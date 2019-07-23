Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 99.999,90 0,00 117,86 İş Bankası (B) 19.200,00 2,29 527,41 İş Bankası (C) 6,31 1,61 39,29 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63 İş Fin.Kir. 2,60 -1,89 -43,84 İş Girişim 2,63 1,15 28,92 İş GMYO 1,02 0,99 -5,56 İş Y. Men. Değ. 3,19 2,24 72,73 İş Yat. Ort. 1,14 6,54 54,45 İşbir Holding 372,00 20,00 169,57 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 -58,33 İttifak Holding 6,20 0,00 100,00 İz Hayvancılık Tarım 4,88 -0,61 -25,95 İzmir Demir Çelik 1,60 0,00 -3,61 İzmir Fırça 1,65 0,61 -20,29 İzocam 23,10 0,79 7,84 Jantsa Jant Sanayi 31,24 0,32 21,03 Kafein Yazılım 7,13 0,99 3,52 Kapital Yat. Holding 1,80 -1,10 -37,28 Kaplamin 3,67 7,31 1,94 Kardemir (A) 2,13 0,95 24,44 Kardemir (B) 2,13 0,95 23,76 Kardemir (D) 2,27 1,34 10,42 Karel Elektronik 6,44 0,78 54,44 Karsan Otomotiv 1,13 -0,88 -11,72 Karsu Tekstil 1,50 4,17 20,00 Karsusan Su Ürünleri San. 4,98 -2,92 34,59 Kartonsan 317,00 0,83 -0,62 Katmerciler Ekipman 2,04 0,49 -32,20 Kent Gıda 122,40 0,58 2,86 Kerevitaş Gıda 2,09 -2,34 16,11 Kervansaray Yat. Holding 0,25 -7,41 -28,57 Kiler GMYO 1,95 -1,52 11,43 Klimasan Klima 10,70 0,00 175,78 Koç Holding 19,13 2,30 38,14 Konfrut Gıda 31,78 0,38 33,08 Konya Çimento 186,50 1,36 4,78 Kordsa Teknik Tekstil 11,88 1,28 25,57 Koza Altın 56,30 -1,49 9,75 Koza Madencilik 6,77 2,73 -6,23 Körfez GMYO 1,39 -4,79 13,93 Kristal Kola 0,89 2,30 -15,24 Kron Telekomünikasyon 8,85 4,12 1,72 Kuştur Kuşadası Turizm 23,98 2,92 74,91 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,19 1,71 5,31 Kütahya Porselen 4,93 -1,40 8,35 Lider Faktoring 2,17 0,93 -3,56 Link Bilgisayar 10,48 0,96 25,96 Logo Yazılım 44,12 0,59 62,56 Lokman Hekim Sağlık 3,88 0,00 -13,78 Lüks Kadife 4,62 1,09 -4,74 Makina Takım 1,34 -0,74 -12,99 Mardin Çimento 2,83 0,35 1,91 Marka Yatırım Holding 0,64 1,59 3,23 Marmaris Altınyunus 19,00 -0,78 8,20 Marshall 26,90 -2,75 6,66 Martı GMYO 0,63 1,61 -3,08 Martı Otel 0,68 0,00 17,24 Mavi Giyim 41,66 -0,43 29,30 Mazhar Zorlu Holding 6,47 8,38 69,82 Mega Polietilen 1,77 1,14 -13,24 Menderes Tekstil 0,69 -1,43 -4,17 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 12,50 -4,65 108,68 Merko Gıda 0,72 0,00 -28,71 Metal Gayrimenkul 0,70 -1,41 -19,54 Metemtur Otelcilik 1,41 -0,70 34,29 Metro Holding 1,11 3,74 46,05 Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 0,87 5,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,21 0,00 2,54 Migros Ticaret 15,23 1,67 2,21 Milpa 1,42 2,90 -0,65 Mistral GMYO 1,22 7,96 -20,26 MLP Sağlık 11,15 2,20 4,21 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,04 0,00 -5,45 Mondi Tire Kutsan 1,57 0,64 -15,59 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.022,60 Net Holding 1,65 0,00 -15,82 Netaş Telekom. 