticaret 11,95 0,00 -19,80 Milpa 1,34 -1,47 -6,25 Mistral GMYO 1,08 0,93 -29,41 MLP Sağlık 10,10 -0,98 -5,61 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,99 -10,00 Mondi Tire Kutsan 1,45 -0,68 -22,04 Net Holding 1,59 -1,24 -18,88 Netaş Telekom. 6,03 -0,99 -6,66 Niğbaş Niğde Beton 7,00 -0,99 75,00 Nuh Çimento 6,78 -1,17 -12,40 Nurol GMYO 2,02 -1,94 -3,81 Odaş Elektrik 1,29 -2,27 -8,38 Olmuksan-IP 3,42 -1,16 1,48 Orge Enerji Elektrik 2,84 -0,70 -8,97 Orma Orman Mahsulleri 1,20 1,69 0,00 Osmanlı Menkul 1,44 0,00 -16,28 Ostim Endüstriyel Yat 0,95 -4,04 -12,04 Otokar 101,80 -0,78 18,53 Oyak Yat. Ort. 1,02 -0,97 -37,42 Oylum Sınai Yatırımlar 1,04 0,00 1,96 Özak GMYO 2,37 -1,66 12,32 Özbal Çelik Boru 1,11 4,72 -19,57 Özderici GMYO 0,73 0,00 -68,94 Özerden Plastik 2,99 1,88 22,66 Panora GMYO 4,07 -0,49 8,90 Park Elek.Madencilik 1,98 0,00 -17,84 Parsan 11,33 -2,33 29,34 Pegasus 29,50 -0,54 28,71 Peker GMYO 3,69 -0,27 -55,13 Penguen Gıda 1,40 0,72 29,63 Pera GMYO 0,49 -2,00 -36,36 Pergamon Dış Ticaret 6,07 1,85 -0,61 Petkim 4,73 -2,87 -6,15 Petrokent Turizm 65,50 -1,50 -4,66 Pınar Et Ve Un 5,44 -1,27 22,61 Pınar Su 1,20 0,84 -4,00 Pınar Süt 6,16 -1,60 -0,92 Plastikkart 2,94 -3,29 8,89 Polisan Holding 2,35 -9,27 -22,05 Politeknik Metal 52,45 -6,17 49,57 Prizma Press Matbaacılık 1,70 0,59 9,68 QNB Finans Fin. Kir. 3,99 2,84 -41,32 QNB Finansbank 5,84 -2,01 -35,18 Ral Yatırım Holding 4,18 -2,34 127,17 Ray Sigorta 2,41 0,84 73,38 Reysaş GMYO 0,75 4,17 8,70 Reysaş Lojistik 0,68 0,00 -8,11 Rhea Girişim 0,70 0,00 6,06 Rodrigo Tekstil 1,84 0,55 -3,16 Royal Halı 0,84 -6,67 -15,15 RTA Laboratuvarları 1,36 0,74 -21,84 Sabancı Holding 7,21 -0,96 -0,31 Safkar Ege Soğutmacılık 1,48 1,37 -4,53 Salix Yatırım Holding 2,98 -3,87 -22,60 Sanel Mühendislik 3,07 6,23 40,83 Sanifoam Sünger 1,73 -2,26 38,40 Sanko Pazarlama 2,16 -1,37 -6,49 Saray Matbaacılık 1,02 -0,97 2,00 Sarkuysan 3,18 -0,63 -6,74 Sasa Polyester 5,16 -2,82 -13,57 Say Reklamcılık 0,86 2,38 -8,51 Sekuro Plastik 2,46 -2,77 -16,89 Selçuk Ecza Deposu 4,27 5,17 57,07 Selçuk Gıda 1,51 0,00 13,53 Senkron Güvenlik 5,47 -1,26 447,00 Serve Film Prodüksiyon 2,49 -16,72 27,69 Servet GMYO 3,65 -1,35 -22,34 Seyitler Kimya 3,91 2,09 1,56 Silverline Endüstri 1,05 -0,94 -21,64 Sinpaş GMYO 0,40 -2,44 8,11 Soda Sanayii 7,78 -1,27 9,58 Sodaş Sodyum Sanayii 6,90 3,92 24,36 Söktaş 1,38 -2,82 8,66 Sönmez Filament 3,18 -1,85 1,92 Sönmez Pamuklu 3,20 -3,32 2,56 Sumaş Suni