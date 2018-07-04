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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 715.037.558 Garanti Bankası 638.885.855 Kardemir (D) 606.280.027 Aselsan 420.072.019 İş Bankası (C) 199.365.624 Petkim 188.295.657 Akbank 166.077.549 Yapı ve Kredi Bank. 113.017.960 T. Halk Bankası 106.710.801 Ereğli Demir Çelik 101.653.747 Sasa Polyester 89.288.965 Tüpraş 84.166.512 Koza Madencilik 82.006.495 Vakıflar Bankası 80.509.873 İpek Doğal Enerji 79.992.014 Bim Mağazalar 74.571.864 Koza Altın 74.026.425 Emlak Konut GMYO 72.339.980 Turkcell 68.028.285 Pegasus 67.148.457



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
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