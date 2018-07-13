Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.422.542.770 Garanti Bankası 1.303.589.207 ASELSAN 841.314.807 Kardemir (D) 633.179.866 Halkbank 195.207.594 Akbank 186.416.417 Ereğli Demir Çelik 167.195.421 Petkim 155.563.844 Arçelik 140.781.560 Turkcell 132.960.125 Sasa Polyester 123.850.512 Tüpraş 116.172.242 Koza Altın 109.347.182 İş Bankası (C) 109.168.438 Yapı ve Kredi Bank. 89.825.629 Koç Holding 87.818.358 Koza Madencilik 83.467.168 Emlak Konut GMYO 67.336.725 Bim Mağazalar 58.396.825 Vakıflar Bankası 56.019.884
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