Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 176.489,80 284,51 İş Bankası (B) 21.310,00 -2,69 596,36 İş Bankası (C) 6,30 0,16 39,07 İş Bankası (Kur.) 188.000,00 286,82 İş Fin.Kir. 2,96 -4,52 -36,07 İş Girişim 2,68 -0,37 31,37 İş GMYO 1,02 3,03 -5,56 İş Y. Men. Değ. 2,87 -0,35 55,40 İş Yat. Ort. 1,03 -1,90 39,55 İşbir Holding 270,00 -6,80 95,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 2,78 -55,95 İttifak Holding 6,06 0,17 95,48 İz Hayvancılık Tarım 5,23 -1,32 -20,64 İzmir Demir Çelik 1,65 1,23 -0,60 İzmir Fırça 1,65 -1,20 -20,29 İzocam 23,06 -2,12 7,66 Jantsa Jant Sanayi 30,26 0,07 17,23 Kafein Yazılım 7,22 -0,69 4,82 Kapital Yat. Holding 1,98 0,00 -31,01 Kaplamin 3,38 -1,17 -6,11 Kardemir (A) 2,15 -0,46 25,61 Kardemir (B) 2,15 -0,46 24,92 Kardemir (D) 2,24 -1,32 8,96 Karel Elektronik 6,37 -2,90 52,76 Karsan Otomotiv 1,26 -0,79 -1,56 Karsu Tekstil 1,29 1,57 3,20 Karsusan Su Ürünleri San. 5,39 0,75 45,68 Kartonsan 314,30 -0,22 -1,47 Katmerciler Ekipman 2,15 -2,71 -28,54 Kent Gıda 123,10 -0,32 3,45 Kerevitaş Gıda 1,87 5,06 3,89 Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43 Kiler GMYO 1,89 2,16 8,00 Klimasan Klima 9,36 0,65 141,24 Koç Holding 17,79 -1,55 28,46 Konfrut Gıda 32,24 1,45 35,01 Konya Çimento 182,10 0,50 2,30 Kordsa Teknik Tekstil 11,96 -0,66 26,41 Koza Altın 51,25 -1,25 -0,10 Koza Madencilik 6,52 -2,69 -9,70 Körfez GMYO 1,66 0,61 36,07 Kristal Kola 0,87 0,00 -17,14 Kron Telekomünikasyon 8,55 1,06 -1,72 Kuştur Kuşadası Turizm 23,60 -1,67 72,14 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,20 0,00 6,19 Kütahya Porselen 5,00 2,04 9,89 Lider Faktoring 2,03 -0,49 -9,78 Link Bilgisayar 9,90 3,88 18,99 Logo Yazılım 41,02 -2,33 51,14 Lokman Hekim Sağlık 3,88 -0,51 -13,78 Lüks Kadife 4,62 4,52 -4,74 Makina Takım 1,27 -3,05 -17,53 Mardin Çimento 2,76 1,10 -0,61 Marka Yatırım Holding 0,65 3,17 4,84 Marmaris Altınyunus 18,60 0,00 5,92 Marshall 25,94 0,15 2,85 Martı GMYO 0,63 1,61 -3,08 Martı Otel 0,65 0,00 12,07 Mavi Giyim 41,12 0,15 27,62 Mazhar Zorlu Holding 4,98 -1,58 30,71 Mega Polietilen 1,70 -1,16 -16,67 Menderes Tekstil 0,68 1,49 -5,56 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 12,14 3,85 102,67 Merko Gıda 0,68 3,03 -32,67 Metal Gayrimenkul 0,71 0,00 -18,39 Metemtur Otelcilik 1,29 -0,77 22,86 Metro Holding 1,00 -1,96 31,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 -0,86 4,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,24 -0,80 5,08 Migros Ticaret 14,53 3,12 -2,48 Milpa 1,41 -0,70 -1,35 Mistral GMYO 1,11 0,00 -27,45 MLP Sağlık 11,39 -2,48 6,45 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,10 -1,79 0,00 Mondi Tire Kutsan 1,55 0,00 -16,67 Net Holding 1,72 -0,58 -12,24 Netaş Telekom. 