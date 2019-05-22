Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 14.401,00 -19,99 370,59 İş Bankası (C) 4,85 -2,61 7,06 İş Bankası (Kur.) 155.100,00 0,00 219,12 İş Fin.Kir. 4,93 -4,46 6,48 İş Girişim 2,27 -5,42 11,27 İş GMYO 0,92 0,00 -14,81 İş Y. Men. Değ. 2,76 -0,72 49,44 İş Yat. Ort. 0,87 0,00 17,87 İşbir Holding 199,90 -2,77 44,86 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 -8,57 -61,90 İttifak Holding 6,40 -2,29 106,45 İz Hayvancılık Tarım 5,26 -4,36 -20,18 İzmir Demir Çelik 1,55 -2,52 -6,63 İzmir Fırça 1,51 -1,95 -27,05 İzocam 20,68 -1,34 -3,45 Jantsa Jant Sanayi 24,60 -1,28 -4,69 Kafein Yazılım 6,23 -4,15 -9,55 Kapital Yat. Holding 1,71 3,64 -40,42 Kaplamin 3,25 -0,91 -9,72 Kardemir (A) 2,00 -3,38 9,89 Kardemir (B) 2,01 -2,90 9,84 Kardemir (D) 2,06 -2,37 -5,50 Karel Elektronik 5,40 -5,10 29,50 Karsan Otomotiv 1,06 -2,75 -17,19 Karsu Tekstil 1,20 -1,64 -4,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,10 -6,93 37,84 Kartonsan 299,00 -2,03 -6,26 Katmerciler Ekipman 3,15 -5,12 -46,34 Kent Gıda 127,40 -5,28 7,06 Kerevitaş Gıda 1,62 -7,43 -10,00 Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43 Kiler GMYO 1,61 -4,17 -8,00 Klimasan Klima 9,18 -0,86 131,82 Koç Holding 14,59 -1,22 5,35 Konfrut Gıda 28,92 -1,83 21,11 Konya Çimento 162,00 -2,47 -8,99 Kordsa Teknik Tekstil 11,84 -3,74 25,15 Koza Altın 45,50 -1,64 -11,31 Koza Madencilik 6,83 -3,67 -5,40 Körfez GMYO 1,31 -2,24 7,38 Kristal Kola 0,78 -1,27 -25,71 Kron Telekomünikasyon 7,52 -3,96 -13,56 Kuştur Kuşadası Turizm 18,50 2,78 34,94 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,03 -2,83 -8,85 Kütahya Porselen 4,43 -0,67 -2,64 Lider Faktoring 2,19 2,82 -2,67 Link Bilgisayar 11,59 -1,86 39,30 Logo Yazılım 31,88 0,25 17,46 Lokman Hekim Sağlık 3,37 -7,92 -25,11 Lüks Kadife 3,89 -2,02 -19,79 Makina Takım 1,22 -3,94 -20,78 Mardin Çimento 2,62 -3,32 -5,65 Marka Yatırım Holding 0,53 -7,02 -14,52 Marmaris Altınyunus 16,40 -1,80 -6,61 Marshall 26,60 -5,47 5,47 Martı GMYO 0,58 -3,33 -10,77 Martı Otel 0,60 -1,64 3,45 Mavi Giyim 32,90 -0,24 2,11 Mazhar Zorlu Holding 3,75 -0,27 -1,57 Mega Polietilen 1,58 -2,47 -22,55 Menderes Tekstil 0,59 -4,84 -18,06 Mensa 0,17 -5,56 21,43 Merit Turizm 7,78 11,78 29,88 Merko Gıda 0,58 -4,92 -42,57 Metal Gayrimenkul 0,75 -3,85 -13,79 Metemtur Otelcilik 0,97 -3,96 -7,62 Metro Holding 0,81 -1,22 6,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,07 -1,83 -2,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,13 -0,88 -4,24 Migros Ticaret 11,33 -3,08 -23,96 Milpa 1,28 -3,76 -10,45 Mistral GMYO 1,16 4,50 -24,18 MLP Sağlık 10,45 1,75 -2,34 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,93 0,00 -15,45 Mondi Tire Kutsan 1,35 -4,93 -27,42 Net Holding 1,47 -1,34 -25,00 Netaş Telekom. 