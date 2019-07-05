Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 176.489,80 284,51 İş Bankası (B) 20.750,00 -2,63 578,06 İş Bankası (C) 6,60 4,76 45,70 İş Bankası (Kur.) 169.168,90 -10,02 248,07 İş Fin.Kir. 2,92 -1,35 -36,93 İş Girişim 2,74 2,24 34,31 İş GMYO 1,01 -0,98 -6,48 İş Y. Men. Değ. 2,89 0,70 56,48 İş Yat. Ort. 1,05 1,94 42,26 İşbir Holding 289,90 7,37 110,07 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,00 -55,95 İttifak Holding 6,06 0,00 95,48 İz Hayvancılık Tarım 5,26 0,57 -20,18 İzmir Demir Çelik 1,64 -0,61 -1,20 İzmir Fırça 1,64 -0,61 -20,77 İzocam 23,04 -0,09 7,56 Jantsa Jant Sanayi 30,20 -0,20 17,00 Kafein Yazılım 7,16 -0,83 3,95 Kapital Yat. Holding 1,95 -1,52 -32,06 Kaplamin 3,40 0,59 -5,56 Kardemir (A) 2,14 -0,47 25,03 Kardemir (B) 2,12 -1,40 23,18 Kardemir (D) 2,21 -1,34 7,50 Karel Elektronik 6,29 -1,26 50,84 Karsan Otomotiv 1,25 -0,79 -2,34 Karsu Tekstil 1,27 -1,55 1,60 Karsusan Su Ürünleri San. 5,24 -2,78 41,62 Kartonsan 311,10 -1,02 -2,47 Katmerciler Ekipman 2,10 -2,33 -30,20 Kent Gıda 122,70 -0,32 3,11 Kerevitaş Gıda 1,87 0,00 3,89 Kervansaray Yat. Holding 0,23 -4,17 -34,29 Kiler GMYO 1,94 2,65 10,86 Klimasan Klima 9,20 -1,71 137,12 Koç Holding 17,76 -0,17 28,24 Konfrut Gıda 31,90 -1,05 33,58 Konya Çimento 181,00 -0,60 1,69 Kordsa Teknik Tekstil 11,89 -0,59 25,67 Koza Altın 49,34 -3,73 -3,82 Koza Madencilik 6,27 -3,83 -13,16 Körfez GMYO 1,62 -2,41 32,79 Kristal Kola 0,86 -1,15 -18,10 Kron Telekomünikasyon 8,44 -1,29 -2,99 Kuştur Kuşadası Turizm 22,50 -4,66 64,12 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 -1,67 4,42 Kütahya Porselen 4,97 -0,60 9,23 Lider Faktoring 2,05 0,99 -8,89 Link Bilgisayar 10,25 3,54 23,20 Logo Yazılım 41,02 0,00 51,14 Lokman Hekim Sağlık 3,83 -1,29 -14,89 Lüks Kadife 4,69 1,52 -3,30 Makina Takım 1,27 0,00 -17,53 Mardin Çimento 2,75 -0,36 -0,97 Marka Yatırım Holding 0,64 -1,54 3,23 Marmaris Altınyunus 18,60 0,00 5,92 Marshall 25,92 -0,08 2,78 Martı GMYO 0,63 0,00 -3,08 Martı Otel 0,64 -1,54 10,34 Mavi Giyim 41,50 0,92 28,80 Mazhar Zorlu Holding 4,96 -0,40 30,18 Mega Polietilen 1,72 1,18 -15,69 Menderes Tekstil 0,67 -1,47 -6,94 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 12,40 2,14 107,01 Merko Gıda 0,70 2,94 -30,69 Metal Gayrimenkul 0,71 0,00 -18,39 Metemtur Otelcilik 1,27 -1,55 20,95 Metro Holding 0,99 -1,00 30,26 Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 0,00 4,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 -1,61 3,39 Migros Ticaret 14,42 -0,76 -3,22 Milpa 1,42 0,71 -0,65 Mistral GMYO 1,12 0,90 -26,80 MLP Sağlık 11,30 -0,79 5,61 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,07 -2,73 -2,73 Mondi Tire Kutsan 1,54 -0,65 -17,20 Net Holding 1,72 0,00 -12,24 Netaş Telekom. 