7,17 0,00 10,99 Niğbaş Niğde Beton 9,32 0,76 133,00 Nuh Çimento 6,40 -0,16 -7,65 Nurol GMYO 2,36 0,43 12,38 Odaş Elektrik 1,49 1,36 5,82 Olmuksan-IP 3,45 1,77 2,37 Orge Enerji Elektrik 3,35 -1,47 7,37 Orma Orman Mahsulleri 1,21 0,00 0,83 Osmanlı Menkul 1,24 -0,80 -27,91 Ostim Endüstriyel Yat 1,03 -0,96 -4,63 Otokar 114,70 -0,17 33,55 Oyak Yat. Ort. 1,14 0,00 -28,00 Oylum Sınai Yatırımlar 1,80 19,21 76,47 Özak GMYO 2,39 0,84 13,27 Özbal Çelik Boru 1,16 -0,85 -15,94 Özderici GMYO 0,71 -2,74 -69,79 Özerden Plastik 2,98 0,68 22,25 Panora GMYO 4,17 0,48 13,41 Park Elek.Madencilik 2,59 0,78 7,47 Parsan 14,80 -1,99 68,95 Pegasus 47,16 1,64 105,76 Peker GMYO 4,06 1,00 -50,63 Penguen Gıda 1,46 -0,68 35,19 Pera GMYO 0,50 -1,96 -35,06 Pergamon Dış Ticaret 6,22 -0,96 1,84 Petkim 4,06 0,00 3,11 Petrokent Turizm 75,70 0,13 10,19 Pınar Et Ve Un 5,99 1,18 35,01 Pınar Su 1,29 -0,77 3,20 Pınar Süt 6,88 0,15 10,67 Plastikkart 2,98 -0,67 10,37 Polisan Holding 2,22 -0,45 -26,36 Politeknik Metal 56,10 -0,53 59,98 Prizma Press Matbaacılık 2,09 0,00 34,84 QNB Finans Fin. Kir. 4,18 0,97 -38,53 QNB Finansbank 6,83 -0,73 -24,20 Ral Yatırım Holding 4,81 0,63 161,41 Ray Sigorta 2,18 0,00 56,83 Reysaş GMYO 0,81 0,00 17,39 Reysaş Lojistik 0,73 0,00 -1,35 Rhea Girişim 0,86 -3,37 30,30 Rodrigo Tekstil 3,74 13,33 96,84 Royal Halı 0,81 0,00 -18,18 RTA Laboratuvarları 1,29 -0,77 -25,86 Sabancı Holding 8,98 -0,11 24,16 Safkar Ege Soğutmacılık 1,77 0,00 14,18 Salix Yatırım Holding 3,85 -6,10 0,00 Sanel Mühendislik 3,65 2,53 67,43 Sanifoam Sünger 1,71 0,00 36,80 Sanko Pazarlama 2,22 0,45 0,70 Saray Matbaacılık 1,18 4,42 18,00 Sarkuysan 3,31 -0,30 5,32 Sasa Polyester 6,86 0,29 19,39 Say Reklamcılık 0,82 2,50 -12,77 Sekuro Plastik 2,63 1,54 -11,15 Selçuk Ecza Deposu 4,56 0,22 67,74 Selçuk Gıda 1,70 0,59 27,82 Senkron Güvenlik 5,11 -3,22 411,00 Serve Film Prodüksiyon 2,47 4,66 26,67 Servet GMYO 4,62 0,00 -1,70 Seyitler Kimya 5,95 0,00 54,55 Silverline Endüstri 1,13 0,00 -15,67 Sinpaş GMYO 0,66 1,54 78,38 Smartiks Yazılım 2,65 -0,75 Soda Sanayii 6,47 0,31 -4,37 Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 0,00 26,16 Söktaş 1,40 -1,41 10,24 Sönmez Filament 4,05 0,00 29,81 Sönmez Pamuklu 3,45 -1,15 10,58 Sumaş Suni