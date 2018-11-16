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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 801.732.023 ASELSAN 564.210.468 Garanti Bankası 512.646.196 Halkbank 269.154.939 Kardemir (D) 215.545.885 Koza Madencilik 210.010.567 Akbank 179.992.337 Petkim 166.131.386 Vakıflar Bankası 161.114.354 Türk Telekom 152.723.500 İş Bankası (C) 151.911.309 Koza Altın 145.326.895 Sabancı Holding 123.671.522 İpek Doğal Enerji 120.277.855 Yapı ve Kredi Bank. 116.498.140 Ereğli Demir Çelik 106.311.640 Tüpraş 97.708.510 Bim Mağazalar 76.993.392 İhlas Gayrimenkul 73.709.126 Turkcell 68.791.306

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BİST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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