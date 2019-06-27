Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 128.111,00 179,11 İş Bankası (B) 22.000,00 10,00 618,91 İş Bankası (C) 5,94 0,68 31,13 İş Bankası (Kur.) 128.111,90 -18,40 163,59 İş Fin.Kir. 3,00 -3,85 -35,21 İş Girişim 2,73 0,37 33,82 İş GMYO 1,01 0,00 -6,48 İş Y. Men. Değ. 2,91 0,34 57,57 İş Yat. Ort. 1,04 0,00 40,90 İşbir Holding 287,10 12,59 108,04 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 -58,33 İttifak Holding 6,30 -19,23 103,23 İz Hayvancılık Tarım 5,37 -0,92 -18,51 İzmir Demir Çelik 1,61 0,63 -3,01 İzmir Fırça 1,71 -2,84 -17,39 İzocam 23,24 0,35 8,50 Jantsa Jant Sanayi 29,70 0,68 15,06 Kafein Yazılım 7,18 -0,69 4,24 Kapital Yat. Holding 1,84 -8,46 -35,89 Kaplamin 3,34 0,00 -7,22 Kardemir (A) 2,15 1,90 25,61 Kardemir (B) 2,15 0,94 24,92 Kardemir (D) 2,26 2,26 9,93 Karel Elektronik 6,23 3,32 49,40 Karsan Otomotiv 1,22 -1,61 -4,69 Karsu Tekstil 1,35 4,65 8,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,29 -0,19 42,97 Kartonsan 316,60 0,29 -0,75 Katmerciler Ekipman 1,91 -2,05 -36,52 Kent Gıda 123,10 2,33 3,45 Kerevitaş Gıda 1,72 0,58 -4,44 Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29 Kiler GMYO 1,74 0,00 -0,57 Klimasan Klima 9,15 0,22 131,06 Koç Holding 17,37 -0,63 25,43 Konfrut Gıda 31,76 -1,49 33,00 Konya Çimento 179,50 1,41 0,84 Kordsa Teknik Tekstil 12,14 0,08 28,32 Koza Altın 53,30 1,04 3,90 Koza Madencilik 7,26 -0,95 0,55 Körfez GMYO 1,65 0,61 35,25 Kristal Kola 0,85 -1,16 -19,05 Kron Telekomünikasyon 8,53 3,52 -1,95 Kuştur Kuşadası Turizm 27,50 100,59 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,19 2,59 5,31 Kütahya Porselen 4,73 0,00 3,96 Lider Faktoring 2,01 0,00 -10,67 Link Bilgisayar 9,60 -3,03 15,38 Logo Yazılım 42,60 1,53 56,96 Lokman Hekim Sağlık 3,70 0,00 -17,78 Lüks Kadife 4,18 -5,22 -13,81 Makina Takım 1,31 3,15 -14,94 Mardin Çimento 2,62 -1,13 -5,65 Marka Yatırım Holding 0,64 1,59 3,23 Marmaris Altınyunus 18,24 1,39 3,87 Marshall 25,72 -0,39 1,98 Martı GMYO 0,59 0,00 -9,23 Martı Otel 0,61 0,00 5,17 Mavi Giyim 39,44 2,28 22,41 Mazhar Zorlu Holding 5,10 -12,22 33,86 Mega Polietilen 1,58 -0,63 -22,55 Menderes Tekstil 0,67 0,00 -6,94 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 14,00 14,38 133,72 Merko Gıda 0,67 4,69 -33,66 Metal Gayrimenkul 0,72 -1,37 -17,24 Metemtur Otelcilik 1,15 -2,54 9,52 Metro Holding 1,01 1,00 32,89 Metro Petrol ve Tesisleri 1,14 0,00 3,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 0,00 4,24 Migros Ticaret 13,56 0,52 -8,99 Milpa 1,43 -2,72 0,05 Mistral GMYO 1,09 -0,91 -28,76 MLP Sağlık 11,90 1,19 11,21 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,09 3,81 -0,91 Mondi Tire Kutsan 1,50 0,67 -19,35 Net Holding 1,69 0,60 -13,78 Netaş Telekom. 