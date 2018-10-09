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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.671.998.739 Türk Hava Yolları 888.230.237 Petkim 743.036.258 ASELSAN 574.254.299 Halkbank 521.468.509 Türk Telekom 432.143.318 Akbank 421.999.723 Kardemir (D) 320.372.624 Tüpraş 286.363.257 İttifak Holding 268.547.880 Yapı ve Kredi Bank. 262.189.586 Vakıflar Bankası 216.757.767 İş Bankası (C) 214.406.637 Koza Altın 203.775.400 Bim Mağazalar 168.012.271 Ereğli Demir Çelik 135.782.251 Turkcell 128.443.056 Koza Madencilik 100.941.129 Koç Holding 88.827.174 Sabancı Holding 81.399.068

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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