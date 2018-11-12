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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 650.476.087 Türk Hava Yolları 550.663.891 ASELSAN 364.497.251 Halkbank 337.418.899 Kardemir (D) 313.131.739 Bim Mağazalar 284.896.192 Vakıflar Bankası 211.022.235 İş Bankası (C) 192.058.281 Akbank 185.292.593 Koza Altın 183.013.095 Türk Telekom 171.696.984 Petkim 167.314.515 Koza Madencilik 165.336.993 Tüpraş 161.211.410 Ereğli Demir Çelik 95.079.274 Yapı ve Kredi Bank. 90.961.797 Turkcell 85.937.788 Vestel 74.244.416 Soda Sanayii 56.931.847 Emlak Konut GMYO 50.267.984

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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