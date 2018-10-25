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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 732.175.802 Garanti Bankası 685.518.927 Kardemir (D) 390.898.906 ASELSAN 377.033.473 Akbank 349.385.720 Halkbank 322.648.654 Petkim 301.541.633 Turkcell 283.400.674 Yapı ve Kredi Bank. 234.819.029 Koza Altın 215.319.873 Tüpraş 184.938.351 Vakıflar Bankası 163.545.655 Ereğli Demir Çelik 160.527.651 İş Bankası (C) 160.478.256 Sasa Polyester 111.695.755 Türk Telekom 100.796.717 Koza Madencilik 82.017.946 Koç Holding 79.156.473 Bim Mağazalar 76.484.536 Tekfen Holding 69.074.662

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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