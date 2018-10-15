Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 28.800,10

0,78

-9,55İş Bankası (B)2.246,4020,0079,66 İş Bankası (C)4,181,70-37,42 İş Bankası (Kur.)31.508,4050,00307,31 İş Fin.Kir.2,111,4451,41 İş Girişim1,512,03-13,22 İş GMYO0,890,00-27,27 İş Y. Men. Değ.2,05-0,49-3,86 İş Yat. Ort.0,790,000,12 İşbir Holding189,605,333,30 Işıklar Enerji Yapı Hol.0,250,00-37,50 İttifak Holding3,830,7964,38 İz Hayvancılık Tarım3,311,8574,21 İzmir Demir Çelik1,901,60-41,36 İzmir Fırça1,591,27-82,81 İzocam21,860,37-17,32 Jantsa Jant Sanayi26,761,44-12,97 Kafein Yazılım7,472,05 Kapital Yat. Holding1,660,6133,87 Kaplamin3,141,29-19,90 Kardemir (A)2,662,31-9,83 Kardemir (B)2,652,71-9,56 Kardemir (D)3,972,8523,68 Karel Elektronik4,442,30-23,58 Karsan Otomotiv1,312,34-16,03 Karsu Tekstil1,070,00-45,96 Karsusan Su Ürünleri San.4,50-0,22-9,09 Kartonsan335,800,8420,68 Katmerciler Ekipman6,671,06-44,23 Kent Gıda117,301,91-14,07 Kerevitaş Gıda1,961,55-54,11 Kervansaray Yat. Holding0,313,33-11,43 Kiler GMYO1,571,95-57,10 Klimasan Klima4,64-0,22-4,34 Koç Holding16,59-0,18-8,29 Konfrut Gıda22,700,8958,74 Konya Çimento184,402,96-27,69 Kordsa Teknik Tekstil10,20-0,5838,93 Koza Altın55,552,4945,42 Koza Madencilik6,373,41-1,09 Körfez GMYO1,060,95-36,14 Kristal Kola1,442,13-20,00 Kron Telekomünikasyon11,501,50-37,84 Kuştur Kuşadası Turizm12,77 34,29 Kuyumcukent Gayrimenkul1,302,36-68,67 Kütahya Porselen4,991,22-30,40 Lider Faktoring4,115,120,88 Link Bilgisayar8,972,28-37,10 Logo Yazılım32,160,50-45,26 Lokman Hekim Sağlık4,950,41-17,90 Lüks Kadife4,371,86-7,22 Makina Takım1,140,00-43,00 Mardin Çimento3,400,89-11,69 Marka Yatırım Holding0,651,56-61,54 Marmaris Altınyunus18,191,17-4,26 Marshall33,241,53-35,83 Martı GMYO0,591,72-72,17 Martı Otel0,581,75-36,96 Mavi Giyim36,524,64-36,34 Mazhar Zorlu Holding3,74-0,80-6,27 MCT Danışmanlık18,48-19,16208,00 Mega Polietilen3,66-1,88221,05 Menderes Tekstil0,640,00-22,89 Merit Turizm6,47 9,85 Merko Gıda0,852,41-36,09 Metal Gayrimenkul0,800,00-38,46 Metemtur Otelcilik1,151,77-22,30 Metro Holding0,812,53-18,18 Metro Petrol ve Tesisleri1,551,31-43,64 Metro Yatırım Ortaklığı1,081,89-49,77 Migros Ticaret15,412,80-45,98 Milpa1,492,76-31,02 Mistral GMYO1,981,02-46,41 MLP Sağlık13,684,51 MMC San. Ve Tic. Yat.1,00-1,96-28,06 Mondi Tire Kutsan2,371,2830,94 Net Holding2,031,50-8,14 Netaş Telekom.7,962,05-49,75 Niğbaş Niğde Beton0,660,00-29,79 Nuh Çimento8,700,12-4,47 Nurol GMYO2,781,46-41,47 Odaş Elektrik3,585,29-40,33 Olmuksan-IP3,700,54-19,11 Orge Enerji Elektrik3,372,12-16,67 Orma Orman Mahsulleri0,84-4,55-25,66 Osmanlı Menkul1,713,01-45,54 Ostim Endüstriyel Yat1,06-3,64-34,97 Otokar78,200,26-35,22 Oyak Yat. Ort.0,971,04-2,03 Oylum Sınai Yatırımlar1,030,00-39,41 Özak GMYO2,490,816,41 Özbal Çelik Boru1,471,38-45,38 Özderici GMYO5,90-0,34709,91 Özerden Plastik2,82-0,703,67 Panora GMYO4,111,48-6,94 Park Elek.Madencilik2,691,89-35,49 Parsan21,880,6487,01 Pegasus25,362,18-24,97 Peker GMYO12,410,49 Penguen Gıda1,350,75-39,46 Pera GMYO0,530,00-39,77 Pergamon Dış Ticaret10,420,19172,07 Petkim5,603,90-16,56 Petrokent Turizm50,502,026,36 Pınar Et Ve Un5,482,24-40,47 Pınar Su1,341,52-25,56 Pınar