7,10 0,71 9,91 Niğbaş Niğde Beton 9,89 -1,49 147,25 Nuh Çimento 6,35 0,32 -8,37 Nurol GMYO 2,47 2,49 17,62 Odaş Elektrik 1,41 0,71 0,14 Olmuksan-IP 3,33 -0,30 -1,19 Orge Enerji Elektrik 3,29 -0,30 5,45 Orma Orman Mahsulleri 1,20 0,00 0,00 Osmanlı Menkul 1,34 -0,74 -22,09 Ostim Endüstriyel Yat 1,01 1,00 -6,48 Otokar 123,20 -1,12 43,44 Oyak Yat. Ort. 1,15 1,77 -27,37 Oylum Sınai Yatırımlar 1,66 -4,60 62,75 Özak GMYO 1,60 -0,62 10,41 Özbal Çelik Boru 1,18 -0,84 -14,49 Özderici GMYO 0,82 1,23 -65,11 Özerden Plastik 2,90 -1,69 18,97 Panora GMYO 4,16 0,48 13,14 Park Elek.Madencilik 2,82 1,44 17,01 Parsan 14,19 1,43 61,99 Pegasus 48,72 -1,18 112,57 Peker GMYO 4,03 0,75 -51,00 Penguen Gıda 1,49 0,68 37,96 Pera GMYO 0,51 2,00 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 6,69 0,45 9,54 Petkim 4,09 0,99 3,87 Petrokent Turizm 77,00 2,53 12,08 Pınar Et Ve Un 6,69 1,36 50,78 Pınar Su 1,31 0,77 4,80 Pınar Süt 6,81 -0,29 9,54 Plastikkart 3,06 4,08 13,33 Polisan Holding 2,15 0,00 -28,69 Politeknik Metal 59,40 -0,59 69,39 Prizma Press Matbaacılık 2,60 0,00 67,74 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.078,30 0,20 QNB Finans Fin. Kir. 4,27 3,14 -37,21 QNB Finansbank 6,80 0,59 -24,53 Ral Yatırım Holding 4,67 -0,21 153,80 Ray Sigorta 2,19 0,00 57,55 Reysaş GMYO 0,84 0,00 21,74 Reysaş Lojistik 0,77 0,00 4,05 Rhea Girişim 0,92 1,10 39,39 Rodrigo Tekstil 4,44 5,71 133,68 Royal Halı 0,83 1,22 -16,16 RTA Laboratuvarları 1,30 0,78 -25,29 Sabancı Holding 9,46 3,61 30,80 Safkar Ege Soğutmacılık 1,92 3,23 23,85 Salix Yatırım Holding 3,74 1,08 -2,86 Sanel Mühendislik 3,87 0,78 77,52 Sanifoam Sünger 1,65 -0,60 32,00 Sanko Pazarlama 2,02 -0,98 1,81 Saray Matbaacılık 1,21 1,68 21,00 Sarkuysan 3,38 0,60 7,55 Sasa Polyester 6,27 1,13 9,12 Say Reklamcılık 0,88 0,00 -6,38 Sekuro Plastik 2,57 0,39 -13,18 Selçuk Ecza Deposu 4,70 1,29 72,89 Selçuk Gıda 1,83 -0,54 37,59 Senkron Güvenlik 3,62 -4,74 262,00 Serve Film Prodüksiyon 2,31 -0,86 18,46 Servet GMYO 4,34 0,70 -7,66 Seyitler Kimya 5,00 2,04 29,87 Silverline Endüstri 1,15 -1,71 -14,18 Sinpaş GMYO 0,68 6,25 83,78 Smartiks Yazılım 2,68 0,00 Soda Sanayii 6,37 0,16 -5,84 Sodaş Sodyum Sanayii 7,06 0,14 27,24 Söktaş 1,57 0,64 23,62 Sönmez Filament 5,15 