6,85 0,44 6,04 Niğbaş Niğde Beton 8,68 -0,80 117,00 Nuh Çimento 6,29 0,64 -9,24 Nurol GMYO 2,44 1,24 16,19 Odaş Elektrik 1,41 2,17 0,14 Olmuksan-IP 3,22 0,63 -4,45 Orge Enerji Elektrik 3,50 1,45 12,18 Orma Orman Mahsulleri 1,17 -4,88 -2,50 Osmanlı Menkul 1,24 3,33 -27,91 Ostim Endüstriyel Yat 1,00 1,01 -7,41 Otokar 114,00 1,69 32,73 Oyak Yat. Ort. 1,13 0,89 -28,63 Oylum Sınai Yatırımlar 1,22 3,39 19,61 Özak GMYO 2,19 0,46 3,79 Özbal Çelik Boru 1,29 -1,53 -6,52 Özderici GMYO 0,69 0,00 -70,64 Özerden Plastik 2,98 0,68 22,25 Panora GMYO 4,15 -0,48 12,87 Park Elek.Madencilik 2,48 1,64 2,90 Parsan 14,68 0,07 67,58 Pegasus 42,42 6,16 85,08 Peker GMYO 4,29 3,37 -47,84 Penguen Gıda 1,49 2,05 37,96 Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 6,10 0,16 -0,12 Petkim 4,08 2,51 3,62 Petrokent Turizm 75,35 -2,08 9,68 Pınar Et Ve Un 5,70 -0,87 28,47 Pınar Su 1,24 -0,80 -0,80 Pınar Süt 6,83 -0,15 9,86 Plastikkart 2,93 0,69 8,52 Polisan Holding 2,22 -1,33 -26,36 Politeknik Metal 58,10 -1,36 65,68 Prizma Press Matbaacılık 2,03 2,01 30,97 QNB Finans Fin. Kir. 4,26 6,77 -37,35 QNB Finansbank 6,97 4,03 -22,64 Ral Yatırım Holding 4,54 0,89 146,74 Ray Sigorta 2,35 0,43 69,06 Reysaş GMYO 0,78 4,00 13,04 Reysaş Lojistik 0,71 1,43 -4,05 Rhea Girişim 0,87 4,82 31,82 Rodrigo Tekstil 2,64 5,18 38,95 Royal Halı 0,85 -1,16 -14,14 RTA Laboratuvarları 1,29 -1,53 -25,86 Sabancı Holding 8,47 1,32 17,11 Safkar Ege Soğutmacılık 1,62 -0,61 4,50 Salix Yatırım Holding 4,60 2,00 19,48 Sanel Mühendislik 3,55 -1,11 62,84 Sanifoam Sünger 1,72 -0,58 37,60 Sanko Pazarlama 2,16 -1,82 -2,02 Saray Matbaacılık 1,08 -1,82 8,00 Sarkuysan 3,27 0,00 4,05 Sasa Polyester 6,55 1,08 13,99 Say Reklamcılık 0,87 0,00 -7,45 Sekuro Plastik 2,58 3,61 -12,84 Selçuk Ecza Deposu 4,98 3,32 83,19 Selçuk Gıda 1,74 0,00 30,83 Senkron Güvenlik 6,28 -3,09 528,00 Serve Film Prodüksiyon 2,67 -3,61 36,92 Servet GMYO 4,49 -0,88 -4,47 Seyitler Kimya 5,42 4,63 40,78 Silverline Endüstri 1,11 0,91 -17,16 Sinpaş GMYO 0,63 0,00 70,27 Smartiks Yazılım 2,63 -1,13 Soda Sanayii 6,43 0,78 -4,96 Sodaş Sodyum Sanayii 6,90 1,47 24,36 Söktaş 1,42 1,43 11,81 Sönmez Filament 3,81 1,87 22,12 Sönmez Pamuklu 3,55 