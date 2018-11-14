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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.274.088.430 Garanti Bankası 677.963.605 Halkbank 613.386.446 ASELSAN 432.610.132 Kardemir (D) 352.749.912 Vakıflar Bankası 306.946.994 Türk Telekom 302.024.171 Koza Madencilik 271.792.385 Yapı ve Kredi Bank. 255.309.043 Koza Altın 251.858.486 Petkim 226.752.798 Akbank 217.595.789 İş Bankası (C) 157.688.368 Tüpraş 148.237.388 Ereğli Demir Çelik 138.292.618 Bim Mağazalar 116.351.982 Çemaş Döküm 105.913.021 İpek Doğal Enerji 104.835.597 Pegasus 95.346.783 Sabancı Holding 90.705.787

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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