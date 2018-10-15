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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.250.559.210 ASELSAN 1.127.735.546 Türk Hava Yolları 998.122.790 Halkbank 624.488.539 Petkim 564.028.672 Akbank 513.119.079 İş Bankası (C) 383.707.334 Türk Telekom 378.872.271 Yapı ve Kredi Bank. 364.129.376 Vakıflar Bankası 313.163.700 Kardemir (D) 297.875.044 Koza Altın 221.657.191 T.S.K.B. 183.620.659 Vestel 174.855.102 Koza Madencilik 172.719.927 Turkcell 148.840.266 Ereğli Demir Çelik 147.237.158 Tüpraş 136.315.955 İpek Doğal Enerji 118.225.732 Sasa Polyester 114.591.387

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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