Süt6,800,89-43,87 Plastikkart2,221,37-23,18 Polisan Holding6,661,52-22,92 Politeknik Metal39,880,4519,76 Prizma Press Matbaacılık1,851,6514,20 QNB Finans Fin. Kir.3,79-0,26-2,82 QNB Finansbank5,011,01-8,29 Ral Yatırım Holding1,86-1,0614,11 Ray Sigorta1,791,13-1,10 Reysaş GMYO0,721,41-43,31 Reysaş Lojistik0,781,30-39,06 Rhea Girişim0,550,00-50,89 Rodrigo Tekstil2,37-1,25-20,74 Royal Halı0,871,16-4,40 RTA Laboratuvarları1,990,51-27,90 Sabancı Holding7,702,26-28,71 Safkar Ege Soğutmacılık1,821,11 Salix Yatırım Holding4,700,00-39,74 Sanel Mühendislik1,511,34-11,70 Sanifoam Sünger1,212,54-27,98 Sanko Pazarlama2,291,33-18,80 Saray Matbaacılık0,972,11-9,35 Sarkuysan3,391,198,15 Sasa Polyester10,143,8929,43 Say Reklamcılık0,962,13-42,51 Sekuro Plastik4,130,73-51,98 Selçuk Ecza Deposu3,180,63-9,20 Selçuk Gıda1,200,0058,99 Senkron Güvenlik1,520,66-18,28 Serve Kırtasiye2,153,86246,77 Servet GMYO2,53-1,17-16,78 Seyitler Kimya3,95-1,25-23,42 Silverline Endüstri1,351,50-22,32 Sinpaş GMYO0,420,00-45,45 Soda Sanayii6,790,8956,94 Sodaş Sodyum Sanayii5,55-1,7762,82 Söktaş1,223,39-26,51 Sönmez Filament3,452,68-16,87 Sönmez Pamuklu3,412,10-13,89 Sumaş Suni Tahta8,03-0,86 Şeker Fin. Kir.2,160,00-10,81 Şekerbank1,031,98-43,72 Şişe Cam5,300,7616,50 Şok Marketler9,854,79 T. Halk Bankası7,283,26-30,77 T. Kalkınma Bank.25,92-20,00367,87 T.S.K.B.0,82-1,20-31,85 T.Tuborg9,00-0,33-9,19 Taç Tarım Ürünleri2,651,159,05 Tat Gıda4,232,42-17,63 TAV Havalimanları28,041,0130,66 Taze Kuru Gıda8,601,185,52 Tek-Art Turizm0,741,37-1,68 Tekfen Holding22,66-1,6538,34 Teknosa İç ve Dış Ticaret4,460,90-13,40 Temapol Polimer Plastik3,081,65-35,43 TGS Dış Ticaret5,721,0658,36 Tofaş Oto. Fab.22,762,61-26,93 Torunlar GMYO1,620,62-50,46 Trabzon Liman9,691,68 Trabzonspor Sportif1,250,81-43,18 Trakya Cam3,890,78-3,37 Trend GMYO1,492,05 TSKB GMYO0,650,00-10,96 Tuğçelik2,261,35-28,93 Tukaş1,501,35-32,74 Turcas Petrol1,601,27-36,36 Turkcell10,740,85-26,98 Tümosan Motor ve Traktör4,762,81-37,29 Tüpraş137,800,2227,77 Türk Hava Yolları17,691,1412,75 Türk Prysmian Kablo1,812,84-27,69 Türk Telekom3,572,29-44,57 Türk Traktör44,70-2,06-36,58 Türker Proje Gayrimenkul26,741,21-28,81 Ufuk Yatırım1,281,59-58,31 Ulaşlar Turizm Yat.1,112,78-35,09 Ulusoy Elektrik11,202,1023,60 Ulusoy Un Sanayi2,041,49-26,62 Umpaş Holding0,597,27-6,35 Uşak Seramik1,54-0,65-37,14 Utopya Turizm3,842,13-14,48 Uzertaş Boya0,79 -30,70 Ülker Bisküvi16,520,30-16,01 Ünye Çimento3,86-1,034,79 Vakıf Fin. Kir.1,320,76-18,49 Vakıf GMYO1,701,80-32,36 Vakıf Yat. Ort.1,131,80-20,42 Vakıflar Bankası3,953,95-40,82 Vakko Tekstil3,062,003,91 Vanet Gıda2,953,87-7,81 Verusa Holding28,801,4825,73 Verusaturk Girisim3,33-0,3041,10 Vestel7,302,10-3,57 Vestel Beyaz Eşya9,931,1217,10 Viking Kağıt1,261,615,00 Yapı Kredi Koray GMYO1,472,08-36,64 Yapı ve Kredi Bank.1,721,78-38,50 Yaprak Süt ve Besi Çift.2,080,97-14,98 Yataş4,132,23-48,92 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş1,101,854,78 Yeni Gimat GMYO8,020,25-3,78 Yeşil GMYO0,32-3,03-49,21 Yeşil Yapı0,31-6,06-69,61 Yeşil Yatırım Holding11,82-0,34-26,13 Yibitaş İnşaat Malzeme2.678,00 48,42 Yonga Mobilya11,706,46291,80 Yünsa6,700,4548,89 Zorlu Enerji1,273,25-19,62





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)





(Bitti)