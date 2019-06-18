Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 106.998,90 7,01 133,11 İş Bankası (B) 19.190,00 3,69 527,08 İş Bankası (C) 5,49 4,57 21,19 İş Bankası (Kur.) 148.000,00 0,00 204,51 İş Fin.Kir. 4,12 -6,36 -11,02 İş Girişim 2,75 0,36 34,80 İş GMYO 0,99 1,02 -8,33 İş Y. Men. Değ. 2,87 2,50 55,40 İş Yat. Ort. 1,01 4,12 36,84 İşbir Holding 240,00 2,13 73,91 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 2,86 -57,14 İttifak Holding 6,50 2,69 109,68 İz Hayvancılık Tarım 5,37 -0,37 -18,51 İzmir Demir Çelik 1,61 0,63 -3,01 İzmir Fırça 1,60 -0,62 -22,71 İzocam 21,06 0,29 -1,68 Jantsa Jant Sanayi 27,60 1,02 6,93 Kafein Yazılım 7,61 2,42 10,48 Kapital Yat. Holding 1,66 0,61 -42,16 Kaplamin 3,28 0,92 -8,89 Kardemir (A) 2,18 1,87 19,78 Kardemir (B) 2,18 2,35 19,13 Kardemir (D) 2,33 4,02 6,88 Karel Elektronik 5,85 3,17 40,29 Karsan Otomotiv 1,23 -0,81 -3,91 Karsu Tekstil 1,22 0,00 -2,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,38 -0,55 45,41 Kartonsan 319,00 1,21 0,01 Katmerciler Ekipman 4,01 5,25 -31,69 Kent Gıda 120,00 -0,41 0,84 Kerevitaş Gıda 1,61 0,63 -10,56 Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29 Kiler GMYO 1,74 1,75 -0,57 Klimasan Klima 9,99 -1,09 152,27 Koç Holding 17,48 4,92 26,22 Konfrut Gıda 29,66 0,14 24,20 Konya Çimento 175,00 1,21 -1,69 Kordsa Teknik Tekstil 12,21 0,91 29,06 Koza Altın 50,65 1,30 -1,27 Koza Madencilik 7,73 -1,53 7,06 Körfez GMYO 1,69 16,55 38,52 Kristal Kola 0,85 0,00 -19,05 Kron Telekomünikasyon 8,23 0,61 -5,40 Kuştur Kuşadası Turizm 27,50 5,77 100,59 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 4,42 4,42 Kütahya Porselen 4,73 1,07 3,96 Lider Faktoring 2,01 0,50 -10,67 Link Bilgisayar 11,03 -8,01 32,57 Logo Yazılım 38,30 4,25 41,12 Lokman Hekim Sağlık 3,65 1,11 -18,89 Lüks Kadife 4,04 1,25 -16,70 Makina Takım 1,28 0,00 -16,88 Mardin Çimento 2,66 0,00 -4,21 Marka Yatırım Holding 0,63 -1,56 1,61 Marmaris Altınyunus 18,41 2,79 4,84 Marshall 26,10 0,77 3,49 Martı GMYO 0,59 0,00 -9,23 Martı Otel 0,61 0,00 5,17 Mavi Giyim 35,90 3,58 11,42 Mazhar Zorlu Holding 4,63 2,89 21,52 Mega Polietilen 1,73 -4,42 -15,20 Menderes Tekstil 0,66 3,13 -8,33 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 8,36 4,76 39,57 Merko Gıda 0,64 -1,54 -36,63 Metal Gayrimenkul 0,78 0,00 -10,34 Metemtur Otelcilik 1,03 0,00 -1,90 Metro Holding 1,00 -1,96 31,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 0,00 2,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,24 0,81 5,08 Migros Ticaret 13,33 2,85 -10,54 Milpa 1,39 0,72 -2,75 Mistral GMYO 1,10 0,00 -28,10 MLP Sağlık 12,22 2,35 14,21 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 0,00 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,47 0,00 -20,97 Net Holding 1,66 1,84 -15,31 Netaş Telekom. 