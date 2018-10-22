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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 950.264.148 Garanti Bankası 773.561.486 Halkbank 412.906.026 Kardemir (D) 331.289.041 ASELSAN 319.989.949 Petkim 312.600.015 Akbank 281.402.203 Ereğli Demir Çelik 177.451.355 Tüpraş 161.177.622 Koza Altın 144.676.818 Vakıflar Bankası 144.179.280 İş Bankası (C) 143.450.422 Türk Telekom 141.035.318 Yapı ve Kredi Bank. 120.160.435 İttifak Holding 117.029.031 Turkcell 113.119.515 Sasa Polyester 101.109.518 Koç Holding 82.609.491 Emlak Konut GMYO 78.653.055 Bim Mağazalar 73.539.460

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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