Tahta 6,96 0,00 -0,57 Şeker Fin. Kir. 3,06 -4,38 8,51 Şekerbank 0,89 0,00 -19,09 Şişe Cam 5,38 -3,06 -5,11 Şok Marketler 7,80 -4,53 -27,44 T. Halk Bankası 4,98 -1,19 -29,06 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 13,36 -1,33 -21,41 T.S.K.B. 0,69 0,00 -14,81 T.Tuborg 7,27 -4,09 -8,37 Taç Tarım Ürünleri 4,48 -4,88 -11,46 Tat Gıda 4,35 3,33 13,87 TAV Havalimanları 22,86 -4,35 3,95 Taze Kuru Gıda 5,60 -2,10 -17,65 Tek-Art Turizm 0,68 0,00 -20,00 Tekfen Holding 24,16 -1,47 23,08 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,09 1,95 -29,63 Temapol Polimer Plastik 2,76 -1,43 -9,80 TGS Dış Ticaret 3,18 0,95 35,32 Tofaş Oto. Fab. 16,74 0,97 7,92 Torunlar GMYO 2,02 0,00 33,77 Trabzon Liman 8,86 -0,11 5,60 Trabzonspor Sportif 0,90 -1,10 -34,60 Trakya Cam 2,97 -2,94 -1,98 Trend GMYO 1,22 -2,40 -3,94 TSKB GMYO 0,67 -2,90 -18,29 Tuğçelik 1,98 -1,00 -7,04 Tukaş 3,65 -2,14 119,88 Turcas Petrol 1,24 -0,80 -12,06 Turkcell 11,31 -0,09 -7,07 Tümosan Motor ve Traktör 4,06 -0,98 -9,78 Tüpraş 122,20 3,12 17,12 Türk Hava Yolları 12,10 -3,20 -24,89 Türk Prysmian Kablo 1,73 0,00 0,31 Türk Telekom 4,36 -1,58 11,79 Türk Traktör 25,64 -3,10 -26,53 Türker Proje Gayrimenkul 23,16 0,17 -27,94 Ufuk Yatırım 1,15 5,50 0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,20 0,84 5,26 Ulusoy Elektrik 21,14 -0,19 32,46 Ulusoy Un Sanayi 2,16 -1,37 3,85 Umpaş Holding 0,38 -30,91 Uşak Seramik 1,00 -1,96 -9,91 Utopya Turizm 2,81 -1,40 -31,46 Uzertaş Boya 0,85 0,00 41,67 Ülker Bisküvi 18,25 -0,98 24,40 Ünye Çimento 2,61 -2,61 -24,78 Vakıf Fin. Kir. 1,22 -1,61 -31,46 Vakıf GMYO 1,58 -1,25 -20,60 Vakıf Yat. Ort. 1,15 0,00 -24,34 Vakıflar Bankası 3,60 -1,37 -7,69 Vakko Tekstil 2,87 -1,37 10,03 Vanet Gıda 1,55 -0,64 19,23 Verusa Holding 18,18 0,83 9,52 Verusaturk Girisim 2,84 -0,35 -14,20 Vestel 9,03 -4,44 62,70 Vestel Beyaz Eşya 12,51 -3,30 28,08 Viking Kağıt 1,04 -1,89 -5,45 Yapı Kredi Koray GMYO 1,32 -0,75 -23,26 Yapı ve Kredi Bank. 1,94 -1,02 21,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,56 -0,39 -8,24 Yataş 4,00 2,56 -10,51 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,72 -2,70 -23,40 Yeni Gimat GMYO 7,80 -1,27 8,63 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 7,53 -2,08 -21,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.539,00 -0,43 15,46 Yonga Mobilya 5,80 -2,68 -12,12 Yünsa 3,87 5,16 -7,30 Zorlu Enerji 1,19 -1,65 -3,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

