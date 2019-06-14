Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 115.200,00 -20,00 150,98 İş Bankası (B) 17.003,00 -9,07 455,62 İş Bankası (C) 5,09 2,41 12,36 İş Bankası (Kur.) 111.111,00 -30,54 128,61 İş Fin.Kir. 4,51 -1,96 -2,59 İş Girişim 2,67 -1,84 30,88 İş GMYO 0,97 0,00 -10,19 İş Y. Men. Değ. 2,80 0,36 51,61 İş Yat. Ort. 0,96 1,05 30,06 İşbir Holding 235,00 -2,08 70,29 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,00 -57,14 İttifak Holding 6,14 -0,81 98,06 İz Hayvancılık Tarım 5,16 -2,27 -21,70 İzmir Demir Çelik 1,58 0,64 -4,82 İzmir Fırça 1,55 -0,64 -25,12 İzocam 20,98 -0,57 -2,05 Jantsa Jant Sanayi 27,12 0,44 5,07 Kafein Yazılım 7,25 1,83 5,26 Kapital Yat. Holding 1,67 0,00 -41,81 Kaplamin 3,22 0,00 -10,56 Kardemir (A) 2,11 0,00 15,93 Kardemir (B) 2,12 -0,47 15,85 Kardemir (D) 2,20 -1,79 0,92 Karel Elektronik 5,57 0,91 33,57 Karsan Otomotiv 1,21 0,00 -5,47 Karsu Tekstil 1,24 0,81 -0,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,40 -0,92 45,95 Kartonsan 314,20 -1,50 -1,50 Katmerciler Ekipman 3,54 10,28 -39,69 Kent Gıda 120,50 -2,43 1,26 Kerevitaş Gıda 1,57 0,00 -12,78 Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29 Kiler GMYO 1,69 -1,17 -3,43 Klimasan Klima 9,92 0,30 150,51 Koç Holding 16,38 0,80 18,28 Konfrut Gıda 29,22 -1,15 22,36 Konya Çimento 171,20 -0,41 -3,82 Kordsa Teknik Tekstil 12,11 0,17 28,00 Koza Altın 50,10 0,60 -2,34 Koza Madencilik 7,78 0,78 7,76 Körfez GMYO 1,42 0,71 16,39 Kristal Kola 0,84 0,00 -20,00 Kron Telekomünikasyon 8,11 0,87 -6,78 Kuştur Kuşadası Turizm 24,70 -5,73 80,16 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 0,90 -0,88 Kütahya Porselen 4,65 1,09 2,20 Lider Faktoring 1,98 0,00 -12,00 Link Bilgisayar 11,94 -2,53 43,51 Logo Yazılım 36,00 -2,07 32,65 Lokman Hekim Sağlık 3,60 0,56 -20,00 Lüks Kadife 3,97 -0,75 -18,14 Makina Takım 1,25 0,00 -18,83 Mardin Çimento 2,64 0,38 -4,93 Marka Yatırım Holding 0,62 -1,59 0,00 Marmaris Altınyunus 18,09 4,93 3,02 Marshall 25,68 -0,62 1,82 Martı GMYO 0,59 1,72 -9,23 Martı Otel 0,61 0,00 5,17 Mavi Giyim 34,86 0,58 8,19 Mazhar Zorlu Holding 4,35 6,36 14,17 Mega Polietilen 1,76 -4,35 -13,73 Menderes Tekstil 0,63 -1,56 -12,50 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 7,75 0,13 29,38 Merko Gıda 0,62 0,00 -38,61 Metal Gayrimenkul 0,76 -1,30 -12,64 Metemtur Otelcilik 1,03 -1,90 -1,90 Metro Holding 0,97 -3,00 27,63 Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 0,89 2,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 -0,81 3,39 Migros Ticaret 12,69 0,87 -14,83 Milpa 1,36 0,74 -4,85 Mistral GMYO 1,09 0,00 -28,76 MLP Sağlık 11,82 1,46 10,47 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 2,04 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,43 -2,05 -23,12 Net Holding 1,60 -0,62 -18,37 Netaş Telekom. 