Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.D Gıda Ve Tarım0,881,15-31,78Acıpayam Selüloz2,460,00-7,17Adana Çimento (A)5,600,904,56Adana Çimento (B)3,950,515,15Adana Çimento (C)0,990,0026,21Adel Kalemcilik14,34-0,28-7,64Adese Alışveriş Ticaret2,060,493,52Afyon Çimento5,590,18-28,15Ak Enerji0,701,45-23,08Akbank6,610,61-30,01Akçansa8,840,11-13,65Akdenız Güvenlık Hız.2,812,55-52,61Akfen GMYO1,804,65-25,31Akın Tekstil9,021,12-36,07Akiş GMYO2,310,43-17,26Akmerkez GMYO18,610,92-5,54Aksa10,901,02-9,05Aksa Enerji4,130,240,00Aksigorta3,710,2722,33Aksu Enerji5,95-1,4912,28Alarko Carrıer40,141,16-30,22Alarko GMYO40,141,98-18,42Alarko Holding4,451,14-34,83Albaraka Türk1,270,79-15,54Alcatel Lucent Teletaş5,620,90-29,57Alkim Kağıt3,540,85-23,64Alkim Kimya18,771,73-20,83Altınyağ0,831,22-30,61Altınyunus Çeşme4,251,19-15,84Anadolu Cam3,070,6620,25Anadolu Efes20,14-0,79-15,41Anadolu Grubu Holding17,27-1,31-26,80Anadolu Hayat Emek.7,090,14-9,30Anadolu Isuzu9,812,517,80Anadolu Sigorta4,270,0041,80Anel Elektrik2,472,92-34,48Anel Telekom0,457,14-10,00Arçelik12,551,29-39,58Arena Bilgisayar3,373,06-20,33Armada Bilgisayar7,601,4712,09Arsan Tekstil1,880,537,43Artı Yatırım Holding1,560,0065,96Aselsan28,26-0,14-11,02Aslan Çimento31,680,89-15,70Ata GMYO4,00-1,48-16,49Atakule GMYO1,88-1,05-8,29Atlantik Petrol Ürünleri1,02-0,97-26,62Atlantis Yatırım Holding0,37 -24,49Atlas Yat. Ort.0,871,16-11,22AvivaSA Emeklilik Hayat13,551,12-23,46Avrasya GMYO1,263,28-20,25Avrasya Petrol ve Tur.1,260,80-25,00Avrasya Stratejik GMYF1.096,80 Avrupa Yatırım Holding2,40-3,2331,15Ayen Enerji3,833,23-20,70Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,70-2,303,76Aygaz10,180,79-29,77Bagfaş7,480,40-28,76Bak Ambalaj5,910,5114,98Balatacılar Balatacılık0,521,96-7,14Bantaş Ambalaj2,442,09-40,34Banvit14,7314,10-31,23Baştaş Başkent Çimento2,500,005,63Batı Çimento3,472,06-20,98Batısöke Çimento1,280,00-28,09Bera Holding2,002,56-35,48Berkosan Yalıtım1,860,00-16,59Beşiktaş Futbol Yat.2,440,41-40,34Beyaz Filo12,25-3,85-63,56Bilici Yatırım1,350,75-11,80Bim Mağazalar72,05-0,48-6,20Bimeks0,147,69-50,00Birko Mensucat0,370,00-9,76Birlik Mensucat1,040,97-26,24Bizim Mağazaları5,630,72-26,88Bolu Çimento5,500,5515,30Bomonti Elektrik0,722,86-33,33Borusan Mannesmann9,190,00-16,79Borusan Yat. Paz.41,000,15-4,98Bosch Fren Sistemleri161,001,90-12,11Bossa7,85-0,2593,83Boyner Perakende Yat.7,74-0,77-15,69Brisa6,792,11-6,60Burçelik3,001,69-22,08Burçelik Vana1,461,39-16,57Bursa Çimento5,04-0,20-0,47Carrefoursa4,291,42-23,12Coca Cola İçecek30,141,14-10,01Cosmos Yat. Holding1,050,00-10,26Credıtwest Faktorıng1,17-0,854,95Çelebi38,60-0,8213,29Çelik Halat7,890,51110,98Çemaş Döküm2,7211,0247,03Çemtaş6,10-0,8149,51Çimbeton32,720,68-11,38Çimentaş8,98-0,11-22,52Çimsa10,240,00-22,39Çuhadaroğlu Metal2,14-0,93-26,96Dagi