Tahta 6,85 0,00 -2,14 Şeker Fin. Kir. 3,70 0,27 31,21 Şekerbank 0,99 0,00 -10,00 Şişe Cam 5,17 0,98 -5,70 Şok Marketler 9,67 -0,72 -10,05 T. Halk Bankası 5,88 1,03 -16,24 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,80 1,20 -30,59 T.S.K.B. 0,79 1,28 -2,47 T.Tuborg 7,69 -0,39 -3,08 Taç Tarım Ürünleri 4,16 -1,65 -17,79 Tat Gıda 4,50 1,81 17,80 TAV Havalimanları 25,60 -1,31 16,41 Taze Kuru Gıda 5,36 0,75 -21,18 Tek-Art Turizm 0,75 -1,32 -11,76 Tekfen Holding 25,46 -0,55 29,70 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,35 -1,67 -20,88 Temapol Polimer Plastik 2,88 0,35 -5,88 TGS Dış Ticaret 3,82 0,26 62,55 Tofaş Oto. Fab. 19,55 -1,81 26,04 Torunlar GMYO 1,99 1,53 31,79 Trabzon Liman 7,38 -2,25 7,29 Trabzonspor Sportif 1,04 -3,70 -24,42 Trakya Cam 2,94 -0,68 1,77 Trend GMYO 1,13 4,63 -11,02 TSKB GMYO 0,73 0,00 -10,98 Tuğçelik 2,07 -0,48 -2,82 Tukaş 4,38 -7,79 163,86 Turcas Petrol 1,45 2,11 2,84 Turkcell 13,21 -0,15 8,55 Tümosan Motor ve Traktör 4,09 -1,68 -9,11 Tüpraş 115,50 0,09 10,70 Türk Hava Yolları 13,41 1,67 -16,76 Türk Prysmian Kablo 1,81 -0,55 4,95 Türk Telekom 5,36 2,68 37,44 Türk Traktör 33,00 1,98 -5,44 Türker Proje Gayrimenkul 24,82 -0,16 -22,78 Ufuk Yatırım 1,15 0,88 0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 2,24 20,18 Ulusoy Elektrik 20,70 -0,19 29,70 Ulusoy Un Sanayi 2,28 -1,72 9,62 Umpaş Holding 0,37 0,00 -32,73 Uşak Seramik 1,05 0,96 -5,41 Utopya Turizm 3,10 -1,90 -24,39 Uzertaş Boya 1,07 7,00 78,33 Ülker Bisküvi 18,80 -1,98 28,15 Ünye Çimento 2,90 7,01 -16,43 Vakıf Fin. Kir. 1,45 -0,68 -18,54 Vakıf GMYO 1,75 0,57 -12,06 Vakıf Yat. Ort. 1,35 0,75 -11,18 Vakıflar Bankası 4,79 3,46 22,82 Vakko Tekstil 2,88 -1,03 10,41 Vanet Gıda 1,79 0,56 37,69 Verusa Holding 17,23 -4,28 3,80 Verusaturk Girisim 3,25 0,31 -1,81 Vestel 11,08 -5,38 99,64 Vestel Beyaz Eşya 17,65 -0,84 80,70 Viking Kağıt 1,03 0,98 -6,36 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 0,00 -15,12 Yapı ve Kredi Bank. 2,57 1,18 60,62 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 0,00 -10,39 Yataş 4,60 1,10 2,91 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,92 4,55 -2,13 Yeni Gimat GMYO 8,13 -0,25 13,22 Yeşil GMYO 0,27 3,85 0,00 Yeşil Yapı 0,26 -3,70 0,00 Yeşil Yatırım Holding 10,12 -3,07 5,09 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.599,00 -4,20 18,19 Yonga Mobilya 8,15 -0,12 23,48 Yünsa 4,30 -2,27 3,00 Zorlu Enerji 1,23 0,00 0,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

