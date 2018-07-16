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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.629.223.815 Garanti Bankası 1.182.434.439 ASELSAN 1.131.660.273 Kardemir (D) 596.663.481 Akbank 234.751.331 Sasa Polyester 224.205.462 Halkbank 223.187.520 Yapı ve Kredi Bank. 166.984.664 İş Bankası (C) 162.697.358 Petkim 158.048.702 Ereğli Demir Çelik 134.004.153 Tüpraş 127.894.924 Turkcell 101.366.032 Arçelik 100.109.124 Vakıflar Bankası 75.660.039 Flap Kongre Toplantı Hiz. 70.277.200 Koza Madencilik 70.267.546 Koza Altın 59.972.369 Koç Holding 51.280.003 Şişe Cam 50.441.229

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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