7,07 -1,39 9,44 Niğbaş Niğde Beton 9,36 0,43 134,00 Nuh Çimento 6,29 -1,72 -9,24 Nurol GMYO 2,32 -1,69 10,48 Odaş Elektrik 1,48 -0,67 5,11 Olmuksan-IP 3,40 -1,45 0,89 Orge Enerji Elektrik 3,34 -0,30 7,05 Orma Orman Mahsulleri 1,20 -0,83 0,00 Osmanlı Menkul 1,24 0,00 -27,91 Ostim Endüstriyel Yat 1,02 -0,97 -5,56 Otokar 112,30 -2,09 30,75 Oyak Yat. Ort. 1,12 -1,75 -29,26 Oylum Sınai Yatırımlar 1,77 -1,67 73,53 Özak GMYO 2,37 -0,84 12,32 Özbal Çelik Boru 1,15 -0,86 -16,67 Özderici GMYO 0,72 1,41 -69,36 Özerden Plastik 2,98 0,00 22,25 Panora GMYO 4,24 1,68 15,32 Park Elek.Madencilik 2,60 0,39 7,88 Parsan 14,82 0,14 69,18 Pegasus 46,52 -1,36 102,97 Peker GMYO 4,04 -0,49 -50,88 Penguen Gıda 1,48 1,37 37,04 Pera GMYO 0,50 0,00 -35,06 Pergamon Dış Ticaret 6,21 -0,16 1,68 Petkim 4,01 -1,23 1,84 Petrokent Turizm 74,80 -1,19 8,88 Pınar Et Ve Un 5,98 -0,17 34,78 Pınar Su 1,28 -0,78 2,40 Pınar Süt 6,92 0,58 11,31 Plastikkart 3,00 0,67 11,11 Polisan Holding 2,21 -0,45 -26,70 Politeknik Metal 55,55 -0,98 58,41 Prizma Press Matbaacılık 2,07 -0,96 33,55 QNB Finans Fin. Kir. 4,43 5,98 -34,85 QNB Finansbank 6,95 1,76 -22,86 Ral Yatırım Holding 4,88 1,46 165,22 Ray Sigorta 2,21 1,38 58,99 Reysaş GMYO 0,80 -1,23 15,94 Reysaş Lojistik 0,73 0,00 -1,35 Rhea Girişim 0,83 -3,49 25,76 Rodrigo Tekstil 3,76 0,53 97,89 Royal Halı 0,86 6,17 -13,13 RTA Laboratuvarları 1,33 3,10 -23,56 Sabancı Holding 9,11 1,45 25,96 Safkar Ege Soğutmacılık 1,78 0,56 14,82 Salix Yatırım Holding 3,60 -6,49 -6,49 Sanel Mühendislik 3,65 0,00 67,43 Sanifoam Sünger 1,71 0,00 36,80 Sanko Pazarlama 2,24 0,90 1,61 Saray Matbaacılık 1,15 -2,54 15,00 Sarkuysan 3,28 -0,91 4,37 Sasa Polyester 6,79 -1,02 18,17 Say Reklamcılık 0,81 -1,22 -13,83 Sekuro Plastik 2,64 0,38 -10,81 Selçuk Ecza Deposu 4,46 -2,19 64,06 Selçuk Gıda 1,72 1,18 29,32 Senkron Güvenlik 4,57 -10,57 357,00 Serve Film Prodüksiyon 2,59 4,86 32,82 Servet GMYO 4,64 0,43 -1,28 Seyitler Kimya 5,95 0,00 54,55 Silverline Endüstri 1,12 -0,88 -16,42 Sinpaş GMYO 0,68 3,03 83,78 Smartiks Yazılım 2,63 -0,75 Soda Sanayii 6,40 -1,08 -5,40 Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 0,00 26,16 Söktaş 1,44 2,86 13,39 Sönmez Filament 4,23 4,44 35,58 