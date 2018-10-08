Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.603.241.934 Türk Hava Yolları 749.583.138 Halkbank 674.354.536 ASELSAN 468.741.864 Akbank 453.477.610 Yapı ve Kredi Bank. 348.766.099 Türk Telekom 343.728.750 İş Bankası (C) 257.766.744 Vakıflar Bankası 218.881.277 Koza Altın 205.142.091 Kardemir (D) 197.187.633 Petkim 190.170.890 Tüpraş 155.592.602 Ereğli Demir Çelik 143.823.552 Koza Madencilik 136.879.080 Turkcell 87.558.466 Koç Holding 84.665.391 İttifak Holding 77.831.696 Sabancı Holding 72.043.326 Bim Mağazalar 63.852.839
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)