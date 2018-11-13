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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 816.773.460 Garanti Bankası 633.013.670 Halkbank 580.483.643 ASELSAN 453.747.116 Kardemir (D) 299.235.707 Petkim 291.840.839 Vakıflar Bankası 270.755.827 Koza Altın 254.539.758 Koza Madencilik 247.903.872 İş Bankası (C) 244.264.834 Akbank 201.325.608 Yapı ve Kredi Bank. 176.069.992 Türk Telekom 171.440.618 Tüpraş 130.009.785 Ereğli Demir Çelik 124.691.817 İpek Doğal Enerji 103.339.836 Bim Mağazalar 88.955.717 Pegasus 66.423.504 Göltaş Çimento 65.357.172 Turkcell 63.691.617

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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