5,53 -4,33 -14,40 Niğbaş Niğde Beton 7,25 -0,55 81,25 Nuh Çimento 5,81 -3,01 -16,16 Nurol GMYO 1,94 -3,00 -7,62 Odaş Elektrik 1,16 -2,52 -17,62 Olmuksan-IP 3,32 -2,92 -1,48 Orge Enerji Elektrik 2,80 -2,44 -10,26 Orma Orman Mahsulleri 1,30 4,84 8,33 Osmanlı Menkul 1,40 -2,78 -18,60 Ostim Endüstriyel Yat 0,93 1,09 -13,89 Otokar 96,25 -3,07 12,06 Oyak Yat. Ort. 0,94 -4,08 -42,33 Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 0,95 3,92 Özak GMYO 2,12 -4,50 0,47 Özbal Çelik Boru 1,05 -1,87 -23,91 Özderici GMYO 0,68 -4,23 -71,06 Özerden Plastik 2,94 0,00 20,61 Panora GMYO 4,01 -1,47 7,29 Park Elek.Madencilik 1,85 -5,13 -23,24 Parsan 11,00 -4,10 25,57 Pegasus 27,90 -3,53 21,73 Peker GMYO 4,00 -8,26 -51,36 Penguen Gıda 1,25 -8,09 15,74 Pera GMYO 0,49 0,00 -36,36 Pergamon Dış Ticaret 6,05 -0,82 -0,94 Petkim 4,40 -3,93 -12,70 Petrokent Turizm 64,25 0,39 -6,48 Pınar Et Ve Un 5,28 0,57 19,00 Pınar Su 1,17 -1,68 -6,40 Pınar Süt 5,92 -2,15 -4,78 Plastikkart 2,70 -4,59 0,00 Polisan Holding 2,00 -4,76 -33,66 Politeknik Metal 49,96 0,64 42,47 Prizma Press Matbaacılık 1,63 -2,40 5,16 QNB Finans Fin. Kir. 3,92 -1,01 -42,35 QNB Finansbank 5,56 -0,36 -38,29 Ral Yatırım Holding 4,40 -0,68 139,13 Ray Sigorta 2,69 -0,74 93,53 Reysaş GMYO 0,66 -4,35 -4,35 Reysaş Lojistik 0,64 -4,48 -13,51 Rhea Girişim 0,65 -4,41 -1,52 Rodrigo Tekstil 1,81 1,12 -4,74 Royal Halı 0,77 -3,75 -22,22 RTA Laboratuvarları 1,23 -1,60 -29,31 Sabancı Holding 6,95 -1,97 -3,91 Safkar Ege Soğutmacılık 1,43 1,42 -7,75 Salix Yatırım Holding 3,21 15,47 -16,62 Sanel Mühendislik 3,61 1,40 65,60 Sanifoam Sünger 1,64 5,13 31,20 Sanko Pazarlama 2,02 -3,81 -8,37 Saray Matbaacılık 0,97 -5,83 -3,00 Sarkuysan 3,13 -1,26 -8,21 Sasa Polyester 5,00 -4,58 -16,25 Say Reklamcılık 0,81 0,00 -13,83 Sekuro Plastik 2,31 -4,55 -21,96 Selçuk Ecza Deposu 4,22 -1,86 55,23 Selçuk Gıda 1,52 -1,94 14,29 Senkron Güvenlik 5,20 -6,14 420,00 Serve Film Prodüksiyon 2,80 3,70 43,59 Servet GMYO 3,38 -1,74 -28,09 Seyitler Kimya 4,18 0,24 8,57 Silverline Endüstri 0,98 -4,85 -26,87 Sinpaş GMYO 0,36 -5,26 -2,70 Smartiks Yazılım A.