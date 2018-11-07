Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya tuyo canovate
Çevre için çalışıyor
Çevre için çalışıyor
Küba ondan sorulur
Küba ondan sorulur
Çok önemli açıklama
Çok önemli açıklama
Yerlileştirme hamlesi
Yerlileştirme hamlesi
Suda tavan fiyat
Suda tavan fiyat

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.103.838.639 Türk Hava Yolları 953.851.987 ASELSAN 558.080.729 Türk Telekom 556.235.862 Halkbank 414.878.778 Akbank 326.475.488 Kardemir (D) 271.853.968 Petkim 241.405.263 Vakıflar Bankası 217.240.821 Yapı ve Kredi Bank. 206.926.292 İş Bankası (C) 185.865.175 Tüpraş 159.118.083 Vestel 138.693.908 Koza Altın 138.071.132 Arçelik 132.252.856 Ereğli Demir Çelik 112.841.510 Çemaş Döküm 92.551.425 Bim Mağazalar 91.779.830 Turkcell 88.060.447 Sabancı Holding 82.066.289

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1