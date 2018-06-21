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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 833.321.046 ASELSAN 511.813.671 Garanti Bankası 481.008.272 Sasa Polyester 295.239.345 Akbank 287.906.840 Petkim 286.942.311 İş Bankası (C) 174.984.257 Yapı ve Kredi Bank. 161.303.933 Kardemir (D) 159.714.059 Ereğli Demir Çelik 139.017.049 Tüpraş 117.814.402 Halkbank 117.155.169 Koza Altın 114.483.530 İpek Doğal Enerji 112.690.294 Turkcell 102.830.372 Koç Holding 95.992.920 Vakıflar Bankası 80.540.735 Afyon Çimento 77.195.421 Vestel 72.172.753 Emlak Konut GMYO 68.153.012

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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