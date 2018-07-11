Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.064.205.864 ASELSAN 1.743.108.536 Türk Hava Yolları 1.686.253.557 Kardemir (D) 849.294.844 Halkbank 435.790.648 Akbank 335.261.279 Yapı ve Kredi Bank. 334.302.883 İş Bankası (C) 241.341.527 Petkim 234.350.613 Sasa Polyester 218.480.348 Ereğli Demir Çelik 191.696.407 Turkcell 183.167.793 Koç Holding 153.570.618 Bim Mağazalar 121.197.332 Koza Madencilik 117.927.393 Koza Altın 114.253.157 Emlak Konut GMYO 107.613.092 Vakıflar Bankası 105.168.689 Tüpraş 98.608.644 Sabancı Holding 88.866.856
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)