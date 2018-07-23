Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon ekonomi teknoloji bilim dünya
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.608.514.223 Garanti Bankası 1.139.834.875 ASELSAN 1.032.647.912 Sasa Polyester 563.930.728 Kardemir (D) 439.587.649 Akbank 260.829.473 Koza Madencilik 215.903.444 Halkbank 209.543.914 İş Bankası (C) 166.599.589 Koza Altın 153.593.512 Gersan Elektrik 138.386.736 Turkcell 133.221.617 Petkim 118.438.521 Yapı ve Kredi Bank. 117.252.408 Ereğli Demir Çelik 114.601.425 İpek Doğal Enerji 112.482.255 Tüpraş 98.836.618 Vakıflar Bankası 85.732.719 Bim Mağazalar 80.486.232 Arçelik 77.273.114

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5