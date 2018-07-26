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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.511.704.187 Türk Hava Yolları 1.340.343.260 ASELSAN 923.886.828 Halkbank 644.703.855 Kardemir (D) 618.550.750 Eczacıbaşı İlaç 530.115.257 Akbank 456.505.664 Sasa Polyester 388.485.953 Koza Madencilik 279.509.828 Petkim 243.070.939 Koza Altın 234.989.033 İş Bankası (C) 233.137.320 Yapı ve Kredi Bank. 227.412.454 Ereğli Demir Çelik 223.025.612 İpek Doğal Enerji 201.041.404 Vakıflar Bankası 164.014.057 Turkcell 144.745.486 Tüpraş 135.616.271 Vestel 135.403.939 Arçelik 116.508.728

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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