9,11 65,06 Sönmez Pamuklu 3,58 1,42 14,74 Sumaş Suni Tahta 6,90 2,99 3,05 Şeker Fin. Kir. 3,75 -1,32 32,98 Şekerbank 0,98 1,03 -10,91 Şişe Cam 5,01 0,40 -8,61 Şok Marketler 10,06 1,21 -6,42 T. Halk Bankası 6,34 2,09 -9,69 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,63 0,26 -31,59 T.S.K.B. 0,85 4,94 4,94 T.Tuborg 7,83 0,51 -1,31 Taç Tarım Ürünleri 3,91 -22,73 Tat Gıda 4,60 -2,75 20,42 TAV Havalimanları 25,92 1,25 17,87 Taze Kuru Gıda 5,29 -0,56 -22,21 Tek-Art Turizm 0,75 1,35 -11,76 Tekfen Holding 25,50 -0,78 29,90 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,33 -0,85 -21,55 Temapol Polimer Plastik 2,91 1,04 -4,90 TGS Dış Ticaret 3,67 -1,87 56,17 Tofaş Oto. Fab. 20,20 1,25 30,23 Torunlar GMYO 1,98 3,66 31,13 Trabzon Liman 7,22 0,56 4,96 Trabzonspor Sportif 1,06 0,00 -22,97 Trakya Cam 2,88 0,35 -0,31 Trend GMYO 1,21 -0,82 -4,72 TSKB GMYO 0,76 5,56 -7,32 Tuğçelik 2,11 0,96 -0,94 Tukaş 4,34 1,64 161,45 Turcas Petrol 1,45 2,84 2,84 Turkcell 13,40 1,44 10,11 Tümosan Motor ve Traktör 4,08 1,24 -9,33 Tüpraş 131,80 2,09 26,32 Türk Hava Yolları 13,04 2,27 -19,06 Türk Prysmian Kablo 1,95 0,52 13,07 Türk Telekom 5,56 1,65 42,56 Türk Traktör 30,68 0,07 -12,09 Türker Proje Gayrimenkul 23,82 0,25 -25,89 Ufuk Yatırım 1,23 0,82 7,89 Ulaşlar Turizm Yat. 1,43 2,88 25,44 Ulusoy Elektrik 20,86 -0,19 30,70 Ulusoy Un Sanayi 2,65 3,52 27,40 Umpaş Holding 0,43 -2,27 -21,82 Uşak Seramik 1,05 0,96 -5,41 Utopya Turizm 3,19 0,63 -22,20 Uzertaş Boya 1,14 9,62 90,00 Ülker Bisküvi 18,84 1,51 28,43 Ünye Çimento 2,76 -0,36 -20,46 Vakıf Fin. Kir. 1,45 1,40 -18,54 Vakıf GMYO 1,80 0,00 -9,55 Vakıf Yat. Ort. 1,28 2,40 -15,79 Vakıflar Bankası 4,85 1,89 24,36 Vakko Tekstil 3,01 -0,99 15,40 Vanet Gıda 1,73 1,17 33,08 Verusa Holding 15,00 -1,38 -9,64 Verusaturk Girisim 3,33 -2,35 0,60 Vestel 9,93 -0,90 78,92 Vestel Beyaz Eşya 15,41 0,72 57,77 Viking Kağıt 0,99 0,00 -10,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,49 0,68 -13,37 Yapı ve Kredi Bank. 2,77 1,84 73,13 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,54 1,20 -8,96 Yataş 5,33 -2,38 19,24 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,88 -1,12 -6,38 Yeni Gimat GMYO 8,24 0,73 14,76 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,27 3,85 3,85 Yeşil Yatırım Holding 10,02 -0,50 4,05 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.581,40 0,06 17,39 Yonga Mobilya 7,60 -2,31 15,15 Yünsa 4,24 0,24 1,56 Zorlu Enerji 1,20 2,56 -2,44





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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