6,68 1,06 3,41 Niğbaş Niğde Beton 8,00 -2,79 100,00 Nuh Çimento 6,10 1,33 -11,98 Nurol GMYO 2,07 0,00 -1,43 Odaş Elektrik 1,41 2,17 0,14 Olmuksan-IP 3,21 0,31 -4,75 Orge Enerji Elektrik 3,36 0,90 7,69 Orma Orman Mahsulleri 1,15 4,55 -4,17 Osmanlı Menkul 1,25 -1,57 -27,33 Ostim Endüstriyel Yat 1,07 11,46 -0,93 Otokar 106,70 3,19 24,23 Oyak Yat. Ort. 1,11 1,83 -29,89 Oylum Sınai Yatırımlar 1,12 0,90 9,80 Özak GMYO 2,24 2,75 6,16 Özbal Çelik Boru 1,13 0,89 -18,12 Özderici GMYO 0,70 1,45 -70,21 Özerden Plastik 2,93 -1,35 20,20 Panora GMYO 4,10 0,24 11,51 Park Elek.Madencilik 2,31 -0,43 -4,15 Parsan 15,15 6,09 72,95 Pegasus 40,70 2,93 77,57 Peker GMYO 4,00 2,56 -51,36 Penguen Gıda 1,45 0,69 34,26 Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 6,08 -0,65 -0,45 Petkim 5,10 -0,20 1,19 Petrokent Turizm 78,85 -6,69 14,77 Pınar Et Ve Un 5,48 0,92 23,51 Pınar Su 1,26 -0,79 0,80 Pınar Süt 6,70 2,13 7,77 Plastikkart 2,92 2,10 8,15 Polisan Holding 2,93 2,09 -2,81 Politeknik Metal 56,50 -1,74 61,12 Prizma Press Matbaacılık 2,00 1,01 29,03 QNB Finans Fin. Kir. 3,99 0,76 -41,32 QNB Finansbank 6,66 4,06 -26,08 Ral Yatırım Holding 4,62 -1,07 151,09 Ray Sigorta 2,21 -0,45 58,99 Reysaş GMYO 0,73 2,82 5,80 Reysaş Lojistik 0,69 0,00 -6,76 Rhea Girişim 0,66 0,00 0,00 Rodrigo Tekstil 2,42 -0,82 27,37 Royal Halı 0,82 0,00 -17,17 RTA Laboratuvarları 1,29 0,00 -25,86 Sabancı Holding 8,21 2,75 13,51 Safkar Ege Soğutmacılık 1,52 0,66 -1,95 Salix Yatırım Holding 4,60 7,98 19,48 Sanel Mühendislik 3,54 1,14 62,39 Sanifoam Sünger 1,69 0,00 35,20 Sanko Pazarlama 2,10 0,48 -4,74 Saray Matbaacılık 1,02 2,00 2,00 Sarkuysan 3,32 -0,30 5,64 Sasa Polyester 6,52 1,72 13,47 Say Reklamcılık 0,83 1,22 -11,70 Sekuro Plastik 2,57 2,39 -13,18 Selçuk Ecza Deposu 4,81 3,66 76,94 Selçuk Gıda 1,80 -1,10 35,34 Senkron Güvenlik 5,46 0,18 446,00 Serve Film Prodüksiyon 2,89 2,85 48,21 Servet GMYO 4,64 0,22 -1,28 Seyitler Kimya 5,75 0,88 49,35 Silverline Endüstri 1,08 0,00 -19,40 Sinpaş GMYO 0,56 12,00 51,35 Smartiks Yazılım 2,55 -1,92 Soda Sanayii 6,98 0,29 3,17 Sodaş Sodyum Sanayii 7,19 0,00 29,58 Söktaş 1,38 0,73 8,66 Sönmez Filament 3,40 1,19 8,97 