6,39 1,59 -1,08 Niğbaş Niğde Beton 8,19 2,37 104,75 Nuh Çimento 6,00 0,84 -13,42 Nurol GMYO 2,04 0,99 -2,86 Odaş Elektrik 1,37 1,48 -2,70 Olmuksan-IP 3,14 -1,26 -6,82 Orge Enerji Elektrik 3,26 1,87 4,49 Orma Orman Mahsulleri 1,13 6,60 -5,83 Osmanlı Menkul 1,30 -1,52 -24,42 Ostim Endüstriyel Yat 0,94 0,00 -12,96 Otokar 101,80 0,59 18,53 Oyak Yat. Ort. 1,04 -1,89 -34,32 Oylum Sınai Yatırımlar 1,10 2,80 7,84 Özak GMYO 2,14 -1,83 1,42 Özbal Çelik Boru 1,11 1,83 -19,57 Özderici GMYO 0,68 -1,45 -71,06 Özerden Plastik 2,99 1,70 22,66 Panora GMYO 4,10 0,74 11,51 Park Elek.Madencilik 2,18 -0,46 -9,54 Parsan 13,70 3,79 56,39 Pegasus 38,02 3,88 65,88 Peker GMYO 3,85 -1,28 -53,19 Penguen Gıda 1,43 1,42 32,41 Pera GMYO 0,51 2,00 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 6,18 0,00 1,19 Petkim 4,97 0,00 -1,39 Petrokent Turizm 71,00 6,37 3,35 Pınar Et Ve Un 5,43 -1,63 22,38 Pınar Su 1,21 0,00 -3,20 Pınar Süt 6,50 0,46 4,55 Plastikkart 2,82 -0,35 4,44 Polisan Holding 2,77 2,59 -8,12 Politeknik Metal 59,95 5,08 70,96 Prizma Press Matbaacılık 1,97 0,51 27,10 QNB Finans Fin. Kir. 3,96 -1,25 -41,76 QNB Finansbank 6,24 -0,95 -30,74 Ral Yatırım Holding 4,70 1,08 155,43 Ray Sigorta 2,20 1,38 58,27 Reysaş GMYO 0,70 2,94 1,45 Reysaş Lojistik 0,68 0,00 -8,11 Rhea Girişim 0,65 0,00 -1,52 Rodrigo Tekstil 2,39 1,27 25,79 Royal Halı 0,84 3,70 -15,15 RTA Laboratuvarları 1,29 2,38 -25,86 Sabancı Holding 7,79 1,70 7,71 Safkar Ege Soğutmacılık 1,49 -1,97 -3,88 Salix Yatırım Holding 4,66 10,95 21,04 Sanel Mühendislik 3,49 0,00 60,09 Sanifoam Sünger 1,68 0,60 34,40 Sanko Pazarlama 2,12 0,95 -3,83 Saray Matbaacılık 1,00 2,04 0,00 Sarkuysan 3,38 3,05 7,55 Sasa Polyester 6,72 6,50 12,57 Say Reklamcılık 0,81 -1,22 -13,83 Sekuro Plastik 2,49 -1,19 -15,88 Selçuk Ecza Deposu 4,49 -0,88 65,17 Selçuk Gıda 1,65 -5,71 24,06 Senkron Güvenlik 5,42 0,74 442,00 Serve Film Prodüksiyon 2,80 -3,45 43,59 Servet GMYO 4,69 -2,09 -0,21 Seyitler Kimya 5,58 -1,76 44,94 Silverline Endüstri 1,07 0,00 -20,15 Sinpaş GMYO 0,51 0,00 37,84 Smartiks Yazılım 2,54 2,42 Soda Sanayii 6,96 0,00 2,88 Sodaş Sodyum Sanayii 7,10 1,72 27,96 Söktaş 1,34 -5,63 5,51 Sönmez Filament 3,30 -1,49 5,77 Sönmez