Giyim1,460,00-35,68Dagi Yatırım Holding1,251,63-12,59Dardanel1,330,00-31,79Datagate Bilgisayar6,091,50-37,35Demirören Gazetecilik5,70-1,55117,14Demısaş Döküm2,520,0037,70Denge Holding2,67-3,6141,12Deniz GMYO2,761,852,22Denizbank4,760,4229,70Denizli Cam11,250,63-5,22Derimod9,641,3728,36Desa Deri1,160,0014,85Despec Bilgisayar2,860,35-20,33Deva Holding4,360,23-0,46Diriteks Diriliş Tekstil0,731,39-37,61Ditaş Doğan5,540,73-7,61DO-CO335,0010,9362,12Doğan Burda3,217,36-3,31Doğan Holding0,961,0510,34Doğtaş Kelebek Mobilya1,670,60-54,12Doğusan3,140,00115,07Doğuş GMYO2,491,63-23,15Doğuş Otomotiv6,03-0,17-20,02Döktaş Dökümcülük10,68-0,84-2,91Duran Doğan Basım3,492,65-7,43Dyo Boya5,020,20-34,03Eczacıbaşı İlaç3,230,94-22,73Eczacıbaşı Yatırım7,84-0,25-21,83Edip Gayrimenkul0,752,74-36,44Ege Endüstri336,90-0,9112,33Ege Gübre23,440,09-8,15Ege Profil9,590,42-2,42Ege Seramik3,121,30-28,62Egeli & Co Tarım Girişim0,210,00-69,57Egeli&Co Enerji Yatırım0,300,00-36,17Egeli&Co Yatırım Holding0,11-8,33-45,00Egeplast4,840,413,42Ekiz Kimya0,450,00-21,05Emek Elektrik1,250,00-20,67Eminiş Ambalaj3,59-1,64-22,63Emlak Konut GMYO1,691,20-34,94Enerjisa Enerji6,140,66 Enka İnşaat4,611,99-14,98Erbosan75,00-0,99-5,44Ereğli Demir Çelik11,23-0,3520,24Ersu Gıda0,990,00-24,43Escort Teknoloji0,710,00-43,65Etiler Gıda3,200,00-31,77Euro Kapital Yat. Ort.0,830,00-26,55Euro Trend Yat. Ort.0,673,08-30,21Euro Yat. Ort.0,68-1,45-20,93Euro Yatırım Holding0,571,79-6,56Fenerbahçe Futbol29,600,82-13,70Flap Kongre Toplantı Hiz.6,372,58-53,87F-M İzmit Piston17,450,2939,28Fonet Bilgi Teknolojileri4,410,92-10,37Ford Otosan61,00-0,335,09Formet Çelik Kapı7,160,70 Frigo Pak Gıda1,25-2,3431,58Galatasaray Sportif1,731,17-17,52Garanti Bankası6,841,63-33,44Garanti Faktoring2,251,81-30,98Garanti Yat. Ort.0,60-1,64-18,29Gedik Y. Men. Değ.2,721,127,94Gedik Yatırım Holding1,510,009,42Gediz Ambalaj3,050,33-15,63Gentaş2,620,7774,66Gersan Elektrik4,682,18-0,64Global Men. Değ.0,500,0011,11Global Yat. Holding3,321,22-8,03Good-Year3,400,89-18,23Göltaş Çimento45,260,71-30,69Gözde Girişim2,872,14-49,29GSD Denizcilik1,120,00-17,04GSD Holding0,701,45-2,78Gübre Fabrik.3,390,59-19,86Güler Yat. Holding1,151,77-0,86Güneş Sigorta1,792,298,48Halk GMYO0,701,45-23,31Halk Sigorta1,070,00-19,65Hatay Tekstil4,050,25-18,51Hedef Girişim1,69-0,59-20,16Hektaş10,550,5750,71HUB Girişim1,290,008,40Hürriyet Gzt.1,342,290,00ICBC Turkey Bank4,171,96-8,55İdealist GMYO2,040,990,00İhlas Ev Aletleri0,40-2,44-21,57İhlas Gayrimenkul1,510,00-22,96İhlas Gazetecilik0,990,00-16,10İhlas Holding0,400,00-24,53İhlas Yayın Holding0,402,56-21,57İndeks Bilgisayar7,180,84-29,74Info Yatırım0,95-1,04-19,49İntema29,22-2,2720,05İpek Doğal Enerji5,433,821,12İskenderun Demir Çelik8,022,0464,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

