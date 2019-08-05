Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 118.990,90 159,24 İş Bankası (B) 16.995,00 -4,63 455,36 İş Bankası (C) 5,98 -0,83 32,01 İş Bankası (Kur.) 159.159,90 227,48 İş Fin.Kir. 2,46 0,82 -46,87 İş Girişim 2,59 -1,15 26,96 İş GMYO 0,93 -1,06 -13,89 İş Y. Men. Değ. 3,34 -0,60 80,85 İş Yat. Ort. 1,34 8,94 81,54 İşbir Holding 374,50 2,49 171,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,00 -59,52 İttifak Holding 5,89 1,55 90,00 İz Hayvancılık Tarım 4,93 1,86 -25,19 İzmir Demir Çelik 1,59 0,63 -4,22 İzmir Fırça 1,65 1,85 -20,29 İzocam 23,94 0,00 11,76 Jantsa Jant Sanayi 31,22 -1,82 20,95 Kafein Yazılım 6,83 -2,15 -0,84 Kapital Yat. Holding 1,81 -36,93 Kaplamin 4,62 5,24 28,33 Kardemir (A) 2,05 -0,97 19,77 Kardemir (B) 2,06 -0,48 19,69 Kardemir (D) 2,10 -0,94 2,15 Karel Elektronik 6,82 -3,40 63,55 Karsan Otomotiv 1,12 2,75 -12,50 Karsu Tekstil 1,83 5,78 46,40 Karsusan Su Ürünleri San. 4,75 -1,04 28,38 Kartonsan 312,20 -1,51 -2,13 Katmerciler Ekipman 2,61 -2,97 -13,25 Kent Gıda 122,40 0,00 2,86 Kerevitaş Gıda 2,12 -1,85 17,78 Kervansaray Yat. Holding 0,24 -7,69 -31,43 Kiler GMYO 1,84 0,55 5,14 Klimasan Klima 10,92 -1,53 181,45 Koç Holding 18,02 -0,83 30,12 Konfrut Gıda 31,58 -0,38 32,24 Konya Çimento 178,20 -1,93 0,11 Kordsa Teknik Tekstil 11,94 -3,63 26,20 Koza Altın 57,00 1,60 11,11 Koza Madencilik 7,44 4,79 3,05 Körfez GMYO 1,43 2,88 17,21 Kristal Kola 0,87 0,00 -17,14 Kron Telekomünikasyon 9,11 0,89 4,71 Kuştur Kuşadası Turizm 22,98 -8,08 67,62 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 1,75 2,65 Kütahya Porselen 4,87 -0,41 7,03 Lider Faktoring 2,21 -1,78 -1,78 Link Bilgisayar 10,11 0,00 21,51 Logo Yazılım 41,80 0,10 54,02 Lokman Hekim Sağlık 3,64 -0,27 -19,11 Lüks Kadife 4,81 -0,62 -0,82 Makina Takım 1,34 -1,47 -12,99 Mardin Çimento 2,75 -0,36 -0,97 Marka Yatırım Holding 0,67 -1,47 8,06 Marmaris Altınyunus 19,15 -0,26 9,05 Marshall 26,44 -0,97 4,84 Martı GMYO 0,67 -2,90 3,08 Martı Otel 0,67 -1,47 15,52 Mavi Giyim 39,58 -0,80 22,84 Mazhar Zorlu Holding 5,60 -2,44 46,98 Mega Polietilen 1,77 -2,21 -13,24 Menderes Tekstil 0,70 0,00 -2,78 Mensa 0,17 -5,56 21,43 Merit Turizm 13,00 4,00 117,03 Merko Gıda 0,72 -1,37 -28,71 Metal Gayrimenkul 0,71 0,00 -18,39 Metemtur Otelcilik 1,39 -0,71 32,38 Metro Holding 1,14 7,55 50,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,18 -0,84 7,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,30 3,17 10,17 Migros Ticaret 16,65 -2,12 11,74 Milpa 1,40 0,00 -2,05 Mistral GMYO 1,19 1,71 -22,22 MLP Sağlık 11,53 -2,86 7,76 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,02 -2,86 -7,27 Mondi Tire Kutsan 1,55 1,31 -16,67 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80 Net Holding 1,56 -1,27 -20,41 Netaş Telekom. 