Ş. 2,48 -6,77 Soda Sanayii 7,60 1,06 7,04 Sodaş Sodyum Sanayii 6,90 3,14 24,36 Söktaş 1,20 -4,76 -5,51 Sönmez Filament 3,10 -1,90 -0,64 Sönmez Pamuklu 3,07 -2,54 -1,60 Sumaş Suni Tahta 6,80 0,44 -2,86 Şeker Fin. Kir. 3,17 0,32 12,41 Şekerbank 0,84 -2,33 -23,64 Şişe Cam 4,96 -4,06 -12,52 Şok Marketler 7,47 0,54 -30,51 T. Halk Bankası 5,09 -1,55 -27,49 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,08 -8,81 -34,82 T.S.K.B. 0,65 -2,99 -19,75 T.Tuborg 7,29 -0,27 -8,12 Taç Tarım Ürünleri 4,04 -0,74 -20,16 Tat Gıda 4,14 -0,48 8,38 TAV Havalimanları 22,54 -1,74 2,50 Taze Kuru Gıda 5,13 -4,11 -24,56 Tek-Art Turizm 0,67 -2,90 -21,18 Tekfen Holding 22,76 -1,73 15,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,86 -5,58 -37,37 Temapol Polimer Plastik 2,78 -2,46 -9,15 TGS Dış Ticaret 3,01 -0,99 28,09 Tofaş Oto. Fab. 15,41 -4,70 -0,65 Torunlar GMYO 1,94 -0,51 28,48 Trabzon Liman 8,05 -2,19 -4,05 Trabzonspor Sportif 0,83 0,00 -39,68 Trakya Cam 2,80 -2,78 -7,59 Trend GMYO 1,19 -0,83 -6,30 TSKB GMYO 0,68 1,49 -17,07 Tuğçelik 1,88 -4,08 -11,74 Tukaş 3,37 -2,60 103,01 Turcas Petrol 1,22 -4,69 -13,48 Turkcell 11,39 0,00 -6,41 Tümosan Motor ve Traktör 3,77 -5,75 -16,22 Tüpraş 117,00 -0,43 12,14 Türk Hava Yolları 11,26 -3,84 -30,11 Türk Prysmian Kablo 1,61 -4,73 -6,65 Türk Telekom 3,96 -2,70 1,54 Türk Traktör 25,40 -1,55 -27,22 Türker Proje Gayrimenkul 23,78 -0,59 -26,01 Ufuk Yatırım 1,10 -1,79 -3,51 Ulaşlar Turizm Yat. 1,21 0,83 6,14 Ulusoy Elektrik 21,16 0,38 32,58 Ulusoy Un Sanayi 2,08 -1,42 0,00 Umpaş Holding 0,34 -2,86 -38,18 Uşak Seramik 0,96 -3,03 -13,51 Utopya Turizm 3,02 4,50 -26,34 Uzertaş Boya 0,85 0,00 41,67 Ülker Bisküvi 17,46 -0,74 19,02 Ünye Çimento 2,45 -5,04 -29,39 Vakıf Fin. Kir. 1,21 -6,92 -32,02 Vakıf GMYO 1,52 -4,40 -23,62 Vakıf Yat. Ort. 1,09 -2,68 -28,29 Vakıflar Bankası 3,39 -3,14 -13,08 Vakko Tekstil 2,65 -3,28 1,60 Vanet Gıda 1,37 -5,52 5,38 Verusa Holding 17,96 0,06 8,19 Verusaturk Girisim 2,66 -2,92 -19,64 Vestel 8,85 2,08 59,46 Vestel Beyaz Eşya 12,50 1,46 27,98 Viking Kağıt 1,01 -1,94 -8,18 Yapı Kredi Koray GMYO 1,29 -3,73 -25,00 Yapı ve Kredi Bank. 1,85 -2,12 15,63 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,52 5,00 -9,68 Yataş 3,95 -1,74 -11,63 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,85 3,66 -9,57 Yeni Gimat GMYO 7,80 0,13 8,63 Yeşil GMYO 0,24 -4,00 -11,11 Yeşil Yapı 0,24 -4,00 -7,69 Yeşil Yatırım Holding 7,05 -4,86 -26,79 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.249,90 -2,24 2,31 Yonga Mobilya 5,65 0,00 -14,39 Yünsa 3,97 -5,02 -4,91 Zorlu Enerji 1,06 -3,64 -13,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

