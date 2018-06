Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 2,26 -0,88 -14,72 ADANA CIMENTO A GRUBU 6,32 -0,32 +5,33 ADANA CIMENTO B GRUBU 4,45 +1,14 +5,45 ADANA CIMENTO C GRUBU 0,94 +1,08 +11,90 ADEL KALEMCILIK 13,42 +0,22 -13,56 ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 2,22 -1,33 +11,56 AFYON CIMENTO 5,23 +2,95 -32,78 AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 0,70 0,00 -23,08 AKBANK 7,27 -0,27 -23,02 AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 9,07 +1,34 -11,40 AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 2,37 -1,25 -60,03 AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 1,54 -0,65 -36,10 AKFEN HOLDING A.S. 0,00 0,00 AKIN TEKSTIL A.S. 8,43 -0,82 -40,26 AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 2,57 -1,15 -13,66 AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 17,53 +0,17 -11,02 AKSA AKRILIK A.S. 11,03 +0,09 -7,96 AKSA ENERJI URETIM A.S. 4,07 +1,75 -1,45 AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 0,00 0,00 AKSIGORTA A.S. 3,70 +0,27 +22,00 AKSU ENERJI VE TIC A.S. 6,72 +0,30 +26,81 AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 0,00 0,00 ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 39,58 +0,46 -31,19 ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 39,36 -0,71 -20,00 ALARKO HOLDING 4,77 +2,14 -34,30 ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1,24 0,00 -17,53 ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 5,15 +4,25 -35,46 ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 18,14 -0,87 -23,49 ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 3,34 -0,89 -27,95 ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 0,73 -1,35 -38,97 ALTINYUNUS CESME 4,25 +1,19 -15,84 ANADOLU CAM 2,71 -1,45 +6,15 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 23,02 -0,35 -3,31 ANADOLU GRUBU HOLDING 21,80 -0,09 -7,59 ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 8,04 +0,63 +2,85 ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 9,10 +4,48 0,00 ANADOLU SIGORTA A.S. 4,13 +0,98 +37,15 ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 2,35 +2,17 -37,67 ANEL TELEKOMINIKASYON 0,41 0,00 -18,00 ARCELIK 15,46 -0,58 -25,57 ARENA BILGISAYAR A.S. 3,21 +0,94 -24,11 ARMADA BILGISAYAR A.S. 7,47 -0,66 +10,18 ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 1,84 0,00 +5,14 ARTI YAT HOLDING A.S. 1,63 0,00 +73,40 ASELSAN 20,82 +2,56 -34,45 ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 0,00 0,00 ASLAN CIMENTO A.S. 30,20 +0,47 -20,94 ASYA KATILIM BANKASI A.S. 0,00 0,00 ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 4,03 0,00 -15,87 ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 1,89 -0,53 -7,80 ATLANTIK PETROL URUNLERI 0,95 +2,15 -31,65 ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 0,39 +2,63 -20,41 ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 0,85 0,00 -13,27 AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 14,78 -0,74 -16,51 AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 0,83 -1,19 -35,66 AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 1,15 +1,77 -27,22 AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 1,18 +0,85 -29,76 AVRUPA YATIRIM HOLDING 3,06 +0,33 +67,21 AYEN ENERJI A.S. 3,49 0,00 -27,74 AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 1,78 -3,78 +8,65 AYGAZ 10,98 -3,60 -24,25 BAGFAS 6,95 +0,43 -33,81 BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 5,90 -1,01 +14,79 BAKANLAR MEDYA A.S. 0,00 0,00 BALATACILAR BALATICILIK 0,45 0,00 -19,64 BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 2,12 +1,44 -48,17 BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 10,94 -2,32 -48,93 BASTAS BASKENT CIMENTO 2,48 0,00 +4,78 BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 3,06 +0,66 -30,31 BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 1,27 0,00 -28,65 BERA HOLDING A.S. 1,75 +1,74 -43,55 BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 1,68 +0,60 -24,66 BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 2,10 +0,96 -48,66 BEYAZ FILO OTO KIRALAM 15,00 0,00 -79,72 BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 1,29 -0,77 -15,72 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 64,25 -1,08 -16,36 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 0,39 -2,50 -4,88 BIRLIK MENSUCAT A.S. 1,04 -0,95 -26,24 BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 5,39 0,00 -30,00 BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 0,15 0,00 -46,43 BOLU CIMENTO 6,30 0,00 +17,10 BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 0,65 0,00 -39,81 BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 8,26 +0,36 -25,21 BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 37,92 +0,32 -12,12 BOSCH FREN SISTEMLERI 147,60 +1,03 -19,42 BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 5,21 +0,39 +28,64 BOYNER PERAKENDE YAT. 7,84 +0,51 -14,60 BRISA 5,99 +1,01 -17,61 BURCELIK 3,19 -0,62 -17,14 BURCELIK VANA SAN TIC AS 1,47 0,00 -16,00 BURSA CIMENTO 4,93 +0,41 -6,10 CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 4,43 +0,68 -20,61 CELEBI HAVA SERVISI A.S. 31,98 +0,19 -6,14 CELIK HALAT 7,70 +2,53 +105,90 CEMAS DOKUM SANAYII AS 1,91 -3,54 +3,24 CEMTAS 4,57 0,00 +12,01 CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 31,74 -0,06 -14,03 CIMENTAS 8,92 -0,89 -23,04 CIMSA CIMENTO 10,55 +0,09 -20,04 COCA COLA ICECEK A.S. 33,00 +1,35 -1,47 COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 0,00 0,00 CREDITWEST FACTORING 1,14 0,00 +2,26 CUHADAROGLU METAL 1,97 0,00 -30,92 DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 1,39 -2,11 -38,77 DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 1,23 -0,81 -13,99 DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 1,43 +2,88 -26,67 DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 4,40 +0,69 -54,74 DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 2,15 +1,42 +17,49 DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 2,22 -0,89 +17,34 DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 2,68 -1,11 -0,74 DENIZBANK A.S. 5,05 -0,59 +37,60 DENIZLI CAM 11,45 +0,26 -3,54 DERIMOD 9,23 +1,76 +22,90 DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 1,11 +0,91 +9,90 DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 2,42 -0,41 -32,59 DEVA HOLDING 3,85 +1,05 -12,10 DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 0,75 +10,29 -35,90 DITAS DOGAN YEDEK PARCA 5,22 +0,77 -12,95 DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 264,40 +1,26 +25,78 DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 2,55 0,00 -23,19 DOGAN GAZETECILIK AS 5,65 +0,36 +104,71 DOGAN HOLDING 0,94 +1,08 +8,05 DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 1,40 -0,71 -61,54 DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 2,83 -1,39 -12,65 DOGUS OTOMOTIV 6,87 -1,01 -8,87 DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 2,68 -2,19 +83,56 DOKTAS DOKUMCULUK 10,11 +0,10 -8,09 DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 3,13 -1,88 -16,98 DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 4,86 0,00 -36,14 ECZACIBASI ILAC 3,34 -0,30 -20,10 ECZACIBASI YATIRIM 8,52 +1,79 -15,05 EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 0,72 0,00 -38,98 EGE ENDUSTRI 284,30 -1,04 -5,21 EGE GUBRE 22,88 -0,52 -10,35 EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 9,38 +0,54 -6,01 EGE SERAMIK 2,77 +0,36 -36,63 EGELI CO ENERJI YATIRIM 0,35 0,00 -25,53 EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 0,30 0,00 -56,52 EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 0,12 0,00 -40,00 EGEPLAST EGE PLASTIK 4,42 -10,34 -5,56 EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 0,46 0,00 -19,30 EMEK ELEKTRIK A.S. 1,18 -0,84 -25,79 EMINIS AMBALAJ 3,26 -2,98 -29,74 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT 1,96 +0,51 -24,54 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 4,50 +2,97 -17,00 ERBOSAN 63,25 -1,02 -20,25 EREGLI DEMIR CELIK 10,57 -2,94 +13,17 ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 0,93 0,00 -29,01 ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 0,57 -3,39 -54,76 ESEM SPOR GIYIM SANAYII 0,00 0,00 ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 3,35 -0,59 -28,57 EURO KAPITAL YAT ORT 0,79 -3,66 -30,09 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 0,68 0,00 -20,93 EURO TREND YAT ORT 0,64 +1,59 -33,33 EURO YATIRIM HOLDING AS 0,57 +1,79 -6,56 FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 14,07 -0,42 +12,30 FENERBAHCE FUTBOL A.S. 32,88 +0,06 -4,14 FENIS ALUMINYUM 0,00 0,00 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 5,37 0,00 -61,12 FORD OTOMOTIV SANAYI 63,10 -1,25 +8,71 FRIGO PAK GIDA MADDELERI 1,45 -5,23 +52,63 GALATASARAY A.S. 1,62 -0,61 -22,77 GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 2,21 0,00 -32,21 GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 0,60 0,00 -18,29 GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 1,47 0,00 +6,52 GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 2,69 +1,13 +6,75 GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 3,09 +1,31 -14,52 GEN YATIRIM HOL A.S. 0,00 0,00 GENPOWER HOLDING A.S. 0,00 0,00 GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 2,11 -0,94 +30,24 GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 4,82 +6,87 +2,34 GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0,00 0,00 GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 0,50 -3,85 +11,11 GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 3,46 +0,29 -4,16 GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 43,50 +0,18 -33,38 GOODYEAR 3,16 -0,32 -24,00 GOZDE GIRISIM SERMAYESI 2,51 0,00 -55,65 GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 1,05 +1,94 -22,22 GSD HOLDING 0,64 +1,59 -11,11 GUBRE FABRIKALARI 3,33 -0,60 -21,28 GULER YAT HOLDING 1,21 0,00 +4,31 GUNES SIGORTA 1,47 +0,68 -10,91 HACI OMER SABANCI HOLDING 8,52 -0,47 -21,12 HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 0,75 +1,35 -17,83 HALK SIGORTA A.S. 1,38 -1,43 -14,81 HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 3,85 +2,39 -22,54 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 0,00 0,00 HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 1,41 +0,71 -33,39 HEKTAS 8,95 +1,47 +27,86 HUB GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 1,29 +0,78 +8,40 HURRIYET GAZETECILIK 1,14 +3,64 -14,93 ICBC Turkey Bank 4,75 +4,63 +4,17 IDEALIST GMYO 1,90 +0,53 -6,86 IHLAS EV ALETLERI 0,33 0,00 -35,29 IHLAS GAYRIMENKUL 0,93 -1,06 -52,55 IHLAS GAZETECELIK 0,74 0,00 -37,29 IHLAS HOLDING 0,34 +6,25 -35,85 IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 0,34 +3,03 -33,33 INDEKS BILGISAYAR A.S. 7,13 -0,14 -30,23 INFO YATIRIM A.S. 0,93 +1,09 -21,19 INTEMA INSAAT VE TESISAT 26,90 -4,81 +10,52 IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 6,76 -4,92 +25,88

Not: Tablodaki veriler veri terminallerinden alınmıştır

(Sürecek)