7,60 -0,39 17,65 Niğbaş Niğde Beton 10,75 4,47 168,75 Nuh Çimento 6,24 0,00 -9,96 Nurol GMYO 2,42 1,68 15,24 Odaş Elektrik 1,44 0,00 2,27 Olmuksan-IP 3,31 -1,49 -1,78 Orge Enerji Elektrik 3,27 -1,51 4,81 Orma Orman Mahsulleri 1,15 0,00 -4,17 Osmanlı Menkul 1,32 0,00 -23,26 Ostim Endüstriyel Yat 1,00 -0,99 -7,41 Otokar 123,60 1,48 43,91 Oyak Yat. Ort. 2,35 19,90 48,42 Oylum Sınai Yatırımlar 1,91 4,37 87,25 Özak GMYO 1,52 -0,65 4,89 Özbal Çelik Boru 1,26 1,61 -8,70 Özderici GMYO 0,78 -1,27 -66,81 Özerden Plastik 2,79 -0,36 14,46 Panora GMYO 4,15 0,00 12,87 Park Elek.Madencilik 3,12 0,97 29,46 Parsan 16,70 0,85 90,64 Pegasus 49,00 1,11 113,79 Peker GMYO 3,52 0,57 -57,20 Penguen Gıda 1,46 1,39 35,19 Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 7,23 -2,03 18,38 Petkim 3,75 -1,57 -4,76 Petrokent Turizm 77,50 -1,71 12,81 Pınar Et Ve Un 6,63 0,76 49,43 Pınar Su 1,31 -1,50 4,80 Pınar Süt 7,70 -3,39 23,86 Plastikkart 3,20 1,27 18,52 Polisan Holding 2,37 -0,42 -21,39 Politeknik Metal 62,00 1,89 76,81 Prizma Press Matbaacılık 2,94 -3,92 89,68 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.082,30 0,06 QNB Finans Fin. Kir. 4,19 0,00 -38,38 QNB Finansbank 6,60 -0,45 -26,75 Ral Yatırım Holding 4,94 0,20 168,48 Ray Sigorta 2,18 0,00 56,83 Reysaş GMYO 0,96 1,05 39,13 Reysaş Lojistik 0,92 2,22 24,32 Rhea Girişim 0,65 -2,99 -1,52 Rodrigo Tekstil 4,79 -4,96 152,11 Royal Halı 0,81 1,25 -18,18 RTA Laboratuvarları 1,37 5,38 -21,26 Sabancı Holding 9,18 -4,37 26,93 Safkar Ege Soğutmacılık 1,74 -1,14 12,24 Salix Yatırım Holding 4,17 2,71 8,31 Sanel Mühendislik 4,70 -1,05 115,60 Sanifoam Sünger 1,85 0,00 48,00 Sanko Pazarlama 2,28 3,64 14,92 Saray Matbaacılık 1,35 -2,17 35,00 Sarkuysan 3,36 -0,59 6,91 Sasa Polyester 6,18 0,82 7,55 Say Reklamcılık 0,92 -1,08 -2,13 Sekuro Plastik 2,59 -1,52 -12,50 Selçuk Ecza Deposu 4,53 -1,09 66,64 Selçuk Gıda 1,75 -2,78 31,58 Senkron Güvenlik 2,24 -3,86 124,00 Serve Film Prodüksiyon 1,75 -1,69 -10,26 Servet GMYO 4,27 -0,70 -9,15 Seyitler Kimya 4,90 1,03 27,27 Silverline Endüstri 1,20 3,45 -10,45 Sinpaş GMYO 0,74 1,37 100,00 Smartiks Yazılım 2,64 0,00 Soda Sanayii 6,10 -0,97 -9,83 Sodaş Sodyum Sanayii 7,18 2,57 29,40 Söktaş 1,81 1,69 42,52 