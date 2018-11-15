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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.021.116.437 Garanti Bankası 745.790.006 ASELSAN 683.792.621 Kardemir (D) 511.405.407 Halkbank 422.942.406 Koza Altın 316.025.258 Türk Telekom 305.830.641 Koza Madencilik 241.183.513 Vakıflar Bankası 215.124.820 Petkim 204.460.449 Akbank 173.559.531 İpek Doğal Enerji 150.196.663 Bim Mağazalar 139.681.162 Ereğli Demir Çelik 135.393.363 İş Bankası (C) 127.146.066 İhlas Gayrimenkul 126.075.028 Yapı ve Kredi Bank. 109.596.804 Tüpraş 91.581.760 Sabancı Holding 83.502.872 Doğan Holding 66.407.319

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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