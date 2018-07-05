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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.469.725.873 ASELSAN 1.188.522.892 Garanti Bankası 589.107.832 Kardemir (D) 548.642.194 Petkim 257.716.317 Akbank 245.779.424 Koza Madencilik 206.883.693 Halkbank 203.527.094 İş Bankası (C) 174.572.667 Flap Kongre Toplantı Hiz. 155.148.704 Koza Altın 153.704.079 İhlas Gayrimenkul 150.161.127 Türk Telekom 138.201.100 Yapı ve Kredi Bank. 137.392.356 Sasa Polyester 134.896.210 İpek Doğal Enerji 133.375.619 Ereğli Demir Çelik 129.147.893 Vakıflar Bankası 113.404.892 Tüpraş 93.382.629 Emlak Konut GMYO 89.108.135

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
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