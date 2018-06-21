Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım0,852,41-34,11 Acıpayam Selüloz2,280,44-13,96 Adana Çimento (A)6,380,166,33 Adana Çimento (B)4,470,685,92 Adana Çimento (C)0,941,0811,90 Adel Kalemcilik13,380,00-13,82 Adese Alışveriş Ticaret2,240,0012,56 Afyon Çimento5,646,02-27,51 Ak Enerji0,711,43-21,98 Akbank7,25-0,28-23,23 Akçansa8,95-0,22-12,57 Akdenız Güvenlık Hız.2,371,28-60,03 Akfen GMYO1,540,00-36,10 Akın Tekstil8,45-0,24-40,11 Akiş GMYO2,610,38-12,31 Akmerkez GMYO17,54-0,23-10,97 Aksa11,120,00-7,21 Aksa Enerji4,151,970,48 Aksigorta3,874,3127,60 Aksu Enerji6,85-1,8629,26 Alarko Carrıer39,800,96-30,81 Alarko GMYO40,021,63-18,66 Alarko Holding4,73-2,27-34,85 Albaraka Türk1,313,15-12,88 Alcatel Lucent Teletaş5,14-0,58-35,59 Alkim Kağıt3,350,60-27,74 Alkim Kimya18,351,38-22,61 Altınyağ0,750,00-37,30 Altınyunus Çeşme4,200,00-16,83 Anadolu Cam2,67-0,374,59 Anadolu Efes23,24-0,26-2,39 Anadolu Grubu Holding22,06-0,09-6,49 Anadolu Hayat Emek.8,10-0,123,62 Anadolu Isuzu8,91-0,89-2,09 Anadolu Sigorta4,160,9738,15 Anel Elektrik2,431,25-35,54 Anel Telekom0,410,00-18,00 Arçelik15,780,38-24,03 Arena Bilgisayar3,180,32-24,82 Armada Bilgisayar7,430,419,59 Arsan Tekstil1,820,004,00 Artı Yatırım Holding1,641,8674,47 Aselsan21,101,34-33,56 Aslan Çimento31,182,50-18,38 Ata GMYO4,121,23-13,99 Atakule GMYO1,890,00-7,80 Atlantik Petrol Ürünleri0,962,13-30,94 Atlantis Yatırım Holding0,390,00-20,41 Atlas Yat. Ort.0,851,19-13,27 AvivaSA Emeklilik Hayat14,82-0,34-16,29 Avrasya GMYO1,181,72-25,32 Avrasya Petrol ve Tur.1,200,84-28,57 Avrasya Stratejik GMYF1.084,300,05 Avrupa Yatırım Holding3,02-1,6365,03 Ayen Enerji3,530,00-26,92 Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,75-1,696,82 Aygaz11,020,36-23,98 Bagfaş7,060,43-32,76 Bak Ambalaj5,96-0,3315,95 Balatacılar Balatacılık0,450,00-19,64 Bantaş Ambalaj2,100,00-48,66 Banvit11,273,39-47,39 Baştaş Başkent Çimento2,48 4,78 Batı Çimento3,110,65-29,18 Batısöke Çimento1,302,36-26,97 Bera Holding1,750,57-43,55 Berkosan Yalıtım1,670,00-25,11 Beşiktaş Futbol Yat.2,120,47-48,17 Beyaz Filo15,996,60-78,38 Bilici Yatırım1,300,78-15,06 Bim Mağazalar64,551,33-15,97 Bimeks0,14-6,67-50,00 Birko Mensucat0,39-2,50-4,88 Birlik Mensucat1,051,94-25,53 Bizim Mağazaları5,441,49-29,35 Bolu Çimento6,351,1118,03 Bomonti Elektrik0,660,00-38,89 Borusan Mannesmann8,260,36-25,21 Borusan Yat. Paz.38,180,53-11,51 Bosch Fren Sistemleri148,300,47-19,04 Bossa5,17-0,1927,65 Boyner Perakende Yat.7,800,13-15,03 Brisa6,050,67-16,78 Burçelik3,322,79-13,77 Burçelik Vana1,46-1,35-16,57 Bursa Çimento4,950,61-5,71 Carrefoursa4,481,36-19,71 Coca Cola İçecek33,322,52-0,51 Cosmos Yat. Holding1,155,50-1,71 Credıtwest Faktorıng1,15-0,863,16 Çelebi33,001,85-3,14 Çelik Halat7,59-0,78102,96 Çemaş Döküm1,920,003,78 Çemtaş4,58-0,4312,25 Çimbeton32,081,20-13,11 Çimentaş9,000,00-22,35 