Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)99.989,90-13,20117,84İş Bankası (B)18.506,508,84504,75İş Bankası (C)5,253,1415,89İş Bankası (Kur.)148.000,0033,20204,51İş Fin.Kir.4,40-2,44-4,97İş Girişim2,742,6234,31İş GMYO0,981,03-9,26İş Y. Men. Değ.2,800,0051,61İş Yat. Ort.0,971,0431,42İşbir Holding235,000,0070,29Işıklar Enerji Yapı Hol.0,35-2,78-58,33İttifak Holding6,333,09104,19İz Hayvancılık Tarım5,394,46-18,21İzmir Demir Çelik1,601,27-3,61İzmir Fırça1,613,87-22,22İzocam21,000,10-1,96Jantsa Jant Sanayi27,320,745,84Kafein Yazılım7,432,487,87Kapital Yat. Holding1,65-1,20-42,51Kaplamin3,250,93-9,72Kardemir (A)2,141,4217,58Kardemir (B)2,130,4716,39Kardemir (D)2,241,822,75Karel Elektronik5,671,8035,97Karsan Otomotiv1,242,48-3,13Karsu Tekstil1,22-1,61-2,40Karsusan Su Ürünleri San.5,410,1946,22Kartonsan315,200,32-1,19Katmerciler Ekipman3,817,63-35,09Kent Gıda120,500,001,26Kerevitaş Gıda1,601,91-11,11Kervansaray Yat. Holding0,230,00-34,29Kiler GMYO1,711,18-2,29Klimasan Klima10,101,81155,05Koç Holding16,661,7120,30Konfrut Gıda29,621,3724,04Konya Çimento172,900,99-2,87Kordsa Teknik Tekstil12,10-0,0827,89Koza Altın50,00-0,20-2,53Koza Madencilik7,850,908,73Körfez GMYO1,452,1118,85Kristal Kola0,851,19-19,05Kron Telekomünikasyon8,180,86-5,98Kuştur Kuşadası Turizm26,005,2689,64Kuyumcukent Gayrimenkul1,130,890,00Kütahya Porselen4,680,652,86Lider Faktoring2,001,01-11,11Link Bilgisayar11,990,4244,11Logo Yazılım36,742,0635,37Lokman Hekim Sağlık3,610,28-19,78Lüks Kadife3,990,50-17,73Makina Takım1,282,40-16,88Mardin Çimento2,660,76-4,21Marka Yatırım Holding0,643,233,23Marmaris Altınyunus17,91-1,001,99Marshall25,900,862,70Martı GMYO0,590,00-9,23Martı Otel0,610,005,17Mavi Giyim34,66-0,577,57Mazhar Zorlu Holding4,503,4518,11Mega Polietilen1,812,84-11,27Menderes Tekstil0,641,59-11,11Mensa0,180,0028,57Merit Turizm7,982,9733,22Merko Gıda0,654,84-35,64Metal Gayrimenkul0,782,63-10,34Metemtur Otelcilik1,030,00-1,90Metro Holding1,025,1534,21Metro Petrol ve Tesisleri1,130,002,73Metro Yatırım Ortaklığı1,230,824,24Migros Ticaret12,962,13-13,02Milpa1,381,47-3,45Mistral GMYO1,100,92-28,10MLP Sağlık11,941,0211,59MMC San. Ve Tic. Yat.1,000,00-9,09Mondi Tire Kutsan1,472,80-20,97Net Holding1,631,87-16,84Netaş Telekom.6,613,442,32Niğbaş Niğde Beton8,230,49105,75Nuh Çimento6,020,33-13,13Nurol GMYO2,071,47-1,43Odaş Elektrik1,380,73-1,99Olmuksan-IP3,201,91-5,04Orge Enerji Elektrik3,332,156,73Orma Orman Mahsulleri1,10-2,65-8,33Osmanlı Menkul1,27-2,31-26,16Ostim Endüstriyel Yat0,962,13-11,11Otokar103,401,5720,39Oyak Yat. Ort.1,094,81-31,16Oylum Sınai Yatırımlar1,110,918,82Özak GMYO2,181,873,32Özbal Çelik Boru1,120,90-18,84Özderici GMYO0,691,47-70,64Özerden Plastik2,97-0,6721,84Panora GMYO4,09-0,2411,24Park Elek.Madencilik2,326,42-3,73Parsan14,284,2363,01Pegasus39,544,0072,51Peker GMYO3,901,30-52,58Penguen Gıda1,440,7033,33Pera GMYO0,510,00-33,77Pergamon Dış Ticaret6,12-0,970,21Petkim5,112,821,39Petrokent Turizm84,5019,0123,00Pınar Et Ve Un5,430,0022,38Pınar Su1,274,961,60Pınar Süt6,560,925,52Plastikkart2,861,425,93Polisan Holding2,873,61-4,80Politeknik