Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.400.516.947 Garanti Bankası 889.465.684 Sasa Polyester 675.059.556 ASELSAN 609.828.116 Kardemir (D) 365.607.009 Halkbank 300.052.797 Petkim 265.115.586 Koza Altın 202.671.944 İş Bankası (C) 199.599.924 Ereğli Demir Çelik 189.818.427 Yapı ve Kredi Bank. 188.922.864 Koza Madencilik 167.449.380 Akbank 164.276.576 Vestel 154.314.112 Turkcell 140.101.582 Vakıflar Bankası 136.349.419 İpek Doğal Enerji 135.648.132 Tüpraş 110.982.768 Soda Sanayii 87.137.608 ICBC Turkey Bank 81.025.142
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