Pamuklu 3,27 -1,51 4,81 Sumaş Suni Tahta 6,68 -0,89 -4,57 Şeker Fin. Kir. 3,39 -1,17 20,21 Şekerbank 0,90 0,00 -18,18 Şişe Cam 5,06 0,60 -7,70 Şok Marketler 8,83 1,15 -17,86 T. Halk Bankası 5,15 -1,53 -26,64 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,88 0,17 -30,12 T.S.K.B. 0,69 0,00 -14,81 T.Tuborg 7,40 -1,20 -6,73 Taç Tarım Ürünleri 4,01 -1,72 -20,75 Tat Gıda 4,50 0,45 17,80 TAV Havalimanları 26,46 3,28 20,32 Taze Kuru Gıda 5,44 -0,91 -20,00 Tek-Art Turizm 0,72 -6,49 -15,29 Tekfen Holding 26,34 2,81 34,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,94 -1,52 -34,68 Temapol Polimer Plastik 2,87 0,35 -6,21 TGS Dış Ticaret 3,64 7,69 54,89 Tofaş Oto. Fab. 17,35 1,46 11,85 Torunlar GMYO 1,96 -2,00 29,80 Trabzon Liman 8,95 2,17 6,67 Trabzonspor Sportif 0,90 -1,10 -34,60 Trakya Cam 2,72 -1,45 -5,85 Trend GMYO 1,21 -0,82 -4,72 TSKB GMYO 0,68 -2,86 -17,07 Tuğçelik 1,96 0,00 -7,98 Tukaş 5,14 7,98 209,64 Turcas Petrol 1,27 -0,78 -9,93 Turkcell 12,40 2,39 1,89 Tümosan Motor ve Traktör 3,74 -1,58 -16,89 Tüpraş 117,50 -1,59 12,62 Türk Hava Yolları 12,68 0,24 -21,29 Türk Prysmian Kablo 1,70 0,00 -1,43 Türk Telekom 4,60 0,66 17,95 Türk Traktör 28,80 3,52 -17,48 Türker Proje Gayrimenkul 23,40 -1,27 -27,19 Ufuk Yatırım 1,10 0,00 -3,51 Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 -0,76 14,91 Ulusoy Elektrik 20,76 -0,10 30,08 Ulusoy Un Sanayi 2,23 2,29 7,21 Umpaş Holding 0,38 -2,56 -30,91 Uşak Seramik 1,05 1,94 -5,41 Utopya Turizm 3,27 -1,51 -20,24 Uzertaş Boya 0,86 43,33 Ülker Bisküvi 19,60 -0,15 33,61 Ünye Çimento 2,41 0,00 -30,55 Vakıf Fin. Kir. 1,44 -1,37 -19,10 Vakıf GMYO 1,62 3,18 -18,59 Vakıf Yat. Ort. 1,26 0,00 -17,11 Vakıflar Bankası 3,58 -2,19 -8,21 Vakko Tekstil 2,75 0,73 5,43 Vanet Gıda 1,50 -1,32 15,38 Verusa Holding 18,56 1,03 11,81 Verusaturk Girisim 3,15 1,29 -4,83 Vestel 10,16 5,61 83,06 Vestel Beyaz Eşya 16,04 0,63 64,22 Viking Kağıt 1,07 0,00 -2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,37 -0,72 -20,35 Yapı ve Kredi Bank. 2,11 0,00 31,87 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 0,00 -7,53 Yataş 4,29 1,18 -4,03 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,86 1,18 -8,51 Yeni Gimat GMYO 8,13 -2,63 13,22 Yeşil GMYO 0,27 3,85 0,00 Yeşil Yapı 0,26 -3,70 0,00 Yeşil Yatırım Holding 10,89 -1,00 13,08 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.420,00 4,62 10,05 Yonga Mobilya 9,59 7,75 45,30 Yünsa 4,25 0,95 1,80 Zorlu Enerji 1,14 0,00 -7,32

















(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)(Son)