Metal57,50-4,0963,97Prizma Press Matbaacılık1,980,5127,74QNB Finans Fin. Kir.3,960,00-41,76QNB Finansbank6,402,56-28,97Ral Yatırım Holding4,67-0,64153,80Ray Sigorta2,220,9159,71Reysaş GMYO0,711,432,90Reysaş Lojistik0,691,47-6,76Rhea Girişim0,661,540,00Rodrigo Tekstil2,442,0928,42Royal Halı0,82-2,38-17,17RTA Laboratuvarları1,290,00-25,86Sabancı Holding7,992,5710,47Safkar Ege Soğutmacılık1,511,34-2,59Salix Yatırım Holding4,26-8,5810,65Sanel Mühendislik3,500,2960,55Sanifoam Sünger1,690,6035,20Sanko Pazarlama2,09-1,42-5,19Saray Matbaacılık1,000,000,00Sarkuysan3,33-1,485,96Sasa Polyester6,41-0,9011,56Say Reklamcılık0,821,23-12,77Sekuro Plastik2,510,80-15,20Selçuk Ecza Deposu4,643,3470,68Selçuk Gıda1,8210,3036,84Senkron Güvenlik5,450,55445,00Serve Film Prodüksiyon2,810,3644,10Servet GMYO4,63-1,28-1,49Seyitler Kimya5,702,1548,05Silverline Endüstri1,080,93-19,40Sinpaş GMYO0,50-1,9635,14Smartiks Yazılım2,602,36 Soda Sanayii6,960,002,88Sodaş Sodyum Sanayii7,191,2729,58Söktaş1,372,247,87Sönmez Filament3,361,827,69Sönmez Pamuklu3,321,536,41Sumaş Suni Tahta6,690,15-4,43Şeker Fin. Kir.3,451,7722,34Şekerbank0,922,22-16,36Şişe Cam5,110,99-6,79Şok Marketler9,052,49-15,81T. Halk Bankası5,262,14-25,07T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,970,76-29,59T.S.K.B.0,701,45-13,58T.Tuborg7,541,89-4,97Taç Tarım Ürünleri4,204,74-17,00Tat Gıda4,540,8918,85TAV Havalimanları26,40-0,2320,05Taze Kuru Gıda5,541,84-18,53Tek-Art Turizm0,742,78-12,94Tekfen Holding26,962,3537,34Teknosa İç ve Dış Ticaret1,982,06-33,33Temapol Polimer Plastik2,911,39-4,90TGS Dış Ticaret3,824,9562,55Tofaş Oto. Fab.17,732,1914,30Torunlar GMYO1,94-1,0228,48Trabzon Liman9,253,3510,25Trabzonspor Sportif0,900,00-34,60Trakya Cam2,771,84-4,11Trend GMYO1,210,00-4,72TSKB GMYO0,714,41-13,41Tuğçelik1,970,51-7,51Tukaş5,578,37235,54Turcas Petrol1,302,36-7,80Turkcell12,39-0,081,81Tümosan Motor ve Traktör3,760,53-16,44Tüpraş119,101,3614,15Türk Hava Yolları13,022,68-19,18Türk Prysmian Kablo1,721,18-0,27Türk Telekom4,753,2621,79Türk Traktör28,70-0,35-17,77Türker Proje Gayrimenkul23,841,88-25,82Ufuk Yatırım1,121,82-1,75Ulaşlar Turizm Yat.1,310,0014,91Ulusoy Elektrik20,72-0,1929,82Ulusoy Un Sanayi2,261,358,65Umpaş Holding0,380,00-30,91Uşak Seramik1,060,95-4,50Utopya Turizm3,270,00-20,24Uzertaş Boya0,84-2,3340,00Ülker Bisküvi19,42-0,9232,38Ünye Çimento2,514,15-27,67Vakıf Fin. Kir.1,461,39-17,98Vakıf GMYO1,641,23-17,59Vakıf Yat. Ort.1,281,59-15,79Vakıflar Bankası3,723,91-4,62Vakko Tekstil2,812,187,73Vanet Gıda1,510,6716,15Verusa Holding18,781,1913,13Verusaturk Girisim3,160,32-4,53Vestel11,089,0699,64Vestel Beyaz Eşya16,502,8768,93Viking Kağıt1,06-0,93-3,64Yapı Kredi Koray GMYO1,391,46-19,19Yapı ve Kredi Bank.2,172,8435,62Yaprak Süt ve Besi Çift.2,590,39-7,17Yataş4,320,70-3,36Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,926,98-2,13Yeni Gimat GMYO8,08-0,6212,53Yeşil GMYO0,26-3,70-3,70Yeşil Yapı0,25-3,85-3,85Yeşil Yatırım Holding10,32-5,237,17Yibitaş İnşaat Malzeme2.420,00 10,05Yonga Mobilya9,09-5,2137,73Yünsa4,280,712,52Zorlu Enerji1,161,75-5,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)