Çimsa10,55-0,28-20,04 Çuhadaroğlu Metal1,990,51-32,08 Dagi Giyim1,39-1,42-38,77 Dagi Yatırım Holding1,240,00-13,29 Dardanel1,40-2,10-28,21 Datagate Bilgisayar4,490,22-53,81 Demirören Gazetecilik5,660,00105,07 Demısaş Döküm2,16-0,4618,03 Denge Holding2,21-0,4516,81 Deniz GMYO2,720,370,74 Denizbank5,122,2039,51 Denizli Cam11,581,49-2,44 Derimod9,351,7424,50 Desa Deri1,110,009,90 Despec Bilgisayar2,420,00-32,59 Deva Holding3,870,26-11,64 Diriteks Diriliş Tekstil0,720,00-38,46 Ditaş Doğan5,200,58-13,28 DO-CO266,201,2926,64 Doğan Burda2,570,78-22,59 Doğan Holding0,94-1,058,05 Doğtaş Kelebek Mobilya1,443,60-60,44 Doğusan2,670,0082,88 Doğuş GMYO2,911,39-10,19 Doğuş Otomotiv6,86-0,15-9,01 Döktaş Dökümcülük10,17-0,10-7,55 Duran Doğan Basım3,160,00-16,18 Dyo Boya4,95-0,60-34,95 Eczacıbaşı İlaç3,340,30-20,10 Eczacıbaşı Yatırım8,47-0,12-15,55 Edip Gayrimenkul0,74-1,33-37,29 Ege Endüstri288,800,94-3,71 Ege Gübre23,000,44-9,88 Ege Profil9,340,21-6,41 Ege Seramik2,780,36-36,40 Egeli & Co Tarım Girişim0,290,00-57,97 Egeli&Co Enerji Yatırım0,370,00-21,28 Egeli&Co Yatırım Holding0,120,00-40,00 Egeplast4,18-3,91-10,68 Ekiz Kimya0,484,35-15,79 Emek Elektrik1,200,00-24,53 Eminiş Ambalaj3,240,62-30,17 Emlak Konut GMYO2,00-0,99-23,00 Enerjisa Enerji6,21-1,74 Enka İnşaat4,622,21-14,79 Erbosan63,550,32-19,87 Ereğli Demir Çelik10,26-2,019,86 Ersu Gıda0,930,00-29,01 Escort Teknoloji0,570,00-54,76 Etiler Gıda3,382,74-27,93 Euro Kapital Yat. Ort.0,76-2,56-32,74 Euro Trend Yat. Ort.0,62-1,59-35,42 Euro Yat. Ort.0,680,00-20,93 Euro Yatırım Holding0,56-1,75-8,20 Fenerbahçe Futbol33,400,48-2,62 Flap Kongre Toplantı Hiz.5,534,34-59,96 F-M İzmit Piston14,170,4313,10 Fonet Bilgi Teknolojileri3,961,02-19,51 Ford Otosan64,651,9711,38 Formet Çelik Kapı7,441,22 Frigo Pak Gıda1,49 56,84 Galatasaray Sportif1,63-0,61-22,29 Garanti Bankası8,390,60-18,36 Garanti Faktoring2,190,92-32,82 Garanti Yat. Ort.0,611,67-16,93 Gedik Y. Men. Değ.2,69 6,75 Gedik Yatırım Holding1,47 6,52 Gediz Ambalaj3,100,32-14,25 Gentaş2,100,0029,62 Gersan Elektrik4,69-2,09-0,42 Global Men. Değ.0,490,008,89 Global Yat. Holding3,480,29-3,60 Good-Year3,180,32-23,52 Göltaş Çimento44,040,82-32,56 Gözde Girişim2,540,40-55,12 GSD Denizcilik1,051,94-22,22 GSD Holding0,651,56-9,72 Gübre Fabrik.3,350,60-20,80 Güler Yat. Holding1,210,004,31 Güneş Sigorta1,470,68-10,91 Halk GMYO0,75-1,32-17,83 Halk Sigorta1,400,00-13,58 Hatay Tekstil3,820,00-23,14 Hedef Girişim1,400,00-33,86 Hektaş9,00-0,9928,57 HUB Girişim1,290,008,40 Hürriyet Gzt.1,161,75-13,43 ICBC Turkey Bank4,861,676,58 İdealist GMYO2,1212,173,92 İhlas Ev Aletleri0,343,03-33,33 İhlas Gayrimenkul0,931,09-52,55 İhlas Gazetecilik0,740,00-37,29 İhlas Holding0,343,03-35,85 İhlas Yayın Holding0,343,03-33,33 İndeks Bilgisayar7,181,13-29,74 Info Yatırım0,930,00-21,19 İntema35,865,7847,33 İpek Doğal Enerji6,582,0222,53 İskenderun Demir Çelik7,01-0,1443,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

