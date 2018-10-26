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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 843.141.462 Türk Hava Yolları 680.476.068 ASELSAN 382.789.363 Akbank 247.946.097 Halkbank 231.670.296 Türk Telekom 228.361.827 Petkim 217.865.275 Vakıflar Bankası 180.496.335 Koza Altın 168.658.740 Soda Sanayii 153.128.864 Turkcell 151.838.236 Ereğli Demir Çelik 147.768.316 Yapı ve Kredi Bank. 145.761.782 Kardemir (D) 135.518.192 Tüpraş 122.080.920 Sasa Polyester 113.048.230 İş Bankası (C) 101.024.378 Bim Mağazalar 95.247.551 Tekfen Holding 93.189.436 Koç Holding 90.180.263

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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