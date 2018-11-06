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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.115.040.806 Türk Hava Yolları 896.870.390 ASELSAN 525.971.721 Halkbank 446.508.885 Türk Telekom 374.822.700 Kardemir (D) 343.991.785 Yapı ve Kredi Bank. 311.928.809 Petkim 303.215.437 Akbank 300.388.768 Vakıflar Bankası 231.681.739 İş Bankası (C) 192.352.860 Tüpraş 178.074.632 Koza Altın 150.441.090 Ereğli Demir Çelik 122.052.437 Arçelik 108.722.269 Bim Mağazalar 102.070.903 Çemaş Döküm 89.634.834 Sasa Polyester 85.957.283 Koza Madencilik 84.823.812 Turkcell 80.305.127

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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