Sönmez Filament 5,18 0,78 66,03 Sönmez Pamuklu 3,49 1,16 11,86 Sumaş Suni Tahta 6,18 -8,98 -7,70 Şeker Fin. Kir. 3,87 0,26 37,23 Şekerbank 0,97 -1,02 -11,82 Şişe Cam 4,63 -3,34 -15,55 Şok Marketler 10,49 2,24 -2,42 T. Halk Bankası 5,67 -1,05 -19,23 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 10,76 -3,06 -36,70 T.S.K.B. 0,84 1,20 3,70 T.Tuborg 8,30 -0,36 4,61 Taç Tarım Ürünleri 3,75 -1,06 -25,89 Tat Gıda 4,89 -2,20 28,01 TAV Havalimanları 24,86 -0,96 13,05 Taze Kuru Gıda 5,39 1,32 -20,74 Tek-Art Turizm 0,73 0,00 -14,12 Tekfen Holding 22,30 -4,46 13,60 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,22 -0,89 -25,25 Temapol Polimer Plastik 3,00 -1,32 -1,96 TGS Dış Ticaret 3,36 0,60 42,98 Tofaş Oto. Fab. 18,56 -1,12 19,65 Torunlar GMYO 1,84 -2,13 21,85 Trabzon Liman 7,15 -0,69 3,94 Trabzonspor Sportif 1,10 0,00 -20,06 Trakya Cam 2,62 -2,24 -9,31 Trend GMYO 1,31 0,77 3,15 TSKB GMYO 0,78 0,00 -4,88 Tuğçelik 2,35 -0,84 10,33 Tukaş 4,62 3,59 178,31 Turcas Petrol 1,48 3,50 4,96 Turkcell 12,09 -1,31 -0,66 Tümosan Motor ve Traktör 4,09 -1,45 -9,11 Tüpraş 135,30 -0,81 29,68 Türk Hava Yolları 12,50 1,54 -22,41 Türk Prysmian Kablo 1,97 0,00 14,23 Türk Telekom 5,23 0,38 34,10 Türk Traktör 36,00 2,86 3,15 Türker Proje Gayrimenkul 23,72 0,08 -26,20 Ufuk Yatırım 1,36 2,26 19,30 Ulaşlar Turizm Yat. 1,53 3,38 34,21 Ulusoy Elektrik 25,92 -1,07 62,41 Ulusoy Un Sanayi 2,61 -0,76 25,48 Umpaş Holding 0,40 -9,09 -27,27 Uşak Seramik 1,03 0,00 -7,21 Utopya Turizm 3,17 -0,31 -22,68 Uzertaş Boya 1,16 0,87 93,33 Ülker Bisküvi 18,54 -0,43 26,38 Ünye Çimento 2,74 0,00 -21,04 Vakıf Fin. Kir. 1,56 8,33 -12,36 Vakıf GMYO 1,81 4,02 -7,02 Vakıf Yat. Ort. 1,64 19,71 7,89 Vakıflar Bankası 4,65 -1,27 19,23 Vakko Tekstil 3,04 -2,88 16,55 Vanet Gıda 1,65 -1,79 26,92 Verusa Holding 14,75 -1,34 -11,14 Verusaturk Girisim 3,16 0,32 -4,53 Vestel 9,59 0,63 72,79 Vestel Beyaz Eşya 16,00 -5,44 63,81 Viking Kağıt 1,00 0,00 -9,09 Yapı Kredi Koray GMYO 1,56 4,00 -9,30 Yapı ve Kredi Bank. 2,58 -3,01 61,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,83 -1,74 1,43 Yataş 5,09 -3,96 13,87 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,82 1,23 -12,77 Yeni Gimat GMYO 8,40 -1,06 16,98 Yeşil GMYO 0,27 8,00 0,00 Yeşil Yapı 0,27 8,00 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,86 -0,70 2,39 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.426,80 -1,75 10,36 Yonga Mobilya 6,97 -0,18 7,39 Yünsa 3,91 -4,87 -6,34 Zorlu Enerji 1,21 -0,82 -1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

