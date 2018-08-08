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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.123.964.009 Kardemir (D) 865.358.187 Garanti Bankası 721.840.330 Halkbank 576.805.504 ASELSAN 433.823.439 Petkim 390.218.456 Sasa Polyester 381.959.271 Akbank 288.626.523 Koza Altın 277.111.361 Yapı ve Kredi Bank. 188.688.381 Koza Madencilik 184.379.912 Tüpraş 157.583.406 İş Bankası (C) 147.013.678 Ereğli Demir Çelik 144.931.344 İpek Doğal Enerji 121.867.888 Vakıflar Bankası 118.005.435 TAV Havalimanları 87.798.124 Koç Holding 86.359.813 Emlak Konut GMYO 78.689.664 Turkcell 70.917.238

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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