1,43 13,78 Sumaş Suni Tahta 6,90 0,44 -1,43 Şeker Fin. Kir. 3,68 -0,54 30,50 Şekerbank 0,97 2,11 -11,82 Şişe Cam 5,25 2,94 -4,24 Şok Marketler 9,56 2,47 -11,07 T. Halk Bankası 5,65 -0,53 -19,52 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,72 0,60 -31,06 T.S.K.B. 0,75 1,35 -7,41 T.Tuborg 7,72 0,26 -2,70 Taç Tarım Ürünleri 4,24 -0,70 -16,21 Tat Gıda 4,25 -1,16 11,26 TAV Havalimanları 26,96 3,69 22,60 Taze Kuru Gıda 5,65 3,10 -16,91 Tek-Art Turizm 0,72 0,00 -15,29 Tekfen Holding 26,06 -1,96 32,75 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,53 -3,44 -14,81 Temapol Polimer Plastik 2,92 3,18 -4,58 TGS Dış Ticaret 3,81 -1,30 62,13 Tofaş Oto. Fab. 19,70 0,51 27,00 Torunlar GMYO 1,93 0,00 27,81 Trabzon Liman 7,86 3,20 14,27 Trabzonspor Sportif 1,03 1,98 -25,15 Trakya Cam 2,99 1,01 3,50 Trend GMYO 1,20 -1,64 -5,51 TSKB GMYO 0,72 0,00 -12,20 Tuğçelik 2,03 0,00 -4,69 Tukaş 5,11 -0,78 207,83 Turcas Petrol 1,34 0,75 -4,96 Turkcell 12,69 0,87 4,27 Tümosan Motor ve Traktör 3,88 0,00 -13,78 Tüpraş 113,80 0,35 9,07 Türk Hava Yolları 12,66 1,52 -21,42 Türk Prysmian Kablo 1,76 -1,12 2,05 Türk Telekom 5,04 0,20 29,23 Türk Traktör 31,00 1,64 -11,17 Türker Proje Gayrimenkul 24,64 0,49 -23,34 Ufuk Yatırım 1,12 0,00 -1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,35 0,00 18,42 Ulusoy Elektrik 20,80 0,29 30,33 Ulusoy Un Sanayi 2,25 0,90 8,17 Umpaş Holding 0,37 -2,63 -32,73 Uşak Seramik 1,02 0,99 -8,11 Utopya Turizm 3,15 -0,94 -23,17 Uzertaş Boya 0,99 -1,00 65,00 Ülker Bisküvi 19,68 1,44 34,15 Ünye Çimento 2,49 0,40 -28,24 Vakıf Fin. Kir. 1,45 0,00 -18,54 Vakıf GMYO 1,69 1,81 -15,08 Vakıf Yat. Ort. 1,25 0,00 -17,76 Vakıflar Bankası 4,10 0,24 5,13 Vakko Tekstil 2,85 0,71 9,26 Vanet Gıda 1,62 3,18 24,62 Verusa Holding 18,06 0,28 8,80 Verusaturk Girisim 3,18 0,00 -3,93 Vestel 12,67 8,29 128,29 Vestel Beyaz Eşya 18,27 2,58 87,05 Viking Kağıt 1,13 -3,42 2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,42 0,71 -17,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,41 0,42 50,63 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,51 0,40 -10,04 Yataş 4,72 0,85 5,59 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,83 0,00 -11,70 Yeni Gimat GMYO 8,10 0,25 12,81 Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 11,28 15,46 17,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.484,90 2,47 13,00 Yonga Mobilya 8,40 -3,00 27,27 Yünsa 4,49 5,40 7,55 Zorlu Enerji 1,16 0,00 -5,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

