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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 992.342.527 Garanti Bankası 976.345.591 Petkim 649.888.745 Halkbank 497.464.765 ASELSAN 464.888.692 Akbank 398.037.593 Kardemir (D) 309.693.579 Koza Altın 281.512.472 İş Bankası (C) 266.984.511 Türk Telekom 203.745.032 Vakıflar Bankası 198.210.518 Sasa Polyester 197.123.964 Yapı ve Kredi Bank. 190.890.307 Tüpraş 188.886.987 Ereğli Demir Çelik 159.095.922 Koza Madencilik 99.793.050 Turkcell 88.041.405 İş Fin.Kir. 82.237.810 Bim Mağazalar 80.530.996 Arçelik 76.235.993

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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