Sönmez Pamuklu 3,31 -0,30 6,09 Sumaş Suni Tahta 6,70 0,15 -4,29 Şeker Fin. Kir. 3,47 0,58 23,05 Şekerbank 0,93 1,09 -15,45 Şişe Cam 5,16 0,98 -5,88 Şok Marketler 9,43 4,20 -12,28 T. Halk Bankası 5,29 0,57 -24,64 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 12,17 1,67 -28,41 T.S.K.B. 0,70 0,00 -13,58 T.Tuborg 7,54 0,00 -4,97 Taç Tarım Ürünleri 4,21 0,24 -16,80 Tat Gıda 4,45 -1,98 16,49 TAV Havalimanları 27,00 2,27 22,78 Taze Kuru Gıda 5,52 -0,36 -18,82 Tek-Art Turizm 0,74 0,00 -12,94 Tekfen Holding 27,20 0,89 38,56 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,01 1,52 -32,32 Temapol Polimer Plastik 2,93 0,69 -4,25 TGS Dış Ticaret 3,74 -2,09 59,15 Tofaş Oto. Fab. 18,37 3,61 18,43 Torunlar GMYO 1,92 -1,03 27,15 Trabzon Liman 9,31 0,65 10,97 Trabzonspor Sportif 0,91 1,11 -33,87 Trakya Cam 2,82 1,81 -2,38 Trend GMYO 1,22 0,83 -3,94 TSKB GMYO 0,72 1,41 -12,20 Tuğçelik 1,98 0,51 -7,04 Tukaş 5,42 -2,69 226,51 Turcas Petrol 1,33 2,31 -5,67 Turkcell 12,65 2,10 3,94 Tümosan Motor ve Traktör 3,82 1,60 -15,11 Tüpraş 120,40 1,09 15,40 Türk Hava Yolları 13,22 1,54 -17,94 Türk Prysmian Kablo 1,73 0,58 0,31 Türk Telekom 4,91 3,37 25,90 Türk Traktör 29,66 3,34 -15,01 Türker Proje Gayrimenkul 23,92 0,34 -25,58 Ufuk Yatırım 1,10 -1,79 -3,51 Ulaşlar Turizm Yat. 1,36 3,82 19,30 Ulusoy Elektrik 20,72 0,00 29,82 Ulusoy Un Sanayi 2,27 0,44 9,13 Umpaş Holding 0,38 0,00 -30,91 Uşak Seramik 1,06 0,00 -4,50 Utopya Turizm 3,28 0,31 -20,00 Uzertaş Boya 0,85 1,19 41,67 Ülker Bisküvi 20,12 3,60 37,15 Ünye Çimento 2,50 -0,40 -27,95 Vakıf Fin. Kir. 1,46 0,00 -17,98 Vakıf GMYO 1,64 0,00 -17,59 Vakıf Yat. Ort. 1,27 -0,78 -16,45 Vakıflar Bankası 3,78 1,61 -3,08 Vakko Tekstil 2,84 1,07 8,88 Vanet Gıda 1,51 0,00 16,15 Verusa Holding 19,10 1,70 15,06 Verusaturk Girisim 3,20 1,27 -3,32 Vestel 12,42 12,09 123,78 Vestel Beyaz Eşya 17,40 5,45 78,14 Viking Kağıt 1,07 0,94 -2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,40 0,72 -18,60 Yapı ve Kredi Bank. 2,23 2,76 39,37 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,56 -1,16 -8,24 Yataş 4,48 3,70 0,22 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,90 -2,17 -4,26 Yeni Gimat GMYO 8,12 0,50 13,08 Yeşil GMYO 0,27 3,85 0,00 Yeşil Yapı 0,26 4,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 10,00 -3,10 3,84 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.418,50 -0,06 9,98 Yonga Mobilya 8,50 -6,49 28,79 Yünsa 4,27 -0,23 2,28 Zorlu Enerji 1,19 2,59 -3,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