Sönmez Pamuklu 3,45 0,00 10,58 Sumaş Suni Tahta 6,80 -0,73 -2,86 Şeker Fin. Kir. 3,73 0,81 32,27 Şekerbank 0,99 0,00 -10,00 Şişe Cam 5,06 -2,13 -7,70 Şok Marketler 9,74 0,72 -9,40 T. Halk Bankası 6,07 3,23 -13,53 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,77 -0,25 -30,76 T.S.K.B. 0,82 3,80 1,23 T.Tuborg 7,76 0,91 -2,19 Taç Tarım Ürünleri 4,20 0,96 -17,00 Tat Gıda 4,44 -1,33 16,23 TAV Havalimanları 24,88 -2,81 13,14 Taze Kuru Gıda 5,53 3,17 -18,68 Tek-Art Turizm 0,75 0,00 -11,76 Tekfen Holding 25,08 -1,49 27,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,34 -0,43 -21,21 Temapol Polimer Plastik 2,87 -0,35 -6,21 TGS Dış Ticaret 3,85 0,79 63,83 Tofaş Oto. Fab. 19,12 -2,20 23,26 Torunlar GMYO 1,97 -1,01 30,46 Trabzon Liman 7,29 -1,22 5,98 Trabzonspor Sportif 1,09 4,81 -20,79 Trakya Cam 2,92 -0,68 1,08 Trend GMYO 1,10 -2,65 -13,39 TSKB GMYO 0,73 0,00 -10,98 Tuğçelik 2,06 -0,48 -3,29 Tukaş 4,27 -2,51 157,23 Turcas Petrol 1,41 -2,76 0,00 Turkcell 12,83 -2,88 5,42 Tümosan Motor ve Traktör 4,06 -0,73 -9,78 Tüpraş 114,60 -0,78 9,84 Türk Hava Yolları 13,34 -0,52 -17,19 Türk Prysmian Kablo 1,95 7,73 13,07 Türk Telekom 5,28 -1,49 35,38 Türk Traktör 33,00 0,00 -5,44 Türker Proje Gayrimenkul 24,92 0,40 -22,46 Ufuk Yatırım 1,16 0,87 1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 0,00 20,18 Ulusoy Elektrik 20,72 0,10 29,82 Ulusoy Un Sanayi 2,29 0,44 10,10 Umpaş Holding 0,39 5,41 -29,09 Uşak Seramik 1,04 -0,95 -6,31 Utopya Turizm 3,04 -1,94 -25,85 Uzertaş Boya 1,02 -4,67 70,00 Ülker Bisküvi 18,98 0,96 29,38 Ünye Çimento 2,81 -3,10 -19,02 Vakıf Fin. Kir. 1,46 0,69 -17,98 Vakıf GMYO 1,75 0,00 -12,06 Vakıf Yat. Ort. 1,34 -0,74 -11,84 Vakıflar Bankası 4,88 1,88 25,13 Vakko Tekstil 2,88 0,00 10,41 Vanet Gıda 1,80 0,56 38,46 Verusa Holding 16,52 -4,12 -0,48 Verusaturk Girisim 3,19 -1,85 -3,63 Vestel 11,24 1,44 102,52 Vestel Beyaz Eşya 17,35 -1,70 77,63 Viking Kağıt 1,02 -0,97 -7,27 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 0,00 -15,12 Yapı ve Kredi Bank. 2,66 3,50 66,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 0,00 -10,39 Yataş 4,72 2,61 5,59 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,92 0,00 -2,13 Yeni Gimat GMYO 8,19 0,74 14,06 Yeşil GMYO 0,28 3,70 3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 10,05 -0,69 4,36 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.625,00 1,00 19,37 Yonga Mobilya 7,94 -2,58 20,30 Yünsa 4,29 -0,23 2,76 Zorlu Enerji 1,23 0,00 0,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

